MOËT HENNESSY ET CHANGENOW ANNONCENT LEUR PARTENARIAT AUTOUR DU WORLD LIVING SOILS FORUM





PARIS, 25 mai 2023 /PRNewswire/ -- Moët Hennessy, la division vins et spiritueux du groupe LVMH, et ChangeNOW, annoncent leur partenariat autour du World Living Soils Forum, événement international dédié à la régénération des sols.

Le World Living Soils Forum est un événement unique visant à partager et promouvoir les solutions et actions concrètes en faveur de la viticulture durable et de l'agriculture régénératrice. Organisée à l'initiative de Moët Hennessy, sa première édition (Arles, juin 2022) a rassemblé une large communauté de chercheurs, experts, représentants des institutions publiques, des associations professionnelles et des entreprises de l'industrie des vins et spiritueux ainsi que de l'agroalimentaire oeuvrant à la préservation et à la régénération des sols.

« Les sols sont reconnus comme un bien commun, un élément vital pour notre survie. Ils jouent un rôle clé dans la régulation du climat, la préservation de la biodiversité et l'absorption du carbone. Il est donc primordial de conjuguer production agricole et conservation de ces fonctions écologiques. » déclare Philippe Schaus, Président-directeur Général de Moët Hennessy.

Animés par une même volonté d'accélérer la mobilisation des publics et l'action de toutes les parties prenantes sur l'enjeu essentiel des sols vivants, Moët Hennessy et ChangeNOW annoncent leur partenariat pour renforcer l'impact du World Living Soils Forum. L'association de leurs expertises est une opportunité pour passer à l'échelle et déployer des solutions concrètes sur le terrain rapidement.

« Ce partenariat renforce notre ambition de mettre en lumière les initiatives et les avancées technologiques les plus prometteuses dans le domaine de la régénération des sols. En unissant leurs forces, Moët Hennessy et ChangeNOW vont permettre d'accélérer les solutions à impact pour la santé des sols. », ajoute Sandrine Sommer, Directrice du Développement Durable de Moët Hennessy.

Cet engagement commun s'est également concrétisé au coeur de l'édition 2023 de ChangeNOW, organisé à Paris les 25, 26 et 27 mai 2023, dans un espace ouvert à tous et dédié à la connaissance autour des enjeux de la préservation et la régénération des sols : le WLSF Soils Hub by Moët Hennessy.

« Une révolution agricole est nécessaire si l'on veut pouvoir répondre à l'enjeu climatique et écologique auquel nous devons faire face. L'agriculture régénératrice et la science des sols vivants sont des outils parmi les plus puissants à notre disposition pour créer ce monde durable. Rassembler et faire émerger les solutions et nouveaux modèles sont le sens de notre mission commune. », conclut Santiago Lefebvre, Fondateur et Président de ChangeNOW.

À propos de Moët Hennessy

Moët Hennessy, la division vins et spiritueux de LVMH, regroupe vingt-six Maisons, reconnues internationalement pour la richesse de leurs terroirs, la qualité de leurs produits et le savoir-faire artisanal dont elles sont issues. Moët Hennessy est engagé depuis de nombreuses années dans un programme environnemental et social qui s'exprime au travers de Living Soils Living Together.

Ao Yun, Ardbeg, Armand de Brignac, Belvedere, Bodega Numanthia, Chandon, Château d'Esclans, Château Galoupet, Château Minuty, Cheval des Andes, Clos19, Cloudy Bay, Dom Pérignon, Eminente, Glenmorangie, Hennessy, Joseph Phelps Vineyards, Krug, Mercier, Moët & Chandon, Newton, Ruinart, Terrazas de los Andes, Veuve Clicquot, Volcán de mi Tierra, Woodinville.

À propos de ChangeNOW

Créée en 2017, ChangeNOW est une entreprise à impact positif, qui a pour mission d'accélérer la transition écologique et sociale par le déploiement d'actions concrètes répondant aux grandes urgences de notre siècle. Chaque année, ChangeNOW organise le plus grand événement des solutions pour la planète. Le sommet rassemble entrepreneurs, investisseurs, leaders du changement, décideurs politiques et participants grand public venus du monde entier dans un format inspirant et porté sur l'action concrète.

À propos du World Living Soils Forum

La régénération des sols est essentielle pour atténuer le changement climatique et s'y adapter, ainsi que pour lutter contre la perte de biodiversité. Préserver la santé des sols est l'un des engagements majeurs de Moët Hennessy pour favoriser le développement durable. Dans les secteurs de la viticulture et de l'agriculture, des solutions et des innovations existent dans le monde entier afin de gérer les terroirs de manière plus durable. Le World Living Soils Forum est donc pour Moët Hennessy le moyen de fédérer continuellement différents acteurs pour accélérer la transition en partageant les connaissances et les bonnes pratiques.

En savoir plus sur www.worldlivingsoilsforum.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2085720/WLSF.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2085758/Moet_Hennessy2_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2085773/ChangeNOW_Logo.jpg

Contact

Moët Hennessy

Alain Lavital

Directeur des Relations Publiques et Partenariats

[email protected]

ChangeNOW

Claire Gaudefroy

Head of Communications

[email protected]

25 mai 2023 à 11:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :