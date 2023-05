Le vapotage a reculé chez les jeunes





MONTRÉAL, le 25 mai 2023 /CNW/ - Alors que le gouvernement Legault s'apprête à abolir les saveurs dans le vapotage, Santé Canada vient de publier une enquête qui révèle qu'il y a eu une diminution de cinq pour cent du vapotage chez les élèves du secondaire de la 10e à la 12e année au cours de l'année scolaire 2021-22 par rapport à 2018-19. Les données proviennent de l'Enquête sur le tabac, l'alcool et les drogues chez les élèves du Canada (ETADC) menée entre septembre 2021 et juin 2022 dans neuf provinces canadiennes1. La Coalition des droits des vapoteurs du Québec (CDVQ) se réjouit de ce recul et demande au gouvernement Legault d'abandonner son projet d'abolir les saveurs dans le vapotage qui privera des dizaines de milliers de Québécois d'un moyen reconnu et efficace pour arrêter de fumer sans avoir davantage d'impact chez les jeunes.

79 % des jeunes qui vapotent se sont procurés leurs produits par l'entremise d'adultes

Parmi les raisons évoquées par le gouvernement Legault pour abolir les saveurs dans le vapotage, il y a celui de l'accessibilité du produit pour les jeunes. Or, l'enquête de Santé Canada révèle que 79 % des jeunes se sont procurés leurs produits via une source sociale (amis, famille et autres personnes) « En consultant cette statistique, il est clair que l'abolition des saveurs ne règlera en rien le problème d'approvisionnement de produits de vapotage chez les jeunes. Le gouvernement Legault devrait faire appliquer sévèrement les lois existantes et ficher la paix aux vapoteurs adultes » a commenté Valerie Gallant, porte-parole de la CDVQ.

L'alcool et le cannabis : le vrai problème

Alors que le gouvernement Legault, s'acharne sur le vapotage, il ne s'attaque pas au véritable fléau : soit la consommation d'alcool et de drogue (cannabis) chez les jeunes. En ce qui concerne l'alcool, 39 % des élèves de la 7e à la 12e année ont déclaré avoir consommé de l'alcool au cours des 12 derniers mois en 2021-22, et 18 % des élèves ont déclaré avoir consommé du cannabis. « Alors que le gouvernement vend allègrement de produits d'alcool et de cannabis avec des saveurs susceptibles d'attirer les jeunes, avec les conséquences de santé publique que cela représente, il va abolir les saveurs dans le vapotage. Il est clair que le gouvernement veut remplir ses coffres au lieu de se préoccuper de la santé des jeunes » de conclure Valerie Gallant.



_______________________________________ 1 https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/enquete-canadienne-tabac-alcool-et-drogues-eleves/2021-2022-sommaire.html

25 mai 2023

