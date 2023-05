Heartseed lève 2 milliards de yens en financement de série D pour accélérer le développement d'un traitement pour l'insuffisance cardiaque à base de cellules souches dérivées des iPSC





Heartseed (Heartseed Inc.), une société de biotechnologie basée à Tokyo qui développe des cardiomyocytes dérivés des iPSC pour l'insuffisance cardiaque (IC), a annoncé aujourd'hui avoir levé 2 milliards de yens lors d'un tour de financement de série D, ce qui porte son soutien financier total à 10,2 milliards de yens (environ 74 millions de dollars) depuis sa fondation en 2015.

Les nouveaux investisseurs sont Japan Co-Invest IV Limited Partnership (GP : Sumitomo Mitsui Trust Investment), Arcus South East Asia, Atsushi Sakano (partenaire d'Aspex Management), Koei Tecmo Capital, Nikon-SBI Innovation Fund, etc. Parmi les investisseurs existants qui ont participé à ce tour de table, citons SMBC Venture Capital, Private Equity Co-Invest II Limited Partnership (GP : Sumitomo Mitsui Trust Investment), UTokyo Innovation Platform, Medical Incubator Japan, Keio Innovation Initiative (KII), etc.

Heartseed prévoit d'utiliser ces nouveaux fonds pour terminer l'essai clinique de Phase 1/2 de HS-001, notre produit phare pour l'insuffisance cardiaque au Japon, ainsi que pour mettre en place une organisation en vue de son lancement. En outre, Heartseed examinera également une administration moins invasive, telle que l'injection transendocardique par pose d'un cathéter, pour les besoins d'un développement mondial par Novo Nordisk.

« Heartseed a réalisé le premier dosage humain de HS-001 en décembre 2022, avec confirmation de la sécurité initiale ainsi que des premiers signes d'efficacité », a déclaré Keiichi Fukuda, cofondateur et CEO de Heartseed. « L'engagement des nouveaux investisseurs et des investisseurs existants dans ce tour de table représente une validation importante de notre technologie et de notre vision stratégique. Grâce à leur soutien, nous nous réjouissons d'accélérer notre développement et de proposer un traitement potentiellement curatif pour l'insuffisance cardiaque dans le monde entier ».

À propos de HS-001 et de l'étude LAPiS

HS-001 forme des sphéroïdes de cardiomyocytes ventriculaires allogéniques dérivés des iPSC et hautement purifiés. En formant des sphéroïdes analogues à des micro-tissus, le taux de rétention et la viabilité de la greffe de cellules s'améliorent. Le mécanisme d'action prévu consiste à ce que les cardiomyocytes greffés soit reliés électriquement au myocarde du patient et améliorent le débit cardiaque par remusculation et la sécrétion de facteurs angiogéniques afin de former de nouveaux vaisseaux sanguins autour de l'emplacement de la greffe (néovascularisation).

L'étude LAPiS est une étude de Phase 1/2, ouverte, à doses croissantes, d'une durée de 52 semaines, menée sur différents sites de recherche au Japon, chez des patients souffrant d'insuffisance cardiaque avancée due à une cardiopathie ischémique. Le principal critère d'évaluation de l'étude se rapporte à la sécurité 26 semaines après la greffe, et les critères d'évaluation secondaires concernant l'efficacité comprennent la fraction d'éjection du ventricule gauche et le mouvement de la paroi myocardique.

Pour plus d'informations : https://www.heartseed.jp/en/index.html

