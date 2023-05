La Ville de Sainte-Thérèse demande au Canadien Pacifique de cesser les coupes à blanc le long de la voie ferrée





SAINTE-THÉRÈSE, QC, le 25 mai 2023 /CNW/ - En avril dernier, la compagnie Canadien Pacifique (CP) a entrepris des travaux de coupe d'arbres matures en pleine santé sur les terrains lui appartenant le long de la voie ferrée, près des passages à niveau à Sainte-Thérèse. Suite aux plaintes de citoyens résidant sur les rues de Rouen et des Ormes, situées à proximité de la rue Blainville Ouest, le maire, monsieur Christian Charron, la conseillère du district, madame Héloïse Bélanger, et le Service de l'urbanisme et du développement durable ont fait pression pour que cette coupe à blanc cesse immédiatement.

La Ville de Sainte-Thérèse demande ainsi au CP de s'engager à cesser ces pratiques inacceptables, et ce, à la grandeur du Canada, à adopter une politique généralisée de contrôle de la végétation qui soit soucieuse de l'environnement, de même qu'à informer adéquatement les municipalités de tous travaux à venir en détaillant les motifs de sécurité invoqués.

« Cette coupe d'arbres abusive est inacceptable. Elle a un impact direct sur la qualité de vie de nos citoyens et sur l'environnement. Dans un contexte d'urgence climatique, la préservation des arbres qui ne sont pas malades ou qui ne représentent pas un danger est l'affaire de tous, incluant le CP. Le conseil municipal tient ainsi à réitérer sa demande adressée aux responsables de l'entreprise Canadien Pacifique et de Transports Canada de faire cesser immédiatement la coupe d'arbres à blanc et d'élaborer un protocole de maintien du verdissement dans le respect de la sécurité », souligne le maire de Sainte-Thérèse, monsieur Christian Charron.

« Il y a visiblement un vide juridique pour préserver la nature sur le domaine privé. Théoriquement, le CP pourrait éliminer tout espace verdi sur ses terrains sans aucun motif valable et mettre des herbicides partout, et ça ne serait pas illégal, bien qu'absolument immoral, dans le contexte actuel où la contribution environnementale des arbres en milieu urbain est absolument nécessaire, en particulier pour contrer les effets d'îlots de chaleur », ajoute la conseillère du district Chapleau, madame Héloïse Bélanger.

« La semaine dernière, j'ai informé le ministre fédéral des Transports, Omar Alghabra, pour lui faire part de la situation et pour que le CP cesse de se comporter de façon cavalière sans se soucier un seul instant de ce que leurs actions pouvaient avoir comme conséquences pour l'environnement et pour les citoyens de Sainte-Thérèse. Si nous reconnaissons le droit d'agir de la compagnie pour des raisons de sécurité, cela ne dispense pas le CP de le faire de façon raisonnable et responsable, dans le respect des citoyens et de l'environnement. Agir de manière sauvage comme cela, tout raser pour éviter de devoir se casser la tête, ce n'est pas le genre de comportement qui est attendu de la part d'un bon citoyen corporatif », renchérit la députée de Thérèse-De Blainville, madame Louise Chabot.

À l'heure actuelle, le CP a informé la Ville de Sainte-Thérèse que seule la moitié des travaux d'élagage d'un des trois passages à niveau, situé à proximité de la rue Blainville Ouest, a été effectuée et que d'autres opérations étaient prévues aux abords des passages à niveau situés sur les rues Turgeon et Saint-Louis, au mois de juin. Le CP a aussi mentionné vouloir épandre des herbicides pour empêcher la repousse de la végétation. Face à cela, la Ville de Sainte-Thérèse, en collaboration avec le bureau de la députée fédérale de la circonscription Thérèse-De Blainville, madame Louise Chabot, continuera à faire pression auprès du CP et de Transports Canada en faveur des changements susmentionnés.

