Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Québec





QUÉBEC, le 25 mai 2023 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé et député de Québec, de Joël Lightbound, député de Louis-Hébert, de M. Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale et député de Charlesbourg, et de Mme Sophie D'Amours, rectrice de l'Université Laval.

Date : Le vendredi 26 mai 2023

Heure : 9 h 00 HAE

Lieu : Salle Le Cercle, 4e étage du pavillon Alphonse-Desjardins, 2325 Rue de l'Université, Québec (Québec), G1V 0A6

