Planview et NTT DATA s'associent pour proposer une solution innovante de gestion de la chaîne de valeur afin d'améliorer l'agilité de l'entreprise





Planview, la plateforme leader pour le travail connecté, de la planification du portefeuille à la livraison, a annoncé un accord de vente avec NTT DATA, un leader mondial des services informatiques et de l'entreprise numérique. Avec Planview® Tasktop Hub et Planview® Tasktop Viz, la solution Value Stream Management (VSM) de la société est désormais disponible dans le cadre de l'écosystème mondial de solutions technologiques de NTT DATA, offrant aux entreprises une prévisibilité et une efficacité accrues en matière de durée de commercialisation, permettant ainsi de débloquer des capacités et de réduire les risques liés aux paris stratégiques.

« Alors que la pression monte pour s'adapter et innover dans le rythme effréné du changement actuel, les dirigeants d'entreprises doivent se concentrer sur la mesure de la productivité et des résultats des investissements technologiques dans l'ensemble de leur portefeuille », a déclaré Mik Kersten, directeur technique de Planview et créateur du Flow Framework®. « Cela nécessite une visibilité de bout en bout sur les flux de valeur qui gèrent et soutiennent l'entreprise, ainsi qu'un langage commun pour mesurer le flux de valeur. En collaboration avec NTT DATA, notre solution VSM offre aux dirigeants d'entreprise et aux responsables technologiques un seul et même écran, qui leur permet d'avoir une visibilité claire et simple sur les processus de livraison fragmentés et d'aligner leur travail sur les résultats de l'entreprise. »

La solution VSM de Planview, leader sur le marché, combinée à la plateforme d'activation de NTT DATA, accélèrera la capacité d'une entreprise d'améliorer la réactivité au marché et sa prévisibilité. Planview Tasktop Hub propose des intégrations en temps réels évolutives et sophistiquées qui aident les responsables technologiques et leurs équipes à éliminer les inefficacités et à améliorer l'agilité. Avec Planview Tasktop Viz, les dirigeants d'entreprise et les responsables technologiques sont capables de mesurer ensemble les flux de valeur dans le but d'identifier les blocages et de traiter les dépendances afin de devenir plus efficaces, plus prévisibles et plus rentables.

« Alors que l'importance des expériences numériques ne cesse d'augmenter, les entreprises recherchent de plus en plus une approche moderne et évolutive pour la transformation de l'entreprise » a déclaré Keith Buehlman, Business Agility Enablement Leader chez NTT DATA Services. « Notre partenariat avec Planview nous permettra de nous attaquer directement à ces défis et d'aider les entreprises du monde entier à stimuler l'innovation, à acquérir un avantage concurrentiel et à obtenir des résultats générateurs de revenus. »

Rejoignez les panélistes de Planview, NTT DATA et Forrester pour un webinaire en direct le 31 mai à 11h00 (heure de la côte Est) pour discuter des stratégies pour des initiatives de transformation numérique réussie. Inscrivez-vous ici.

Pour plus d'informations, visitez : www.planview.com.

À propos de Planview

Planview a une mission : construire l'avenir du travail connecté, des idées à l'impact. Planview aide les entreprises à accélérer la réalisation de ce qui est le plus important, en soutenant nos clients du besoin à la vitesse, de la passion au progrès, et des frais généraux à l'optimisation. Notre plateforme de solutions connectée sous-tend les transformations commerciales et numériques de plus de 4 500 clients dans le monde, dont 59 des 100 plus grandes entreprises du monde (Fortune 100). Planview permet aux entreprises d'améliorer les durées de commercialisation et sa prévisibilité, d'accroître l'efficacité pour débloquer les capacités et de s'assurer que leurs initiatives les plus stratégiques produisent les résultats commerciaux escomptés. Pour en savoir plus sur notre portefeuille, rendez-vous sur planview.com et connectez-vous à nous sur LinkedIn et Twitter.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

25 mai 2023 à 14:25

Communiqué envoyé leet diffusé par :