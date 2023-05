Le parc national Forillon lance officiellement sa saison touristique 2023 le 26 mai





Vous rêvez de passer l'été en plein air ? 450?000 km² d'histoires vous attendent dans les sites administrés par Parcs Canada d'un océan à l'autre !

GASPÉ, QC, le 25 mai 2023 /CNW/ - Le réseau d'aires protégées gérées par Parcs Canada est une porte d'entrée sur la nature, le patrimoine, et 450?000 km² d'histoires d'un océan à l'autre.

À partir du vendredi 26 mai 2023, le parc national Forillon est heureux d'accueillir les visiteurs pour la saison 2023.

Des événements pour tous les goûts?!

Plusieurs événements se tiendront au parc national Forillon cette saison, dont :

Le spectacle de Klô Pelgag au lever du soleil, présenté en partenariat avec le Festival Musique du Bout du Monde le 13 août prochain au Cap-Bon-Ami (complet);

L'événement en mémoire des naufragés du Carricks, organisé en collaboration avec la Société nationale Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine, en septembre; et

L'Ultra Trail Forillon, un nouvel événement de course sur sentiers, présenté par Événements Gaspésia les 23 et 24 septembre prochains.

De nouveaux services?!

Toujours dans le but d'accroître l'accessibilité à ses installations, le parc national Forillon mettra à la disposition des personnes à mobilité réduite un fauteuil roulant aquatique ainsi qu'une marchette aquatique pour faciliter l'accès à la piscine du centre récréatif.

Un nouveau navire s'ajoutera à l'offre de Croisières Baie de Gaspé. Dès le 1 er juin, les visiteurs pourront vivre une expérience plus personnalisée et sportive à bord du Rocher Le vieux, un zodiac 12 passagers, en compagnie d'un capitaine guide-interprète.

juin, les visiteurs pourront vivre une expérience plus personnalisée et sportive à bord du vieux, un zodiac 12 passagers, en compagnie d'un capitaine guide-interprète. Pour répondre à la demande grandissante, les chiens seront maintenant permis dans deux tentes oTENTik, qui seront identifiées comme amies des animaux.

Lors de leur passage, les visiteurs seront également invités à participer activement aux efforts de conservation en photographiant la côte, à partir de différents emplacements «?Coastie?», sur les plages de Cap-des-Rosiers, Petit-Gaspé, l'Anse-aux-Amérindiens et Penouille. Les données recueillies grâce à cette science citoyenne aideront à surveiller les changements côtiers au fil du temps.

Les parcs nationaux et les aires marines nationales de conservation sont des portes ouvertes sur la découverte de la nature et le rapprochement avec celle-ci. Ces destinations emblématiques offrent d'innombrables possibilités de profiter des avantages mentaux et physiques d'être en plein air.

Si vous êtes encore en train de planifier vos vacances, pensez à passer la nuit pour vous détendre et vous ressourcer! Le service de réservation de Parcs Canada permet aux visiteurs de planifier leurs visites dans une grande variété de parcs nationaux et de lieux historiques nationaux partout au Canada en toute confiance, facilement et en sachant qu'ils ont une place assurée. Si votre premier choix de terrain de camping n'est pas disponible les jours que vous préférez, vérifiez régulièrement s'il y a des annulations ou planifiez votre visite à des périodes moins chargées, comme durant la semaine ou pendant les saisons intermédiaires. Pour réserver votre séjour, consultez le site Web de Parcs Canada à reservation.pc.gc.ca ou en composant le 1-877-RESERVE (1-877-737-3783).

Pour profiter au maximum de leur expérience dans des sites gérés par Parcs Canada, les visiteurs sont encouragés à planifier leur séjour en consultant le site Web de Parcs Canada et en s'inscrivant à notre bulletin électronique pour être parmi les premiers à découvrir les nouveautés de Parcs Canada, les événements, les activités, les offres spéciales, les conseils pour la planification de voyage et plus encore. Le tout directement dans votre boîte de réception?! Les visiteurs peuvent aussi télécharger l'application mobile de Parcs Canada, écouter le nouveau balado de Parcs Canada ReTrouver, et nous suivre sur les médias sociaux pour s'inspirer quant aux sites à visiter et obtenir de l'aide pour planifier une visite de rêve.

Le personnel de Parcs Canada au parc national Forillon est heureux d'accueillir de nouveaux visiteurs et des habitués pour faire l'expérience de tout ce que le parc national Forillon a à offrir.

Citations

«?Chaque année, le parc national Forillon est une destination incontournable de notre belle région, et notre gouvernement est fier d'y contribuer. J'invite les visiteurs des quatre coins du monde à découvrir et redécouvrir le parc, ses paysages extraordinaires, la faune et la flore qui le distinguent ainsi que ses nombreux sites patrimoniaux qui témoignent de notre riche histoire. »

L'honorable Diane Lebouthillier

Ministre du Revenu national et députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine

«?La saison des visiteurs qui arrive à grands pas dans les endroits gérés par Parcs Canada est toujours une période excitante de l'année. L'équipe de Parcs Canada travaille très fort pour offrir aux visiteurs des expériences de grande qualité et enrichissantes partout au pays. Nous sommes impatients d'accueillir de nouveaux visiteurs et ceux qui reviennent au parc national Forillon pour créer des souvenirs durables?!?»

Ron Hallman

Président et directeur général, Parcs Canada

Les faits en bref

Situé à l'extrémité est de la péninsule gaspésienne, le parc national Forillon assure la sauvegarde d'un territoire de 244,8 km², incluant une bande marine de plus de 150 m de largeur (4,4 km²).

de largeur (4,4 km²). Le parc national Forillon est reconnu comme un endroit important pour la protection d'environnements naturels uniques, d'une diversité d'habitats et de certaines espèces en péril. Son paysage côtier distinctif, ses sentiers de randonnée et ses terrains de camping sont d'ailleurs de plus en plus prisés, tel qu'en témoigne la hausse marquée du nombre de visiteurs depuis 2013.

Parcs Canada a lancé un nouveau balado intitulé ReTrouver . Les cinq épisodes initiaux invitent les auditeurs du Canada et d'ailleurs à découvrir les récits captivants qui se cachent derrière divers sites historiques nationaux. Explorez le riche patrimoine culturel et naturel du Canada tout en découvrant ces trésors bien précieux.

. Les cinq épisodes initiaux invitent les auditeurs du et d'ailleurs à découvrir les récits captivants qui se cachent derrière divers sites historiques nationaux. Explorez le riche patrimoine culturel et naturel du tout en découvrant ces trésors bien précieux. Les sites administrés par Parcs Canada sont une source de fierté commune pour tous les Canadiens et Canadiennes. C'est pourquoi le gouvernement du Canada est heureux de continuer d'offrir l'entrée gratuite à tous les sites administrés par Parcs Canada aux jeunes de 17 ans et moins. En encourageant les jeunes à découvrir la nature et à nouer des liens avec notre histoire, nous pouvons inspirer la prochaine génération de gardiens de ces lieux protégés.

est heureux de continuer d'offrir l'entrée gratuite à tous les sites administrés par Parcs Canada aux jeunes de 17 ans et moins. En encourageant les jeunes à découvrir la nature et à nouer des liens avec notre histoire, nous pouvons inspirer la prochaine génération de gardiens de ces lieux protégés. Pour célébrer la diversité, Parcs Canada continuera d'offrir l'entrée gratuite aux nouveaux citoyens canadiens pendant une année grâce à l'application mobile Canoo de l'Institut pour la citoyenneté canadienne. Visiter les lieux patrimoniaux nationaux de Parcs Canada est un excellent moyen pour la population canadienne de profiter du plein air et d'en apprendre davantage sur notre environnement et notre patrimoine.

Vous voulez le meilleur passeport vers la nature, l'histoire et l'aventure? La carte d'entrée Découverte procure un accès illimité pendant une année entière à plus de 80 destinations partout au pays. Les visiteurs peuvent acheter leur carte d'entrée Découverte de Parcs Canada en ligne, sur place et auprès des détaillants partenaires partout au pays.

