Enfin une bonne discussion sur l'immigration selon la FCCQ





MONTRÉAL, le 25 mai 2023 /CNW/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) tient à saluer les propositions visant à soutenir les consultations sur la planification pluriannuelle de l'immigration par la ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Christine Fréchette. Plutôt que de s'accrocher les pieds dans le stérile débat des dernières années quant au seuil d'immigration, la FCCQ ressent que les propositions ouvrent les discussions sur de réels problèmes.

Une plus grande attraction et rétention des immigrants temporaires

En remettant en question les changements qu'ils ont mis en place afin de limiter la rétention des étudiants internationaux et en questionnant l'utilité de limiter le nombre de ces étudiants pouvant penser rester au Québec alors qu'ils sont déjà pleinement intégrés, nous pensons qu'il s'agit de bonnes orientations afin de mieux faire bénéficier le Québec d'une jeune main-d'oeuvre compétente.

« En contexte de pénurie de main-d'oeuvre, le gouvernement a pris la sage décision de revoir le Programme de l'expérience québécoise (PEQ) et de simplifier son recours. Il s'agit d'une excellente nouvelle pour les employeurs, car les étudiants internationaux représentent une main-d'oeuvre qualifiée et déjà pleinement intégrée à la société québécoise » a affirmé Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

Plus de flexibilité sur l'exigence du français

« En ouvrant la porte à des exigences différenciées de maîtrise du français en fonction des postes occupés, on ouvre potentiellement la voie à une meilleure régionalisation et une meilleure rétention des travailleurs étrangers temporaires pleinement intégrés et occupant des postes peu qualifiés, mais critiques pour la vitalité économique et sociale du Québec » conclu Charles Milliard.

Il s'agit évidemment d'un début de discussion et il reste de nombreuses questions en suspens, notamment la quantification de la capacité d'intégration de l'ensemble des régions du Québec, mais la FCCQ souligne la qualité des pistes de réflexions soumises par le gouvernement qui permettront d'alimenter les discussions d'ici cet automne en matière d'immigration.

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec

Grâce à son vaste réseau de 123 chambres de commerce et 1?200 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 45?000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

SOURCE Fédération des Chambres de commerce du Québec

25 mai 2023 à 14:09

Communiqué envoyé leet diffusé par :