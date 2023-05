Le gouvernement de la République de Namibie approuve la conclusion d'un accord novateur de 10 milliards de dollars pour développer le plus grand projet d'hydrogène vert d'Afrique subsaharienne avec Hyphen Hydrogen Energy





WINDHOEK, Namibie, 25 mai 2023 /PRNewswire/ -- Le cabinet du gouvernement de la République de Namibie (GRN) a approuvé la conclusion d'un accord avec Hyphen Hydrogen Energy (Hyphen) pour régir le développement, la mise en oeuvre et l'exploitation du plus grand projet d'hydrogène vert d'Afrique subsaharienne, et le seul entièrement intégré verticalement.

L'impact transformateur de ce projet sur la Namibie et son économie est considérable. L'investissement total du projet, qui s'élève à 10 milliards de dollars américains, équivaut à peu près au PIB annuel du pays. Au développement à pleine échelle, c'est-à-dire avant la fin de la décennie, le projet produira 2 millions de tonnes d'ammoniac vert par an.

L'accord de faisabilité et de mise en oeuvre (FIA) pionnier régit le processus de réalisation du premier projet d'hydrogène vert en Namibie, première étape de la mise en oeuvre de la stratégie plus large de la GRN en matière d'hydrogène vert.

Son Excellence, Hage Geingob, président de la République de Namibie, a déclaré : « Le plan de prospérité Harambee II prévoyait que le gouvernement namibien étudierait la faisabilité de l'incubation d'une industrie des carburants synthétiques en Namibie, en tant qu'agent de transformation clé de notre économie. Le vendredi 26 mai 2023, nous nous engageons sérieusement dans cette voie, en donnant le coup d'envoi d'un processus qui pourrait transformer la vie de nombreuses personnes dans notre pays, dans la région et même dans le monde entier. »

Son Excellence, Ursula Von Der Leyen, présidente de la Commission européenne, a déclaré : « La Namibie a le potentiel pour devenir l'un des principaux centres d'énergie renouvelable du continent africain et même du monde entier. L'accord conclu aujourd'hui est une étape importante pour la production d'hydrogène vert dans le pays. Je suis fière que Global Gateway permette à l'UE et à la Namibie d'investir dans un avenir commun en luttant ensemble contre le changement climatique, en rendant la Namibie indépendante sur le plan énergétique et en créant des emplois et de la prospérité. »

Marco Raffinetti, PDG de Hyphen Hydrogen Energy, a déclaré : « Nous sommes ravis d'avoir conclu le FIA et nous sommes impatients de mener à bien la prochaine phase de développement de ce projet révolutionnaire.

Au nom de Hyphen, je tiens à remercier le gouvernement pour son soutien indéfectible et son engagement sans faille à libérer le potentiel de la Namibie en matière d'hydrogène vert. Nous sommes confiants dans notre capacité à travailler main dans la main avec le peuple namibien pour conduire un changement durable par le biais du développement économique et de la création d'emplois, tout en ouvrant la voie à un avenir plus vert et plus lumineux. »

25 mai 2023

