2 millions de dollars additionnels pour une brigade de propreté bonifiée dans l'arrondissement de Ville-Marie





MONTRÉAL, le 25 mai 2023 /CNW/ - L'arrondissement de Ville-Marie annonce un financement additionnel de deux millions de dollars au budget d'opération de plus de 23 M $ consacré à la propreté en 2023. Grâce à ces investissements, l'Arrondissement bonifiera les activités d'entretien déployées sur l'ensemble de son territoire. L'arrondissement de Ville-Marie est déterminé à offrir une expérience unique et agréable au centre-ville à ses résident(e)s, travailleur(euse)s, commerçant(e)s et visiteur(euse).

Pour le conseiller de Saint-Jacques de l'arrondissement Ville-Marie, Robert Beaudry : « Notre administration investit énormément afin que nos équipes des Travaux publics aient les ressources nécessaires pour que notre ville soit propre. Grâce à un plan solide, celles-ci pourront innover dans les pratiques de gestion, augmenter leurs effectifs et se doter de mesures concrètes sur le terrain afin d'assurer un milieu de vie sain et agréable pour toutes et tous ».

Nos équipes sur le terrain

Environ 250 membres du personnel de Ville-Marie sont affectés à la propreté des rues, des ruelles, des trottoirs et des parcs à l'aide d'équipements spécialisés. Depuis quelques années, il est constaté que certains lieux de l'arrondissement sont de plus en plus fréquentés durant la saison estivale, avec les impacts que cela génère. Des équipes des Travaux publics seront donc dorénavant dédiées à l'entretien des espaces verts des pôles d'intérêt. Des effectifs en renfort seront aussi mandatés au ramassage des 1800 paniers de rues de l'arrondissement, et du nouveau personnel à l'inspection sillonnera des secteurs ciblés. De même, d'autres personnes s'ajouteront aux brigades de propreté manuelles déployées dans le Quartier latin, dans le Vieux-Montréal, dans le Quartier chinois et dans le Village.

Depuis plusieurs années, l'arrondissement de Ville-Marie a développé des partenariats avec des organismes de réinsertion sociale qui contribuent grandement au maintien de la propreté sur le territoire de l'arrondissement, tout en permettant la réinsertion des personnes marginalisées.

L'équipe de l'inspection du domaine public va également s'agrandir avec l'arrivée de deux personnes à temps plein. Toute l'année, cette équipe sillonne le territoire pour identifier les actes délinquants - non-respect du lieu de dépôt et des heures de collectes, bacs à la traîne, domaine adjacent à une résidence malpropre, etc. - et faire effacer les graffitis. Les graffitis en hauteur sont également dans la mire et un quart de million de dollars est alloué pour parvenir à les éradiquer.

Ville-Marie , propre à nous

Afin de soutenir le travail des équipes, une campagne de sensibilisation sera également lancée dans les prochaines semaines pour soutenir l'idée que les gestes simples, aussi banals soient-ils, posés par les résident(e)s, travailleur(euse)s et visiteur(euse)s, peuvent avoir une grande incidence sur notre environnement et faciliter le travail des équipes des Travaux publics.

Dans une tonalité joyeuse et colorée, le message, porté par des résident(e)s, un travailleur et une commerçante de Ville-Marie, brillera par sa simplicité et son caractère énigmatique : « Nikita le fait le matin »; « Evelynn le fait le lundi »; « André le fait après le souper »; « Camillo ne le fait pas en public »; « Gaby le fait toujours ». Mais que font ces gens ou pas, au juste? On parle, évidemment, des bons gestes qui favorisent la propreté de leur quartier. La campagne vise à sensibiliser la population au fait qu'il est important d'apporter le même soin à son quartier et à sa ville qu'au lieu dans lequel elle habite.

La clé de la réussite d'un arrondissement propre découlera de la capacité à unir les efforts des équipes des Travaux publics à ceux de la population afin que les résultats tangibles et optimaux puissent être atteints. Toutes et tous doivent faire leur part.

Visionnez le reportage de tournage réalisé avec les participant(e)s de Ville-Marie.

Pour en savoir plus sur la façon dont toutes et tous peuvent contribuer à la propreté dans Ville-Marie, consultez montreal.ca/ville-marie et tapez « Ville-Marie, propre à moi ».

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Ville-Marie

25 mai 2023

Communiqué envoyé leet diffusé par :