RigiTech annonce son partenariat avec Spright, principal opérateur de livraison par drone

LAUSANNE, Suisse, 25 mai 2023 /PRNewswire/ -- RigiTech , une société grandissante offrant des solutions avancées de livraison par drone, est fière d'annoncer son partenariat avec Spright , l'opérateur américain de systèmes aériens sans pilote leader du marché. Cette alliance stratégique et cet engagement à déployer le système de livraison Eiger témoignent de la fiabilité de la technologie de pointe et des solutions complètes de RigiTech. Dans le cadre de cette collaboration, Spright deviendra un partenaire opérationnel clé des systèmes RigiTech en Europe et dans le reste du monde, jouant un rôle central dans l'établissement de nouveaux réseaux de livraison par drone pour les clients du secteur de la santé. RigiTech livrera les six premiers systèmes Eiger au cours des prochains mois. La formation du personnel clé de Spright a déjà commencé.

« Spright a été le pionnier des opérations avancées de drones aux États-Unis, avec une approche basée sur l'aviation essentielle au déploiement de services logistiques sûrs et fiables », a expliqué Adam Klaptocz, PDG de RigiTech. « Au cours de l'année précédente, nous avons prouvé que nos drones pouvaient répondre aux exigences strictes de la réglementation européenne et avons lancé des opérations de livraison commerciale auprès de certains clients du secteur de la santé. Il est temps de prendre de l'ampleur. Ce partenariat avec Spright nous permettra d'élargir nos réseaux plus rapidement, alors que nous concentrons nos efforts sur l'intensification de notre chaîne de production et de notre infrastructure logicielle. »

La clé du succès de RigiTech a été de mettre l'accent sur la construction de technologies capables de résoudre des défis réels en matière de logistique des soins de santé, tout en fournissant une solution dépassant les normes de sécurité aérienne en constante évolution. Les systèmes de sécurité indépendants uniques de l'Eiger et leur intégration profonde avec le logiciel de contrôle basé sur le cloud de RigiTech ont grandement contribué à l'obtention d'autorisations de vol dans toute l'Europe. RigiTech est désormais la seule entreprise de livraison par drone à exploiter un itinéraire commercial quotidien BVLOS (« Beyond Visual Line of Sight ») en Europe, ce qui témoigne de sa volonté inébranlable de repousser les limites de l'industrie.

Le partenariat débutera cette semaine lors de l' EuroMedLab , à Rome, où les participants auront l'occasion de voir le drone Eiger en démonstration sur le stand de Spright, au numéro 105. Cette collaboration marque une étape importante alors que RigiTech et Spright façonnent l'avenir de la livraison par drone et révolutionnent l'industrie.

RigiTech poursuit fièrement l'expansion de son système de drones Eiger et de ses plans pour s'introduire sur de nouveaux marchés. Avec la demande croissante pour des services de livraison par drone efficaces et fiables, RigiTech est prête à améliorer ses capacités de production et à explorer les opportunités pour les opérations BVLOS aux États-Unis, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Asie. Restez au courant de nos événements à venir et recevez les dernières nouvelles en nous suivant sur LinkedIn .

À propos de RigiTech

RigiTech est une société suisse de logistique aérienne fondée en 2018, qui se concentre sur la création de solutions de livraison par drone entièrement intégrées. Son système de drones Eiger, fabriqué par RigiTech en Suisse, est conçu avec une approche axée sur le réseau : c'est la clé pour faire de la livraison par drone un modèle commercial durable. L'infrastructure logicielle centralisée RigiCloud garantit des communications fiables et conformes, le suivi des vols et la gestion de l'entretien de la flotte. Pour aider leurs clients d'exploitation à obtenir plus rapidement des autorisations de vol, RigiTech offre également des services complets de documentation et d'essais réglementaires, d'infrastructure de connectivité, de formation et de soutien, de soutien réglementaire et d'expertises SORA (« Specific Operations Risk Assessment »). RigiTech a obtenu des autorisations BVLOS en Suisse, en Italie, en France, au Danemark et en République tchèque, en mettant l'accent sur les marchés de la santé et du diagnostic in vitro.

À propos de Spright

Spright offre des solutions clés en main de service de systèmes aériens sans pilote (UAS) qui révolutionnent la délivrance des soins de santé et les inspections aériennes des services publics. En appliquant une technologie révolutionnaire et un modèle de service innovant, Spright offre des solutions rationalisées et durables basées sur les drones pour surmonter les défis quotidiens posés par l'inefficacité des opérations au sol. Spright est basé à Gilbert en Arizona et est une division d'Air Methods.

