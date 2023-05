SOFAR PowerMaster : une révolution dans le stockage d'énergie pour le secteur des services publics grâce au pouvoir pionnier de la technologie





SHANGHAI, 25 mai 2023 /CNW/ - SOFAR, le leader mondial des solutions de photovoltaïque (PV) et de systèmes de stockage d'énergie, dévoile sa dernière innovation en matière de systèmes de stockage d'énergie avec le SOFAR PowerMaster qui constitue une percée technologique de pointe à la SNEC 2023.

Le lancement de PowerMaster entièrement autodéveloppé marque une étape importante dans l'évolution de la gamme complète de solutions de PV et de systèmes de stockage d'énergie de l'entreprise pour tous les scénarios. Il peut être considéré comme un ensemble de 5 percées révolutionnaires clés dans le secteur des systèmes de stockage d'énergie pour le secteur des services publics, capable de répondre aux principaux défis en augmentant les rendements énergétiques pour un coût inférieur, et en fonctionnant en toute sécurité 24 heures sur 24.

Système de refroidissement hybride de pointe

La combinaison innovante d'un système d'air et de liquide de refroidissement permet une surveillance intelligente qui peut réduire les pertes par dissipation thermique d'environ 30 % et éviter la condensation dans les compartiments de batteries, réalisant ainsi un refroidissement efficace et constant. En outre, le système est livré avec une moindre différence de température de la batterie ? 2,5 °C, capable de maintenir les cellules de batterie dans la plage de température optimale et de prolonger la durée de vie de la batterie de 14 %.

Sécurité ultime éprouvée

Respectant des priorités strictes en matière de sécurité, SOFAR PowerMaster est équipé de systèmes de sécurité 3+2, y compris le triple système d'extinction d'incendie, le système de protection contre les émissions de gaz inflammables et la conception conantidéflagrante pour éviter la combustion secondaire. De plus, la conception de sécurité intégrée protège efficacement les cellules contre la haute tension et les courts-circuits, assurant un fonctionnement stable 24 heures sur 24.

Expansion flexible

La conception modulaire jouit d'une grande capacité d'adaptation et peut augmenter la capacité de stockage de la chambre unique jusqu'à 3,93 MWh, ce qui est idéal pour des besoins flexibles d'expansion de la capacité. En outre, la gestion intelligente au niveau du bâti augmente la capacité de décharge du système de 7 %. Grâce à une topologie à trois niveaux et à une efficacité de conversion maximale de 99 %, le système assure des pertes moindres et des performances de puissance optimales.

Coûts optimisés avec coûts actualisés du stockage plus faibles

La conception hautement intégrée et la finesse de gestion améliorent davantage le rendement énergétique et offrent des coûts actualisés du stockage plus faibles aux investisseurs que les systèmes de stockage d'énergie traditionnels. Compatible avec les cellules 320 Ah, il réduit au minimum le coût d'investissement initial et permet une densité d'énergie plus élevée. Par conséquent, SOFAR PowerMaster devrait être l'un des choix les plus prudents en matière de stockage d'énergie dans le secteur des services publics.

Contrôles intelligents

Afin de simplifier le processus de gestion, SOFAR PowerMaster adopte la commande de coordination automatique en temps réel qui garantit un système de commande de procédure fonctionnant à pleine puissance. De plus, les algorithmes de contrôles intelligents permettent une capacité flexible et réglable du système.

Yu Feng, vice-président de SOFAR, souligne que SOFAR PowerMaster devrait inspirer une révolution technologique dans le stockage d'énergie pour le secteur des services publics, car il a été entièrement autodéveloppé après dix années de recherche et développement. « En tant qu'acteur de premier plan sur le marché mondial du stockage d'énergie, l'entreprise SOFAR a été reconnue par ses clients du monde entier. En outre, en collaboration avec TÜV Rheinland, nous nous sommes lancés dans le développement du livre blanc sur le stockage d'énergie pour le secteur des services publics. Nous sommes impatients des développements à venir, et nous nous concentrons sur la réalisation de percées technologiques de pointe pour bâtir une société plus durable pour tous. »

À propos de SOFAR

SOFAR est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions solaires photovoltaïques et de stockage d'énergie. L'entreprise s'engage à être le leader de solutions d'énergie numérique avec un portefeuille complet, comprenant des onduleurs PV, des onduleurs hybrides, un système de stockage de batteries, des solutions de stockage centralisé de l'énergie et des solutions de gestion intelligente de l'énergie pour les applications résidentielles, commerciales, industrielles et à grande échelle. En 2021, SOFAR a été nommée parmi les cinq principaux fournisseurs mondiaux d'onduleurs hybrides et a mis en place un réseau mondial de R-D avec trois centres de R-D et deux bases de fabrication. En 2022, la capacité de production annuelle de SOFAR a atteint 10 GW pour les onduleurs PV et de stockage et 1 GWh pour les batteries. En 2022, SOFAR avait livré plus de 18 GW d'onduleurs dans plus de 100 pays et régions du monde.

