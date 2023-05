Nominations sans précédent au Conseil de la magistrature - Enfin une voix pour les personnes victimes et pour les notaires





QUÉBEC, le 25 mai 2023 /CNW/ - Le ministre de la Justice et procureur général, M. Simon Jolin-Barrette, annonce la nomination au Conseil de la magistrature de Mme Arlène Gaudreault, présidente et membre fondatrice de l'Association québécoise Plaidoyer-Victimes, à titre de membre représentant les personnes victimes, et de la notaire Me Marie-Claude Laquerre.

Criminologue de formation, Mme Gaudreault travaille depuis plus de 40 ans à donner une voix aux personnes victimes d'infractions criminelles dans le système de justice. Présidente de l'Association québécoise Plaidoyer-Victimes depuis 1988, elle veille activement à la défense et à la promotion des droits des personnes victimes et milite pour que les lois, les politiques et les programmes gouvernementaux prennent en considération leurs préoccupations et leurs intérêts.

Me Marie-Claude Laquerre, ombudsman des étudiantes et des étudiants à l'Université de Sherbrooke et notaire, devient, grâce à cette nomination, la première à représenter la profession notariale au sein du Conseil de la magistrature.

Rappelons que la Loi visant à améliorer l'efficacité et l'accessibilité de la justice, notamment en favorisant la médiation et l'arbitrage et en simplifiant la procédure civile à la Cour du Québec (projet de loi no 8), adoptée et sanctionnée le 15 mars dernier, permet dorénavant au gouvernement de nommer, au sein du Conseil de la magistrature, une personne oeuvrant au sein d'un organisme venant en aide aux personnes victimes d'infractions criminelles ainsi qu'une ou un notaire.

« C'était important pour notre gouvernement de donner une voix aux personnes victimes au sein du Conseil de la magistrature. Les personnes agissant dans les organismes communautaires sont en contact direct avec les personnes victimes sur le terrain. Elles sont donc les mieux placées pour représenter leurs intérêts. Mme Arlène Gaudreault cumule des dizaines d'années d'expérience dans le domaine, que ce soit comme formatrice, conférencière, consultante ou comme intervenante auprès des personnes victimes de tout type d'infractions criminelles. Elle est donc la personne tout indiquée pour occuper ce rôle important. Soulignons aussi la nomination d'une première représentante de la profession notariale au sein du Conseil de la magistrature. Cette nomination s'inscrit en toute adéquation avec la nouvelle possibilité pour les notaires d'accéder à la fonction de juge. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et procureur général du Québec

« C'est un privilège et un beau défi pour moi d'apporter la perspective des victimes au sein du Conseil de la magistrature et de collaborer à la mission de cet organisme. Cette nouvelle disposition législative est un autre pas vers une meilleure reconnaissance des besoins des victimes. »

Arlène Gaudreault, présidente et membre fondatrice de l'Association québécoise Plaidoyer-Victimes

« C'est un honneur pour moi d'être la première représentante des notaires au sein du Conseil de la magistrature. Cette nomination fait suite à l'adoption du projet de loi no 8 qui met de l'avant la profession notariale et les compétences intrinsèques associées à notre pratique, notamment en matière de conciliation et de médiation. En permettant la nomination de notaires à la fonction de juge et en nous donnant une voix au Conseil, ce projet de loi élargit la portée de notre profession dans l'administration de la justice au Québec, et ce, au bénéfice de l'ensemble de la population. Les Québécoises et Québécois ont une grande confiance envers leurs notaires; je veillerai à être digne de celle-ci dans mes fonctions au sein du Conseil. »

Me Marie-Claude Laquerre, notaire

