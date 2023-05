/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le secrétaire parlementaire Fragiskatos annoncera un soutien aux organismes communautaires qui aident les populations vulnérables à obtenir des prestations et crédits/





HALIFAX, NS, le 24 mai 2023 /CNW/ - Peter Fragiskatos, député de London-Centre-Nord et secrétaire parlementaire de la ministre du Revenu national, annoncera un soutien financier supplémentaire qui sera mis à la disposition des organismes communautaires qui organisent des comptoirs d'impôts gratuits. Ce nouveau financement permettra aux organismes locaux de se concentrer à remettre plus d'argent dans les poches des Néo-Écossais et Canadiens les plus vulnérables en les aidant à accéder aux crédits et aux prestations auxquels ils ont droit.

Le secrétaire parlementaire tiendra un point de presse et sera accompagné de Darren Fisher, secrétaire parlementaire de la ministre des Aînés et député de Dartmouth-Cole Harbour, Lena Metlege Diab, députée de Halifax-Ouest de même que par des bénévoles de comptoirs d'impôts gratuits de la région.

Date : Le jeudi 25 mai 2023

Heure : 11 h 15 HA

Lieu : Salle Paul O'Regan, Bibliothèque centrale d'Halifax, 5440 Spring Garden Road, Halifax, Nouvelle-Écosse B3J 1E9

RSVP : Les représentants des médias qui souhaitent assister à cet événement doivent s'inscrire à l'avance en envoyant un courriel à [email protected].

Personne-ressource :

Relations avec les médias

Agence du revenu du Canada

[email protected]

SOURCE Agence du revenu du Canada

25 mai 2023 à 06:02

Communiqué envoyé leet diffusé par :