Concours de créativité lexicale de l'OQLF - Dévoilement des trois mots gagnants créés par des élèves du secondaire

MONTRÉAL, le 25 mai 2023 /CNW/ - Pierre-Yves Lord a été mandaté par l'Office québécois de la langue française pour dévoiler les trois néologismes gagnants de la 4e édition du Concours de créativité lexicale. Cette année encore, l'Office invitait les enseignantes et enseignants de français au secondaire de partout au Québec à créer des néologismes avec leurs élèves et à contribuer ainsi à la vitalité du français.

Au total, 131 écoles se sont inscrites et 746 propositions ont été reçues.

Les mots proposés devaient désigner des réalités pour lesquelles il n'existait pas encore de dénomination française. Les néologismes sélectionnés par le jury en raison de leur qualité et de leur originalité sont :

a) spectatriche, proposé par le collège des Compagnons (Québec) pour nommer en français la pratique, désignée en anglais par le terme stream sniping, qui consiste à regarder le flux en direct de son adversaire, lorsque l'on joue à un jeu vidéo, afin d'obtenir un avantage sur lui ou elle, comme celui de connaître sa position ou de voir ses améliorations;?

b) iconotypique, proposé par l'école St-Georges de Montréal pour exprimer en français le concept désigné en anglais par on-brand, qui qualifie ce qui est typiquement représentatif d'une marque ou d'une image publique;

c) éphraser, proposé dans la catégorie Concept au choix par l'école secondaire François-Williams (Saint-Amable) pour dénommer le fait de retirer une phrase d'un texte.

Pierre-Yves Lord s'est rendu dans les écoles pour procéder au lancement des néologismes avec les élèves qui les ont proposés. Ces moments peuvent être visionnés dans des capsules vidéo où apparaissent Stéphanie Harvey, développeuse de jeux vidéo et joueuse professionnelle, Simon Boulerice, comédien et metteur en scène, et Ariane Roy, autrice-compositrice-interprète.

Les trois néologismes gagnants ont été intégrés dans la Vitrine linguistique et sont désormais accessibles à des millions de personnes à travers le monde.





La 4 e édition du Concours de créativité lexicale de l'Office québécois de la langue française s'est déroulée du 7 novembre 2022 au 10 mars 2023.





édition du Concours de créativité lexicale de l'Office québécois de la langue française s'est déroulée du 7 novembre 2022 au 10 mars 2023. Depuis le lancement du concours en 2019, des mots comme instavidéaste , saute-soucis , clicophobie et conséconscient ont été créés.





, , et ont été créés. Les écoles lauréates se sont partagé des prix totalisant plus de 5 000 $.





Le Concours de créativité lexicale sera de retour pour une 5e année au cours de l'année scolaire 2023-2024.

