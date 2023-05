Réflexion 2050, consultation publique pour préparer le futur Plan d'urbanisme et de mobilité de la Ville de Montréal





MONTRÉAL, le 25 mai 2023 /CNW/ - L'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) rend public aujourd'hui son rapport portant sur le document de vision territoriale intitulé Projet de ville : vers un plan d'urbanisme et de mobilité, première étape avant la réalisation du futur Plan d'urbanisme et de mobilité 2050 (PUM).

Mandaté par le conseil municipal pour mener une démarche d'envergure, l'Office a réalisé la plus imposante consultation publique de son histoire. De portée globale, cette démarche intitulée Réflexion 2050, a suscité une participation très diversifiée. Elle a permis à la population de se familiariser avec le plan d'urbanisme, dialoguer et échanger sur les possibles futurs et formuler des propositions riches et innovantes. En organisant plus de 100 activités, dont 92 en salle, l'OCPM permit la participation suivante :

4320 contributions citoyennes (mémoires, réponses aux questionnaires)

1938 participants aux activités en salle

7079 participants aux activités en ligne

Le Projet de ville est bien accueilli et doit servir de canevas pour le futur Plan d'urbanisme et de mobilité 2050. S'inspirant de la richesse des opinions exprimées, les commissaires ont formulé 22 recommandations et identifié des grands principes et des actions prioritaires qui devront guider le futur PUM, dans le souci d'atteindre les objectifs de carboneutralité et d'équité sociale.

Il est recommandé d'intégrer au PUM, et ce de manière transversale, six principes directeurs : la transition socioécologique; la valorisation de la nature et la protection de l'environnement; la planification intégrée de l'urbanisme et de la mobilité; le respect et le développement de l'identité des territoires; la participation et la représentativité citoyennes; et la prospérité économique résiliente.

Une grande préoccupation demeure : la population doit pouvoir habiter Montréal. Le PUM doit être conçu d'abord et avant tout pour que la mixité socioéconomique et la diversité de la ville soient au coeur de son développement futur.

Cet exercice revêt une importance majeure parce que c'est une première étape qui prépare le futur PUM qui sera, lui aussi, soumis à la population. En vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et de la Charte de la Ville de Montréal, le Plan d'urbanisme et de mobilité demeure le document de référence en matière d'aménagement du territoire de Montréal et la population doit y être associée.

La transformation proposée dans le document de vision produit par la Ville concerne toute la population montréalaise. Un effort particulier a été fait pour rejoindre une grande diversité de groupes de la population montréalaise, à être présent sur tout le territoire et assurer la participation des plus jeunes citoyens. La diversité des personnes rencontrées a permis d'engager un dialogue et de puiser à même l'expertise et l'expérience citoyennes des diverses communautés qui représentent bien toute la composition de la population montréalaise. L'Office s'engage à poursuivre son travail en ce sens dans la prochaine étape avant l'adoption du PUM.

Ce rapport est disponible à l'adresse : ocpm.qc.ca/fr/consultation-publique/projet-ville

25 mai 2023 à 11:32

