Thales renforce l'authentification sans mot de passe pour les clients Microsoft Azure Active Directory avec des authentificateurs hybrides anti-phishing





Thales, le chef de file mondial de la technologie et de la sécurité, lance aujourd'hui la série SafeNet eToken Fusion, un nouvel ensemble de clés USB combinant Fast IDentity Online 2.0 (FIDO2) et PKI/CBA dans un seul authentificateur. Les nouvelles clés de Thales sont conçues pour protéger les utilisateurs de Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) contre les attaques de compte et pour offrir une sécurité accrue de l'accès aux applications cloud et Web. La série SafeNet eToken Fusion permet aux entreprises d'utiliser des méthodes d'authentification sans mot de passe résistantes au phishing, améliorant ainsi la sécurité des ressources d'entreprise accessibles depuis n'importe quel appareil.

Outre la protection contre les menaces croissantes de phishing, la série SafeNet eToken Fusion aide les entreprises à répondre à leurs besoins de conformité pour les normes de cybersécurité émergentes. PKI/CBA et FIDO2 sont les deux seules méthodes d'authentification reconnues comme résistantes au phishing par le décret présidentiel 14028 des États-Unis. Cette nouvelle série vient élargir la portée du portefeuille Thales d'authentificateurs conformes à l'industrie, notamment la série IDPrime FIDO.

Haider Iqbal, directeur marketing produit pour l'IAM, Thales : « De nombreuses entreprises ont investi massivement dans l'infrastructure PKI pour sécuriser l'accès à leurs ressources internes. Elles veulent tirer parti du PKI pour sécuriser l'accès aux ressources basées sur le cloud ou passer à une forme moderne d'authentification (FIDO2) tout en maintenant l'utilisation du PKI pour la signature numérique et le cryptage des données. La série SafeNet eToken Fusion offre le meilleur des mondes FIDO et PKI, et nous sommes très heureux d'apporter à nos clients une solution qui garantit des mesures de sécurité et de conformité renforcées pour l'accès à leurs ressources Azure AD ».

Natee Pretikul, responsable gestion produit, Microsoft, identité et accès réseau : « La prise en charge des méthodes d'authentification résistantes au phishing est au coeur de notre mission consistant à protéger les utilisateurs contre les attaques de compte. L'équipe Microsoft a travaillé sans relâche pour élargir les capacités Azure AD, fournissant ainsi un support pour l'authentification basée sur les certificats (CBA) ainsi que la force d'authentification pour l'accès conditionnel. Nous sommes heureux d'annoncer que la combinaison d'Azure Active Directory aux nouveaux authentificateurs hybrides résistants au phishing offre aux agences et aux leaders sectoriels une solution globale pour garantir la conformité au décret présidentiel 14028 des États-Unis et renforcer la protection de leurs données les plus sensibles ».

Les utilisateurs de la série SafeNet eToken Fusion et d'Azure AD bénéficient :

de l'utilisation d'un authentificateur unique pour accéder en toute sécurité aux applications cloud et signer ou encoder des documents numériques à partir de n'importe quel ordinateur ou smartphone

d'un accès protégé aux ressources modernes qui prennent en charge FIDO et les ressources existantes qui soutiennent la CBA

d'une réduction des risques de violation des données en déployant une authentification multifacteur résistante au phishing (MFA)

de l'adoption de FIDO tout en maintenant des cas d'utilisation PKI traditionnels, comme la signature numérique qualifiée et le cryptage de fichiers

La série SafeNet eToken Fusion est disponible dès aujourd'hui. Pour une démonstration, visitez le stand N-5369 de Thales et le stand N-6044 de Microsoft lors de la RSA Conference 2023 (du 24 au 27 avril à San Francisco, États-Unis). Pour plus d'informations, visitez notre page de destination.

À propos de Thales

Thales (Euronext Paris : HO) est un leader mondial des hautes technologies qui investit dans les innovations du numérique et de la deep tech ? connectivité, big data, intelligence artificielle, cybersécurité et technologies quantiques ? pour construire un avenir de confiance, essentiel au développement de nos sociétés. Le Groupe propose des solutions, services et produits qui aident ses clients ? entreprises, organisations, gouvernements - dans les domaines de la défense, de l'aéronautique, de l'espace, du transport et de l'identité et sécurité numériques, à remplir leurs missions critiques en plaçant l'humain au coeur de toutes les décisions.

Thales compte 77 000 collaborateurs dans 68 pays. En 2022, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 17,6 milliards d'euros.

VEUILLEZ VISITER

Thales Group

Cloud Protection & Licensing Solutions | Thales Group

Cybersecurity Solutions | Thales Group

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

25 mai 2023 à 05:50

Communiqué envoyé leet diffusé par :