/R E P R I S E -- Québec solidaire dépose un projet de loi pour permettre les animaux de compagnie dans les logements/





QUÉBEC, le 24 mai 2023 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que le responsable de Québec solidaire en matière de Logement, Andrés Fontecilla, et la porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, feront un point de presse ce jeudi 25 mai à 11h45 au Foyer du Hall principal de l'Assemblée nationale concernant le dépôt d'un projet de loi sur les animaux de compagnie dans les logements.

Me Sophie Gaillard, Directrice de la défense des animaux et des affaires juridiques et gouvernementales à la SPCA de Montréal, prendra également la parole lors de ce point de presse.

Date: 25 mai 2023 Heure: 11h45 Lieu: Foyer du Hall principal

25 mai 2023 à 06:00

