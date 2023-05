CanNor investit près de 400?000 $ pour améliorer l'infrastructure communautaire de Pond Inlet





Cette aide financière appuie des projets dans la communauté pour améliorer la sécurité et préserver l'environnement naturel

POND INLET, NU, le 25 mai 2023 /CNW/ - La population canadienne sait qu'il est important de protéger et de mettre en valeur les lieux authentiques qui présentent au monde entier la beauté des paysages vierges. Au Nunavut, Pond Inlet est considéré comme l'un des «?joyaux du Nord?» en raison de ses paysages à couper le souffle et de sa faune abondante. La collectivité est une destination populaire et une halte fréquente des passagers des bateaux de croisière qui empruntent le passage du Nord-Ouest ou qui visitent le parc national de Sirmilik, situé à proximité.

Aujourd'hui, l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, de PrairiesCan et de CanNor a annoncé que le gouvernement du Canada investit 398?439 $ dans des projets à Pond Inlet qui rendent la communauté plus respectueuse de l'environnement et améliorent la sécurité, ce qui en fait un lieu encore plus attrayant pour les visiteurs.

Le hameau de Pond Inlet utilisera cette aide financière pour installer de l'éclairage le long des chemins. Chaque résidence recevra également des poubelles écologiques qui aideront à améliorer la propreté de la communauté et la gestion des déchets.

«?En raison de ses paysages et sa faune magnifiques, de son emplacement le long du passage du Nord-Ouest et en tant que point d'entrée du parc national Sirmilik, Pond Inlet est l'une des collectivités les plus visitées du Nunavut. Grâce à cet investissement de notre gouvernement, nous aidons Pond Inlet à préserver son environnement vierge et sa sécurité tout en protégeant la faune locale. ?»

- L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, de PrairiesCan et de CanNor

« Les visiteurs nationaux et internationaux sont très intéressés par le tourisme durable et régénérateur, et le Canada est bien placé pour y répondre. Qu'il s'agisse de nos grands espaces, d'expériences autochtones authentiques ou d'infrastructures vertes de pointe, toutes ces offres touristiques contribueront à transformer le secteur pour les années à venir et à développer une économie qui profite à tous. C'est pourquoi le gouvernement du Canada s'est engagé à soutenir des projets comme celui de Pond Inlet, qui amélioreront l'infrastructure communautaire dans l'intérêt des résidents et des touristes. »

- L'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances

«?Nous sommes reconnaissants à CanNor de son aide financière pour améliorer et embellir notre communauté. Nos résidents se sentiront plus en sécurité grâce à l'ajout d'éclairage le long des chemins sombres. Les nouvelles poubelles écologiques permettront de rendre notre collectivité plus propre, plus respectueuse de l'environnement et plus attrayante pour les touristes qui la visitent.?»

- Joshua Arreak, maire de Pond Inlet

Pond Inlet (Mittimatalik) a une population de 1?555 habitants et se trouve dans la région de Qikiqtani au Nunavut . La collectivité est située à l'entrée est du passage du Nord-Ouest dans le détroit d'Éclipse.

(Mittimatalik) a une population de 1?555 habitants et se trouve dans la région de Qikiqtani au . La collectivité est située à l'entrée est du passage du Nord-Ouest dans le détroit d'Éclipse. Le financement de ce projet provient du Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC) qui aide les collectivités de l'ensemble du Canada à construire et à améliorer des projets d'infrastructure communautaire afin qu'elles puissent se remettre des effets de la pandémie. Le financement du programme a pris fin le 31 mars 2023.

à construire et à améliorer des projets d'infrastructure communautaire afin qu'elles puissent se remettre des effets de la pandémie. Le financement du programme a pris fin le 31 mars 2023. Cette annonce s'inscrit dans le cadre de la Semaine du développement économique.

Les investissements annoncés par les Agences de développement régional (ADR) dans des projets qui contribuent à la vitalité des communautés démontrent l'importance du développement économique partout au pays.

