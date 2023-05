L'ICS demande aux gouvernements de fixer le cap vers un avenir zéro émission nette en juillet





La Chambre internationale de la marine marchande (ICS) a soumis des propositions bien réfléchies et détaillées pour le prochain cycle de négociations de l'OMI. Ces propositions appuient le développement d'une norme mondiale sur les carburants comme mesure technique pour réduire l'intensité des GES des combustibles marins, ciblant 5 % d'ici 2030 et un resserrement agressif de cette norme après 2030, développée avec des experts du secteur afin de garantir que la norme fonctionnera dans la pratique.

Simon Bennett, secrétaire général adjoint de l'ICS, a déclaré :

« Une norme sur les carburants ne garantira pas le succès à elle seule. Elle doit être soutenue par une mesure économique radicale, qui s'appliquera dans le monde entier afin d'encourager la production et l'adoption des combustibles à intensité de GES moindre ou nulle nécessaires pour accélérer la transition vers un avenir zéro émission nette. »

« Le transport maritime reste le moyen le plus sobre en carbone pour transporter les biens que nous utilisons tous, environ 90 % du commerce mondial étant acheminé par voie maritime. Cependant, être efficace ne veut pas dire que nous ne devons pas nous occuper des 3 % des émissions mondiales de carbone générés par le transport maritime. Nous avons tous un rôle à jouer dans la décarbonisation. »

L'ICS, et ses membres, ont bon espoir que les gouvernements définiront un objectif de zéro émission nette qui enverra un signal aux producteurs d'énergie et aux fournisseurs de combustibles marins, montrant ainsi la voie à suivre. L'ICS fait toutefois valoir que les décisions que les gouvernements doivent prendre maintenant d'urgence au sujet des mesures qui permettront d'atteindre la destination finale sont bien plus critiques.

Simon Bennett a ajouté :

« Les armateurs sont disposés à contribuer à un fonds mondial de plusieurs milliards de dollars qui, s'il est bien structuré, réduira le différentiel de coût entre le fioul conventionnel et les combustibles n'émettant pas de GES, bien plus coûteux, alors qu'ils commencent à être disponibles. Le mécanisme "Fund and Reward" de l'ICS est une mesure équitable qui garantira également que les pays en développement puissent utiliser une partie des milliards de dollars qui seraient générés chaque année par les contributions des armateurs, en vue de créer l'infrastructure du futur tout en incitant les pionniers à agir.

« Un nombre croissant de gouvernements reconnaissent le bien-fondé de ces propositions de l'industrie, mais nous devons garantir que les pays en voie de développement toujours préoccupés par les répercussions sur leurs économies de modestes coûts additionnels pour le combustible marin sont conscients de l'opportunité qu'ouvrira ce fonds de l'OMI. »

« Pour produire les très grandes quantités de combustibles à intensité de GES moindre ou nulle, comme le méthanol, l'ammoniaque et l'hydrogène, les biocarburants durables et les carburants de synthèse (ainsi que le développement de nouvelles technologies comme la séquestration du carbone) nécessiteront des réglementations concrètes et des incitations significatives, et pas seulement l'adoption d'un nouvel objectif de réduction des GES. Définir une direction à suivre est important mais, sans les outils requis pour atteindre cet objectif, cela devient une aspiration dénuée de sens. »

Les gouvernements auront au mois de juillet une occasion de s'unir et de tracer une voie claire et sans ambiguïté vers un avenir zéro émission nette. L'industrie a fourni les outils nécessaires pour atteindre cet objectif. Une norme sur les carburants obligatoire avec une mesure "Fund and Reward" ouvrira des opportunités pour tous et assurera que nous atteindrons notre objectif. Un parcours commence par un premier pas. »

25 mai 2023 à 12:00

