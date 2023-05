RAPATRIEMENT DES APPELS D'INTERVENTION LIÉS À LA SURVEILLANCE DES ENTRAVES





MONTRÉAL, le 25 mai 2023 /CNW/ - Depuis quelques semaines, l'Agence de mobilité durable a amorcé progressivement l'accueil des demandes citoyennes au sujet de l'application de la réglementation du stationnement avec la création d'un nouveau centre de relation à la clientèle pour entre autres prévenir et intervenir sur les cas d'obstruction des voies réservées et des voies cyclables afin d'assurer des déplacements sécuritaires et fluides pour l'ensemble des usagers.

Jusqu'ici sous la responsabilité de la Centrale 911 du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), l'Agence est aujourd'hui prête à intégrer dans ses activités la réception d'appels et le traitement de toutes les demandes d'intervention et de répartition de la surveillance du stationnement, des voies réservées et des pistes cyclables. Les citoyennes et les citoyens désirant obtenir l'intervention d'un agent de stationnement ou formuler une plainte doivent désormais communiquer directement avec le service à la clientèle de l'Agence au 514 868-3737. Le service est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.

Le transfert de ces appels vise une répartition plus efficace des appels et des interventions plus optimales des agents de stationnement. En réunissant tous les services liés à la surveillance du stationnement et des entraves sous un même toit, de la prise des appels de la population, à la répartition des demandes en passant par l'intervention sur le terrain, l'Agence remplira son rôle premier d'avoir une vision d'ensemble des demandes et de leur récurrence. Cela permettra une meilleure prise de décision concernant la gestion des stationnements et des voies réservées à Montréal.

Dans la dernière année, l'Agence a commencé à assurer une surveillance accrue des entraves causées sur les pistes cyclables et les voies réservées afin d'améliorer la sécurité et la fluidité du réseau. Du 1er janvier au 30 avril 2023, 742 constats d'infractions ont été donnés sur les pistes cyclables comparativement à 459 durant la même période l'année dernière.

Durant les nouvelles heures d'ouverture, les agents pourront également assister la population dans les problématiques liées au stationnement tarifé sur rue et en terrain, ainsi que pour les modalités de paiement par l'application mobile ou par bornes. Les demandes de permis de stationnement sur les terrains gérés par l'Agence se feront, quant à elles, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30.

Il est à noter que les opérations sont actuellement en transition et que des délais d'attente sont possibles en période de fort achalandage. L'Agence est présentement en train de compléter la formation de son équipe.

Rappelons que la direction de la Surveillance et contrôle du stationnement et de la mobilité est sous la responsabilité de l'Agence depuis 2020. Les agents de stationnement, anciennement du SPVM, ont intégré l'Agence à ce moment. Conformément à l'entente-cadre avec la Ville de Montréal, entrée en vigueur le 1er janvier 2020, le SPVM continuait jusqu'à maintenant à effectuer le traitement de certaines demandes liées à l'application de la réglementation du stationnement afin de permettre une transition opérationnelle harmonieuse des activités de surveillance. Plus de 100?000 appels concernant le stationnement étaient reçus par année au 911. L'Agence de mobilité durable a agrandi son équipe du service à la clientèle afin de répondre à cette nouvelle demande.

À propos de l'Agence de mobilité durable

L'Agence de mobilité durable est une organisation paramunicipale qui innove pour une mobilité plus durable, en gérant les espaces qui lui sont confiés en bordure de rue et dans les stationnements hors rue, par ses activités de surveillance de l'espace public sur le territoire montréalais et par une information améliorée à la collectivité. Elle met son expertise en mobilité durable au service de la Ville de Montréal afin d'améliorer la qualité de vie et d'appuyer la vitalité économique en facilitant le partage équitable de l'espace et l'accessibilité de la ville pour toutes et tous. En soutenant les actions qui favorisent la mobilité urbaine, l'Agence travaille entre autres à améliorer l'expérience client, le partage de la rue et l'occupation du domaine public. Elle mise également sur sa capacité opérationnelle et d'expérimentation pour appuyer la Ville de Montréal et ses partenaires dans l'atteinte de leurs objectifs, tout en fédérant les acteurs de la mobilité.

