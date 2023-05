Stella-Jones met à jour ses objectifs financiers, bâtissant sur sa croissance soutenue





Générer des ventes de plus de 3,6 milliards de dollars d'ici 2025

Accroître la marge du BAIIA 1 à 16 % pour la période de 2023 à 2025

Remettre plus de 500 millions de dollars de capital aux actionnaires pour la période de 2023 à 2025

Maintenir un ratio de la dette nette sur le BAIIA1 dans une fourchette de 2,0 x à 2,5 x

MONTRÉAL, 25 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stella-Jones Inc. (TSX : SJ) («?Stella-Jones?» ou la «?Société?») a aujourd'hui mis à jour ses objectifs sur trois ans pour la période de 2023 à 2025. La Société présentera ses nouvelles cibles financières à l'occasion de sa journée des investisseurs, qui aura lieu ce matin à Toronto, en Ontario.

«?Après une année record en 2022 et notre départ remarquable en 2023, nous sommes ravis de partager des objectifs financiers révisés qui reflètent la performance et le potentiel de croissance de Stella-Jones?», a déclaré Éric Vachon, président et chef de la direction de Stella-Jones. «?Grâce à notre position favorable pour atteindre ou dépasser nos objectifs financiers initiaux, nous augmentons notre cible de ventes pour 2025 à presque 20 % de plus que nos ventes de 2022 et notre objectif de marge du BAIIA à 16 % pour la période de 2023 à 2025, et ce, principalement en raison de l'accélération de la demande touchant notre secteur des poteaux destinés aux sociétés de services publics à marges plus élevées.?»

«?Au cours de ses 30 années d'existence, Stella-Jones a connu un succès qui a façonné l'industrie grâce à des partenariats avec nos clients, à des offres de produits de qualité supérieure et à une emphase continue sur notre réseau. Cette approche a permis à notre entreprise d'occuper une position de chef de file unique, ce qui nous permet de tirer parti de l'important capital généré par notre solide performance en vue d'alimenter les investissements et de saisir les occasions de croissance, tout en créant une valeur continue pour nos actionnaires. Aujourd'hui, notre première journée des investisseurs nous offre l'occasion de présenter nos nouveaux objectifs et de tirer parti de ce que nous croyons être un moment déterminant pour nous et pour les entreprises d'infrastructures essentielles que nous servons.?»

OBJECTIFS FINANCIERS MIS À JOUR

La performance financière inégalée de la Société au cours de l'exercice précédent a donné à Stella-Jones la capacité de revoir ses cibles financières sur trois ans, qui s'étendent à présent jusqu'en 2025. Hormis les acquisitions futures, les objectifs financiers de la Société sont les suivants :

(en millions de dollars, sauf les pourcentages et les ratios) Objectifs pour 2022 à 2024 initiaux2 Objectifs pour 2023 à 2025 révisés3 Ventes 2?700 $ à 3?000 $ > 3?600 $ Marge du BAIIA1 > 15 % 16 % Remise de capital aux actionnaires 500 $ à 600 $ > 500 $ Ratio de la dette nette sur le BAIIA1 2,0 x à 2,5 x 2,0 x à 2,5 x



VENTES ET MARGE DU BAIIA EN CROISSANCE

Après s'être située dans la tranche supérieure de ses cibles de ventes au cours de la première année de ses objectifs financiers pour la période de 2022 à 2024, Stella-Jones prévoit enregistrer une croissance interne des ventes à un taux de croissance annuel composé d'environ 6 % pour les porter à plus de 3,6 milliards de dollars d'ici 2025. Cette croissance devrait reposer sur une augmentation des ventes composées annuelles de 9 % des activités liées aux infrastructures de la Société. En raison d'une amélioration de la composition des ventes, Stella-Jones a également élevé sa marge du BAIIA cible à 16 % pour la période de 2023 à 2025, en hausse par rapport à sa cible précédente, qui était d'environ 15 %.

TIRER PARTI D'UN SOLIDE PROFIL GÉNÉRATEUR DE LIQUIDITÉS

Stella-Jones a une feuille de route établie pour générer des flux de trésorerie continus et solides qui procurent une souplesse en matière de création de valeur pour les actionnaires. La Société poursuit des investissements de croissance afin d'améliorer sa capacité de production de poteaux destinés aux sociétés de services publics pour répondre à la demande croissante, tout en réaffirmant son engagement à remettre aux actionnaires un capital supérieur à 500 millions de dollars par l'entremise de dividendes et de rachat d'actions pendant la période de 2023 à 2025. La Société continue de maintenir sa fourchette cible de ratio d'endettement de 2.0x à 2.5x. Compte tenu de son solide profil de génération de flux de trésorerie, la Société pourrait temporairement surpasser son ratio d'endettement cible pour financer des occasions de croissance stratégique relatives à ses activités liées aux infrastructures.

JOURNÉE DES INVESTISSEURS

Stella-Jones présentera plus en détail ses objectifs financiers pour la période de 2023 à 2025 lors de la journée des investisseurs de la Société à l'intention des investisseurs institutionnels et des analystes de recherche, qui se déroule aujourd'hui à Toronto, en Ontario.

L'événement débutera à 8 h, heure avancée de l'Est (HAE). Après la présentation, l'équipe de direction sera disponible pour répondre aux questions. La webdiffusion en direct est accessible à l'adresse https://web.lumiagm.com/411173957. Une présentation à l'intention des investisseurs sera également accessible sous l'onglet Événements et présentations de la rubrique «?Relations avec les investisseurs?» du site Web de la Société.

Une rediffusion sera disponible à la même adresse que la webdiffusion ainsi que dans la section «?Relations avec les investisseurs?» du site Web de la Société après l'événement.

1 Veuillez vous reporter à la rubrique intitulée «?Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières?» du rapport de gestion pour le premier trimestre de 2023 pour obtenir des explications sur les mesures financières non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières utilisées et présentées par la Société.

2 Veuillez consulter le rapport de gestion annuel pour l'exercice 2021 afin d'obtenir de plus amples renseignements et prendre connaissance des hypothèses utilisées pour l'établissement des objectifs financiers pour les exercices 2022-2024.

3 Devise étrangère : Suppose que le dollar canadien se négociera, en moyenne, à environ 1,30 $ CA pour 1,00 $ US, et que les ventes aux États-Unis représentent environ 70 % des ventes totales.

À PROPOS DE STELLA-JONES

Stella-Jones Inc. (TSX : SJ) est le chef de file en matière de produits en bois traité sous pression en Amérique du Nord. La Société fournit des poteaux en bois aux grandes sociétés de services publics d'électricité et entreprises de télécommunications du continent, ainsi que des traverses de chemin de fer et des poutres aux exploitants de chemins de fer de catégorie 1, de courtes lignes et de voies ferrées commerciales. Stella-Jones fournit aussi des produits industriels, notamment du bois pour les ponts ferroviaires et les passages à niveau, des pilotis pour constructions maritimes, des pieux pour fondations, du bois de construction et des produits à base de goudron de houille. La Société se consacre également à la fabrication de bois d'oeuvre traité et d'accessoires à usage résidentiel de première qualité qu'elle distribue auprès de détaillants canadiens et américains en vue d'applications extérieures. Une part importante de ce secteur d'activité consiste à desservir le marché canadien par l'entremise de son réseau national de fabrication et de distribution. Les actions ordinaires de la Société sont inscrites à la Bourse de Toronto.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

À l'exception de l'information historique, ce communiqué de presse peut contenir de l'information et des déclarations de nature prospective en ce qui concerne la performance future de la Société. Ces déclarations se fondent sur des hypothèses et des incertitudes, ainsi que sur la meilleure évaluation possible de la direction en ce qui a trait aux événements futurs. Parmi les facteurs susceptibles de causer un écart dans les résultats figurent, entre autres, le contexte politique général, la conjoncture économique et la situation des marchés, l'évolution de la demande pour les produits et services de la Société, les prix de vente des produits, la disponibilité et le coût des matières premières, les changements climatiques, l'incapacité à recruter et à retenir du personnel qualifié, les brèches de sécurité informatique ou autres menaces de cybersécurité, les fluctuations des taux de change des devises, la capacité de la Société à se procurer des capitaux, ainsi que les facteurs et hypothèses auxquels on réfère dans le présent document ainsi que dans les documents d'information continue déposés par la Société. Par conséquent, le lecteur est avisé qu'un écart pourrait survenir entre les résultats réels et les résultats prévisionnels. La Société décline toute responsabilité de mettre à jour ou de réviser les déclarations de nature prospective afin de refléter de nouvelles informations, des événements futurs ou d'autres changements survenant après la date des présentes, à moins d'y être tenue en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables.

25 mai 2023 à 06:00

