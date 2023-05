Le député Longfield annonce que les conducteurs de véhicules électriques auront accès à plus de 1 800 nouvelles bornes de recharge, à Guelph et partout au Canada





GUELPH, ON, le 25 mai 2023 /CNW/ - En plus de contribuer à maintenir la qualité de l'air et à faire économiser de l'argent aux gens qui les conduisent, les véhicules électriques (VE) représentent une excellente occasion pour les travailleurs et l'économie du Canada, car ils sont construits et alimentés en énergie ici, au pays.

Pour aider les conducteurs à opter en toute confiance pour un VE, le gouvernement du Canada s'emploie à bâtir un réseau pancanadien de stations de recharge le long des autoroutes ainsi que dans les lieux publics, les rues, les stationnements d'immeubles résidentiels à usages multiples, les lieux de travail et les parcs de véhicules.

Le député de Guelph, Lloyd Longfield, a annoncé aujourd'hui au nom du ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, l'octroi de fonds pour l'installation de plus de 1 800 bornes de recharge de VE au pays, notamment à Guelph :

Skyline Real Estate Holdings Inc. reçoit du financement pour l'installation de 852 bornes de recharge de niveau 2 en Ontario , au Québec, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, au Manitoba et en Colombie-Britannique;

, au Québec, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, au et en Colombie-Britannique; la Ville de Guelph , pour l'installation de 24 bornes de recharge de niveaux 2 et 3 à Guelph ;

, pour l'installation de 24 bornes de recharge de niveaux 2 et 3 à ; Alectra Utilities Corporation et Alectra Energy Services Inc., pour l'installation de quelque 905 bornes de recharge de niveau 2 et 72 bornes de niveau 3 en Ontario .

Des 1 857 nouvelles bornes de recharge, au moins 87 seront installées à Guelph et accessibles dès décembre 2023 pour aider les conducteurs de VE à atteindre leur destination sans encombre, en toute confiance. Avant de prendre la route, les Canadiens peuvent planifier leur trajet en consultant le Localisateur de stations de recharge et de stations de ravitaillement en carburants de remplacement de Ressources naturelles Canada (RNCan).

Les VE représentent un choix doublement gagnant pour les familles qui veulent économiser de l'argent tout en contribuant à maintenir une bonne qualité de l'air. Par exemple, les conducteurs pourraient économiser jusqu'à 1 000 $ par année sur l'essence et réduire de façon substantielle leurs frais de service et d'entretien. Et ces économies s'ajoutent au soutien financier offert par les programmes incitatifs des gouvernements fédéral et provinciaux. Ces programmes, qui ont pour but d'aider les Canadiens à payer les coûts initiaux, peuvent permettre aux bénéficiaires de faire des économies de 5 000 $ à 10 000 $.

L'annonce d'aujourd'hui représente un investissement fédéral totalisant plus de 12 millions de dollars octroyé dans le cadre du Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro de Ressources naturelles Canada. Les organisations ont également contribué financièrement au projet, ce qui porte le coût total à plus de 27 millions de dollars.

Citations



« Nous rendons les véhicules électriques plus abordables et les infrastructures de recharge plus accessibles dans les lieux de vie, de travail et de loisirs, d'un océan à l'autre. Des investissements comme ceux annoncés aujourd'hui à Guelph pour l'installation de bornes de recharge permettront à plus de Canadiens de s'engager sur la voie d'un avenir prometteur, sain et carboneutre et nous aideront à atteindre nos objectifs climatiques. »



L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« Les Canadiens passent aux véhicules électriques et le gouvernement du Canada collabore avec des partenaires comme Alectra, Skyline et la Ville de Guelph pour déployer des bornes de recharge de VE partout au pays. J'ai eu le plaisir aujourd'hui d'annoncer l'installation de plus de 1 800 nouvelles bornes d'un bout à l'autre du Canada. Que l'on pense à la fabrication de véhicules électriques par Volkswagen à St. Thomas, en Ontario, ou à leur recharge ici, à Guelph, l'économie des VE ouvre des perspectives partout au pays. C'est ainsi que nous bâtissons une économie forte et propre, ensemble. »

Lloyd Longfield

Député de Guelph

« Skyline est fière de s'associer à RNCan pour faciliter l'accès des locataires d'appartements à l'infrastructure de VE. En plus de constituer un avantage supplémentaire pour les locataires des immeubles, les bornes de recharge ont également un effet positif important sur le développement du secteur de l'énergie propre au Canada. »

Rob Stein

Président, Skyline Energy

« Le financement accordé par le gouvernement fédéral dans le cadre du Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro aidera Guelph à progresser dans la réalisation de son objectif Race to Zero, qui consiste à atteindre la carboneutralité d'ici 2050 ou avant, en réduisant considérablement les émissions de gaz à effet de serre. »

Son Honneur Cam Guthrie

Maire de Guelph



« Nous sommes fiers de participer au Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro du gouvernement fédéral, car nous avons à coeur de lutter contre les changements climatiques. Ce financement nous permettra d'installer des bornes de recharge à l'usage de nos clients et du public et dans nos propres installations afin d'aider nos employés et nos flottes à rouler électrique. Nous nous réjouissons à la perspective de poursuivre notre collaboration avec RNCan afin de rendre la recharge des VE pratique, fiable et rentable pour nos collectivités. »



Brian Bentz

Président-directeur général, Alectra Inc.

Quelques faits



L'électrification du parc automobile est essentielle à la décarbonation du transport routier, responsable de 20 % de toutes les émissions de gaz à effet de serre au Canada .

. Des remises fédérales pouvant atteindre 5 000 $ et des programmes incitatifs provinciaux aident à faciliter le passage à l'électromobilité.

des programmes incitatifs provinciaux aident à faciliter le passage à l'électromobilité. Le gouvernement a prolongé jusqu'en mars 2025 son programme d'incitatifs à l'achat, auquel un plus grand nombre de modèles de fourgonnettes, de camions et de VUS sont maintenant admissibles.

À ce jour, plus de 189 000 aides à l'achat d'un VZE ont été versées à des particuliers et des entreprises au Canada .

. Les Canadiens peuvent aussi se prévaloir de remises municipales ou provinciales pour l'achat et l'installation de bornes de recharge à domicile.

L'outil de recherche pour les cotes de consommation de carburant de Ressources naturelles Canada peut aider les acheteurs à trouver le modèle de VE qui répond le mieux à leurs besoins.

peut aider les acheteurs à trouver le modèle de VE qui répond le mieux à leurs besoins. Le temps de recharge varie selon le type de borne. Ainsi, une borne de niveau 2 procure jusqu'à 30 km d'autonomie par heure, tandis qu'une borne de niveau 3 (celles qu'on trouve habituellement près des autoroutes pour la recharge ponctuelle) peut recharger 80 % de la batterie en 20 à 30 minutes.

La recharge à domicile répond en grande partie aux besoins de plus de 80 % des propriétaires de VE au Canada .

. Par temps froid, il est possible de limiter la perte d'autonomie de 20 % en faisant réchauffer le VE pendant qu'il est encore sur la charge.

Le gouvernement fédéral soutient financièrement l'établissement d'un réseau pancanadien de bornes de recharge le long des autoroutes et l'installation de bornes locales là où les Canadiens habitent, travaillent et se divertissent. Jusqu'à maintenant, plus de 43 600 bornes de recharge de VE ont été sélectionnées pour du financement.

Depuis 2019, RNCan a soutenu 45 projets d'information sur les VZE à la grandeur du pays, et d'autres suivront, notamment sur les carburants propres et la sensibilisation des Autochtones aux VZE.

Liens pertinents

Suivez-nous sur Twitter : @RNCan (http://twitter.com/rncan)

SOURCE Ressources naturelles Canada

25 mai 2023 à 14:11

Communiqué envoyé leet diffusé par :