INAUGURATION DE 10 NOUVEAUX LOGEMENTS ABORDABLES À N'QUATQUA

RÉSERVE N'QUATQUA, BC, le 25 mai 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, ainsi que Taleeb Noormohamed, député fédéral de Vancouver Granville, Ravi Kahlon, ministre du Logement de la Colombie-Britannique, et la Première Nation N'Quatqua ont annoncé un investissement combiné de 2,35 millions de dollars. Cet investissement financera 10 nouveaux logements abordables pour les aînés, les personnes seules et les familles monoparentales à faible revenu, et les familles. Il permettra d'accueillir dans la réserve de la Première Nation N'Quatqua ces gens qui souhaitent vivre dans leur communauté d'origine, près de leur famille et selon leur culture et leurs traditions.

L'ensemble de logements comprend deux triplex et un quadruplex situés au 14-16, Hunter Jack Crescent, sur les terres des N'Quatqua. Le premier triplex est constitué de logements accessibles de deux chambres réservés aux aînés. Le deuxième triplex offre des logements de transition destinés aux adultes célibataires à faible revenu, y compris les familles monoparentales. Tous les logements de deux chambres peuvent accueillir des aînés N'Quatqua ainsi que des membres de la communauté qui vivent avec un handicap et qui ont besoin d'un aménagement accessible. Les logements du quadruplex sont destinés aux familles. Ces quatre logements comportent trois chambres et peuvent accueillir des familles avec enfants et d'autres parents.

La Première Nation N'Quatqua est propriétaire des logements, et la N'Quatqua Social Housing Society supervise l'exploitation des immeubles. La construction est terminée et les locataires ont emménagé dans leur nouveau logement.

Le financement fourni pour ces logements est le suivant :

Le gouvernement fédéral verse 1 million de dollars par l'entremise du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL);

Le gouvernement provincial contribue à hauteur de 1,35 million de dollars, par l'entremise de BC Housing, dans le cadre de l'Indigenous Housing Fund, et affecte 400 000 $ en financement d'exploitation annuel;

La Première Nation N'Quatqua a fourni le terrain et est propriétaire des immeubles.

Citations :

« Pour le gouvernement canadien, aucune relation n'est plus importante que celle qu'il entretient avec les peuples autochtones. Ces nouveaux logements abordables dans la réserve de la Première Nation N'Quatqua donne à leurs nouveaux résidents l'occasion de vivre dans leur communauté, près de leur famille et selon leurs traditions et leur culture. Nous travaillons avec des partenaires autochtones de partout au pays pour nous assurer que les communautés autochtones ont accès à des logements qui répondent à leurs besoins. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'oeuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Les aînés, les familles et les autres membres de la Première Nation N'Quatqua auront accès à des logements sûrs et abordables. En investissant dans le logement abordable, nous travaillons fort pour améliorer la qualité de vie des gens qui en ont le plus besoin. Le gouvernement fédéral est déterminé à faire en sorte que toute la population canadienne puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. » - Taleeb Noormohamed, député fédéral de Vancouver Granville

« Grâce à ces nouveaux logements abordables, les membres de la Première Nation N'Quatqua pourront se loger sur leur territoire ancestral, près de leur famille et des lieux propres à leur culture. Les communautés se renforcent lorsque les gens peuvent y grandir, élever une famille et vieillir chez eux. Nous continuerons de soutenir le logement des Autochtones grâce à un investissement supplémentaire de près de 2 milliards de dollars prévu dans le budget de 2023. Cet argent servira à construire et à exploiter 3 500 logements dans les réserves et hors réserves. Je suis honoré d'avoir collaboré avec les dirigeants de la Première Nation N'Quatqua pour créer ces logements pour ses membres. » - Ravi Kahlon, ministre du Logement de la Colombie-Britannique

Faits en bref :

Le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) est un programme de 13,2 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Dans son budget de 2022, le gouvernement propose de verser un financement de 2,9 milliards de dollars dans le cadre du FNCIL en vue d'accélérer la création d'un maximum de 4 300 logements et la réparation d'un maximum de 17 800 logements.





La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes. On compte parmi celles-ci les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Les activités incluent des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement.



Tous les investissements découlant de la SNL qui seront mis en oeuvre par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux respecteront les grands principes de la SNL à l'égard des partenariats, des gens et des collectivités.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, visitez le site schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

Pour en savoir plus sur la SNL, veuillez consulter le site www.chezsoidabord.ca.

Une carte montrant l'emplacement de tous les ensembles de logements de la Colombie-Britannique annoncés et financés par la Province est disponible en ligne (en anglais seulement) à l'adresse https://www.bchousing.org/homes-for-BC.

Pour en savoir plus sur les mesures que prend la Province pour s'attaquer à la crise du logement et offrir des logements abordables à la population britanno-colombienne, visitez https://workingforyou.gov.bc.ca/ (en anglais seulement).

