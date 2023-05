TP Vision et le FC Barcelone signent un accord pluriannuel en tant que « partenaire principal » avec la marque Ambilight TV qui sera affichée de manière visible sur la manche du maillot de l'équipe première de football





Les téléspectateurs de Philips Ambilight TV bénéficieront de l'expérience de visionnage la plus immersive et la plus authentique de l'équipe de football mondialement connue en action.

BARCELONE, Espagne, 25 mai 2023 /PRNewswire/ -- TP Vision, la société responsable de la conception, de la fabrication et de la vente des produits Philips TV, Philips Sound et AOC Audio, a annoncé un nouveau partenariat avec la légendaire équipe de football mondiale, le FC Barcelone, en tant que partenaire principal pour les téléviseurs, écrans d'affichage et appareils audio. Ce partenariat permettra de promouvoir la gamme de téléviseurs et de produits audio de TP Vision, leader dans le monde, et de mettre en avant la technologie originale Ambilight TV de la société, ainsi que sa capacité unique à transformer un téléviseur ordinaire en une expérience visuelle immersive à nulle autre pareille. Ambilight TV change tout !

Pour consulter le communiqué de presse multimédia, veuillez cliquer sur :

https://www.multivu.com/players/uk/9172851-tp-vision-fc-barcelona-sign-multi-year-agreement/

En tant que l'un des trois partenaires principaux du club, Ambilight TV apparaîtra sur la manche du maillot de l'équipe première de football masculine à partir du 28 mai et coïncidera avec les derniers matchs de la saison 2022/23. Ambilight TV sera bien visible dans le stade et pour les téléspectateurs à domicile. Les joueurs clés de l'équipe première de football masculine et féminine seront également invités à découvrir la gamme de produits de première main, et en particulier la proposition unique de Philips Ambilight TV, afin de devenir des ambassadeurs de la marque. En tant que partenaire principal du club, TP Vision jouera également un rôle important en tant que fournisseur de téléviseurs et d'écrans pour l'infrastructure audiovisuelle du nouveau Spotify Camp Nou, qui est en passe de devenir le site sportif le plus grand et le plus innovant d'Europe. L'accord accorde également à TP Vision des droits d'association avec les équipes premières de football masculine et féminine ainsi qu'avec les autres équipes sportives professionnelles du club.

La collaboration entre TP Vision et le FC Barcelone s'inscrit dans la stratégie des deux organisations visant à rechercher de manière proactive des partenaires qui partagent les mêmes valeurs et la même philosophie et qui peuvent contribuer à renforcer la réputation du club et de l'entreprise en tant que meilleurs dans leurs domaines respectifs.

TP Vision et le FC Barcelone partagent la même vision : faire sortir les événements sportifs de l'ordinaire en créant un spectacle exceptionnel pour les supporters, où qu'ils se trouvent. Le FC Barcelone se targue d'être « plus qu'un club », tandis que TP Vision propose Ambilight TV comme « plus qu'un téléviseur » au consommateur.

Le téléviseur Philips Ambilight TV est doté de rangées de LED colorées intégrées, disposées en bandes le long des bords arrière du téléviseur, qui projettent un halo de lumière en constante évolution, correspondant précisément à l'image à l'écran, sur le mur situé derrière le téléviseur. Ambilight donne l'impression d'une image télévisuelle plus grande et de meilleure qualité qui dépasse les limites physiques du poste, ce dernier semblant flotter plutôt que d'être fixé au mur.

L'avantage d'un halo d'éclairage « biaisé » est depuis longtemps établi dans le monde du cinéma, mais les propres recherches de TP Vision ont montré que la sophistication supplémentaire d'Ambilight peut étendre l'amélioration au sport et qu'elle est particulièrement efficace pour le football.

Ambilight s'est déjà avéré être un énorme succès avec l'un des taux de satisfaction les plus élevés de l'industrie de l'électronique grand public et obtient un score extrêmement élevé en tant que motif d'achat répété de téléviseurs parmi les clients existants.

Le FC Barcelone, fier champion de la saison 2022-2023 de la Liga, est l'un des clubs de football les plus appréciés au monde, avec une communauté mondiale de supporters extrêmement enthousiastes et une expérience unique le jour du match, mais seuls quelques supporters très chanceux peuvent voir l'équipe en direct au Spotify Camp Nou.

Ce partenariat présentera Ambilight TV à un grand nombre de spectateurs du FC Barcelone et permettra à tous les fans de sport de recréer l'expérience unique et le spectacle d'un match en direct dans le Spotify Nou Camp sur leur téléviseur Philips à la maison.

Commentant le nouveau partenariat, Kostas Vouzas, PDG de TP Vision (Philips TV & Sound pour l'Europe et les Amériques) a déclaré : « Nous sommes ravis de pouvoir nous associer à une véritable icône sportive mondiale telle que le FC Barcelone. Ce nouveau partenariat est tout naturel, car nos deux organisations cherchent à étendre leur offre bien au-delà de l'ordinaire, en offrant à nos supporters une expérience unique, en direct et à la maison. Des millions de consommateurs profitent déjà de nos téléviseurs Ambilight uniques à la maison et, dans le cadre de notre stratégie, ce partenariat à long terme avec le FC Barcelone élèvera la fantastique expérience Ambilight TV au niveau qu'elle mérite vraiment. »

Commentant au nom du FC Barcelone, Juli Guiu, vice-président marketing, a déclaré : « Nous sommes très fiers d'accueillir TP Vision en tant que nouveau partenaire principal du FC Barcelone. Le Barça s'est toujours distingué par sa quête d'excellence, tant sur le terrain qu'en dehors, et cet accord en est un autre exemple de réussite, car nous nous associons à une entreprise leader mondial dans le domaine de l'électronique et de la technologie audiovisuelle. Un pas de géant dans la stratégie commerciale du FC Barcelone en association avec une multinationale qui, grâce à son innovation Ambilight TV, a transformé l'expérience du match en un voyage captivant et extrêmement satisfaisant pour des millions de supporters qui suivent le football de chez eux. »

À propos de TP Vision :

TP Vision Europe B.V. est enregistrée aux Pays-Bas et son siège social se trouve à Amsterdam. TP Vision est une société en propriété exclusive de TPV Technology Limited (« TPV »), l'un des principaux fabricants de moniteurs et de téléviseurs au monde.

Fondée en 2012, TP Vision est aujourd'hui l'un des plus grands acteurs mondiaux dans les secteurs de la télévision et de l'audio grand public. Elle développe, fabrique et commercialise des produits électroniques grand public et des technologies qui offrent une expérience audio et visuelle supérieure.

Avec une forte concentration sur le marché des consommateurs et de l'hôtellerie, le portefeuille de produits de TP Vision comprend des produits audio et des téléviseurs grand public, des écrans professionnels et des systèmes d'exploitation de contenu. Ces produits et solutions sont commercialisés sous la marque AOC, propre à TP Vision, ainsi que sous la marque Philips, utilisée sous licence par Koninklijke Philips N.V.

TP Vision emploie plus de 2 000 personnes dans le monde, avec des opérations en Europe, dans les Amériques, au Moyen-Orient, en Inde et dans certains pays d'Asie-Pacifique.

TP Vision apporte une valeur ajoutée à la vie quotidienne et à la société grâce à son expertise en matière de développement de produits, de conception, d'excellence opérationnelle et de fabrication responsable.

À propos de FCB :

Le FC Barcelone a été fondé en 1899 et est actuellement détenu par plus de 140 000 membres. Il est considéré comme le plus grand club multisports du monde et a plus de 120 ans d'histoire. Enraciné dans sa ville et son pays, il a une vision globale et son siège officiel se trouve dans des villes de trois continents différents : Barcelone, Hong Kong et New York.

Le Barça cherche à changer le monde par l'excellence sportive. Il s'adresse également au monde de la connaissance par l'intermédiaire du Barça Innovation Hub. Le club est également réputé pour son engagement en faveur de causes sociales, qu'il canalise par l'intermédiaire de la Fondation FC Barcelone, et pour son travail d'éducation des garçons et des filles aux valeurs positives du sport. La croissance du Barça ces dernières années lui permet aujourd'hui d'avoir plus de 440 millions de fans sur les médias sociaux.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2083445/TP_Vision_Ambilight_TV.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2084268/TPVision_FCB_Logo.jpg

25 mai 2023 à 06:00

