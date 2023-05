Power2Drive Europe : Systèmes mobiles de stockage d'électricité pour particuliers et entreprises - au service d'un réseau électrique stable





Les chiffres de l'Observatoire européen des carburants alternatifs indiquent que plus de six millions de voitures électriques et hybrides ont foulé les routes européennes en 2022. Aussi, à compter de 2035, tous les véhicules en circulation dans l'UE seront obligatoirement électriques. En effet, l'essor de l'e-mobilité offre de plus en plus de possibilités de se servir des voitures électriques comme systèmes de stockage d'énergie mobiles, puisque celles-ci sont en mesure de fournir de l'électricité aux particuliers et aux entreprises, tout en stabilisant le réseau électrique général. À l'avenir, il sera essentiel d'utiliser les batteries des véhicules comme systèmes de stockage flexibles, le tout dans un réseau intelligent, de manière à assurer la stabilité de la fourniture d'énergie et à réaliser les objectifs climatiques à moindre coût. Cette année, les visiteurs de Power2Drive Europe, le salon international des infrastructures de recharge et de l'e-mobilité, organisé au Centre d'exposition de Munich (Messe München) du 14 au 16 juin, auront l'occasion de découvrir les innovations en matière de recharge bidirectionnelle. En parallèle, des experts se pencheront sur la question dans le cadre de la conférence Power2Drive Europe 2023, prévue au Centre international des congrès de Munich (International Congress Center München - ICM).

Les voitures électriques sont tout aussi écologiques que l'électricité qui les alimente. Lorsqu'elles sont utilisées comme systèmes de stockage mobiles, elles peuvent fournir de l'énergie propre aux particuliers. La recharge bidirectionnelle, assurée notamment par Vehicle2Home (V2H), permet d'optimiser l'autoconsommation d'énergie solaire et les coûts inhérents à la charge et à la décharge des voitures électriques, surtout lorsque lesdits coûts fluctuent.

Vehicle2Building (V2B) repousse les limites de ce concept. Plusieurs véhicules fournissent de l'électricité à des immeubles résidentiels ou commerciaux, et partant, permettent d'éviter que l'énergie nécessaire en périodes de pointe ne soit générée par le réseau. Les fonctions V2H et V2B se trouvent derrière le compteur. Cela signifie que les véhicules ne font que réinjecter l'électricité dans l'immeuble résidentiel ou dans la propriété commerciale. Timo Kern, responsable des systèmes et marchés énergétiques au Centre de recherche sur l'énergie (Research Center for Energy Economics - FfE) à Munich déclare que « cela rend généralement Vehicle2Home beaucoup plus facile à déployer que Vehicle2Grid. Les utilisateurs peuvent d'ores et déjà s'attendre à des marges intéressantes. »

« De nombreux véhicules et résidences sont compatibles avec Vehicle2Home »

L'essor de l'e-mobilité se traduit par la croissance du potentiel de la fonction V2H. Les véhicules stationnés à la maison pendant la semaine en raison de la nature du travail de leurs propriétaires (travail à domicile, travail à temps partiel ou accord de travail flexible) sont tout indiqués, au même titre que les voitures des navetteurs, car ils sont utilisables aux fins de stocker l'énergie excédentaire pendant le week-end. Une fois stationnées à la maison le soir après la journée de travail, ces véhicules sont susceptibles de produire de l'électricité domestique. L'écart entre le coût de l'électricité domestique et le tarif de rachat de l'électricité photovoltaïque constitue un autre facteur important : « la différence s'étant creusée à la suite de l'augmentation du prix de l'énergie, un grand nombre de véhicules et de maisons sont désormais compatibles avec Vehicle2Home », avoue M. Kern.

Par ailleurs, Vehicle2Grid (V2G) peut mobiliser les immenses réserves d'énergie de millions de voitures électriques en l'espace de quelques secondes, contribuant ainsi à garantir une fourniture d'énergie stable. À cet égard, les batteries des véhicules servent de systèmes de stockage flexibles dans un réseau intelligent, assurant la stabilité de l'approvisionnement en énergie et offrant un moyen peu coûteux de réaliser les objectifs climatiques. Dans le cadre de son étude intitulée Climate-Neutral Power System 2035 (Système électrique neutre au plan climatique en 2035), le groupe de réflexion Agora Energiewende (Initiative allemande en faveur de la transformation d'énergie) a effectué les calculs suivants : si un quart des voitures électriques utilisent le V2G en 2035 et que 40 % de ces véhicules sont mis à la disposition du marché de l'électricité en moyenne, la production utilisable en Allemagne s'élèvera à 28 gigawatts. La technologie V2G permet également de réduire la dépendance à l'égard des systèmes de stockage de batteries dans les résidences privées et des systèmes de stockage de batteries à grande échelle. Les propriétaires de voitures y trouveront également leur compte [...] Ils sont en mesure de générer des revenus en offrant une partie de la capacité de la batterie de leur véhicule en guise de réserve d'énergie.

À l'heure actuelle, seul un petit nombre de voitures électriques sont exploitées dans le cadre de la recharge bidirectionnelle. Toutefois, à mesure que la demande augmentera, de plus en plus de véhicules pourront faire office de systèmes de stockage d'électricité, que ce soit par le biais du V2H, du V2B, du V2G ou du V2L (Vehicle2Load). Les wallboxes bidirectionnelles sont encore relativement rares à ce jour. Or, la demande est croissante, si bien que ce n'est qu'une question de temps avant que les solutions de recharge correspondantes ne soient disponibles sur le marché. Le projet SCALE (Smart Charging Alignment for Europe - Alignement de la charge intelligente pour l'Europe) lancé par l'Union européenne et qui s'étale sur trois ans, contribue à poser les jalons dans le secteur, en étudiant et en testant des solutions de recharge intelligentes destinées aux véhicules électriques en situation réelle. Le projet entend par ailleurs dissiper les inquiétudes techniques, organisationnelles, économiques et politiques qui entourent l'introduction de la recharge intelligente, de l'interopérabilité et des solutions V2X (Vehicle2Everything). La finalité du projet étant de créer un nouvel écosystème énergétique qui tire parti de la flexibilité des batteries des véhicules électriques à grande échelle.

Chargement bidirectionnel lors de l'exposition et de la conférence Power2Drive Europe

Les visiteurs de la conférence Power2Drive Europe 2023 pourront découvrir des innovations en matière de recharge bidirectionnelle. Dans le cadre de The smarter E Europe, le salon international des infrastructures de recharge et de l'e-mobilité exposera des produits, des innovations et des modèles commerciaux relatifs aux infrastructures de recharge et à l'électromobilité à Messe München du 14 au 16 juin. Plus de 300 fournisseurs de solutions d'infrastructure de recharge sont attendus à The smarter E Europe. The Mobility House, KEBA Group, Alfen et EnerCharge comptent parmi les exposants qui dévoileront leurs solutions de recharge bidirectionnelle dans le pavillon B6.

La conférence Power2Drive Europe 2023 débutera la veille de l'exposition au Centre international des congrès de Munich (ICM). La recharge bidirectionnelle y sera au coeur des débats, au même titre que les tendances du marché, les résultats des analyses et des recherches, ainsi que les projets innovants en matière d'électromobilité et d'infrastructures de recharge. Par exemple, la session intitulée : Bidirectional Charging: Energy Supply Challenges (Chargement bidirectionnel : défis en matière de fourniture d'énergie), organisée par la société de conseil et d'ingénierie umlaut, portera sur les nouveautés en matière de recharge bidirectionnelle, et exposera les résultats des projets pilotes ainsi que les obstacles potentiels à la généralisation de la recharge bidirectionnelle.

La dernière publication sur Vehicle2Grid intitulée -Dans quelle mesure la fonction V2G est-elle en passe de devenir une réalité quotidienne ? effectuée avec la participation du Dr Stefan Perras et de Thomas Gereke de Siemens - offre un aperçu pointilleux du rôle de la fonction V2G dans le réseau décentralisé de l'avenir.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

25 mai 2023 à 12:20

Communiqué envoyé leet diffusé par :