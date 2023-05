/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Nouvelles orientations pour favoriser une immigration francophone/





QUÉBEC, le 24 mai 2023 /CNW/ - Le premier ministre du Québec, M. François Legault, et la ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Mme Christine Fréchette, accompagnés du ministre responsable de la Langue française, M. Jean-François Roberge, invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse portant sur de nouvelles orientations pour favoriser une immigration économique francophone et lancent la consultation publique en vue de la prochaine planification pluriannuelle de l'immigration.

DATE : Jeudi 25 mai 2023



HEURE : 13 h 15



LIEU : Salle Evelyn-Dumas de l'Assemblée nationale (1.30)

Édifice Pamphile-Le May

1045, rue des Parlementaires

Québec G1A 1A3

La conférence de presse sera précédée, à 12 h, d'une séance de breffage technique présentée par le sous-ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Immigration, M. Benoit Dagenais.

Une période de questions suivra la présentation.

25 mai 2023 à 06:00

