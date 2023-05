Le Vérificateur général du Québec présente le tome de mai 2023 de son rapport à l'Assemblée nationale





QUÉBEC, le 25 mai 2023 /CNW/ - La vérificatrice générale, Mme Guylaine Leclerc, a rendu public aujourd'hui le tome de mai 2023 du Rapport du Vérificateur général du Québec à l'Assemblée nationale pour l'année 2022-2023. Les travaux du Vérificateur général qui sont portés à l'attention des parlementaires ont notamment permis de dégager les conclusions suivantes.

Personnel enseignant : recrutement, rétention et qualité de l'enseignement

Depuis plusieurs années, le réseau scolaire public au Québec est confronté à une pénurie de personnel. Cette pénurie touche particulièrement le corps enseignant. Durant la rentrée scolaire 2022-2023, plusieurs postes d'enseignants à temps plein et à temps partiel sont restés vacants. Cette situation a contraint les centres de services scolaires (CSS) à recruter de plus en plus d'enseignants non légalement qualifiés, ce qui nuit à la qualité de l'enseignement au primaire et au secondaire. Plus du quart des enseignants qui ont travaillé au cours de l'année scolaire 2020-2021 étaient non légalement qualifiés, soit plus de 30?000 personnes. Alors que cette situation était prévisible, le MEQ et les CSS n'ont toujours pas une information complète et fiable sur ses causes ni sur les enjeux qui y sont liés. De plus, les mécanismes de suivi de la qualité de l'enseignement sont insuffisants, et l'absence d'un plan d'action global et concerté nuit à la mise en place de mesures efficaces.

Octroi de contrats de gré à gré : en vertu du décret d'urgence sanitaire, ou pour obtenir des places d'hébergement et de la main-d'oeuvre indépendante

Les établissements de santé, qui sont assujettis à la Loi sur les contrats des organismes publics, acquièrent des biens et des services en octroyant des contrats. Entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2022, période couverte par notre audit, la majorité des contrats qu'ils ont conclus l'ont été de gré à gré. En mars 2020, en raison de la pandémie de COVID-19, un décret d'urgence sanitaire leur a offert des possibilités supplémentaires de conclure exceptionnellement des contrats de cette manière. Les contrats de gré à gré octroyés en vertu du décret avaient tous un lien avec la pandémie, mais il y a un risque qu'une dépendance envers certains fournisseurs se soit créée. C'est le cas notamment de contrats conclus pour recourir à une plateforme de prise de rendez-vous en ligne dont les coûts ont fortement augmenté en quelques années. Par ailleurs, le recours à la main-d'oeuvre indépendante en soins infirmiers et en soins d'assistance est en hausse, et les taux horaires qui y sont associés connaissent de fortes augmentations. L'Assemblée nationale a adopté récemment un projet de loi qui a pour objectif de limiter ce recours à la main-d'oeuvre indépendante, mais les résultats restent à venir. Enfin, en ce qui concerne l'acquisition de places d'hébergement pour des personnes vulnérables, une stratégie globale est nécessaire pour trouver le meilleur moyen de répondre à ces besoins de façon efficace et efficiente.

Santé mentale : efficacité du continuum de soins et de services pour les usagers ayant des troubles mentaux graves

Des troubles mentaux étaient diagnostiqués chez 12 % de la population québécoise en 2021-2022. Ces troubles peuvent être ponctuels ou chroniques. Notre audit, portant sur les usagers ayant des troubles mentaux graves et des besoins chroniques de soins et de services en santé mentale, révèle que l'accès aux soins et aux services est un réel défi pour plusieurs de ces personnes, notamment en raison du manque de ressources d'hébergement appropriées. De plus, les grands utilisateurs des urgences en santé mentale demeurent plus longtemps sur les listes d'attente du Guichet d'accès à un médecin de famille que l'ensemble de la population. Nous avons également constaté qu'il est difficile pour le personnel soignant d'obtenir toutes les informations cliniques des patients en temps opportun, ce qui ne favorise pas leur prise en charge efficace. Ces carences et d'autres lacunes, présentées dans le rapport, nuisent à la continuité des soins et des services.

À propos du Vérificateur général du Québec

Le Vérificateur général a pour mission de contribuer, par ses audits et ses travaux, à la saine gestion des ressources, ainsi qu'au contrôle parlementaire, au bénéfice de la population québécoise. Il est reconnu tant comme gardien de la confiance que pour sa grande expertise. Dans ce contexte, les parlementaires et la population se réfèrent à ses travaux lorsqu'il est question d'obtenir l'heure juste sur la gestion des ministères et des organismes. En conséquence, les acteurs du secteur public québécois tiennent compte de ses recommandations dans leur gestion.

