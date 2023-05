Festival Taste Korea! 2023 - Édition spéciale Busan





Deuxième ville de Corée après Séoul et plus grand port du pays, Busan jouit d'une formidable richesse économique et culturelle. Située à l'extrême sud de la péninsule coréenne, cette vibrante cité de près de 3,4 millions d'habitants est non seulement un centre d'affaires international majeur, mais aussi un haut lieu culturel chargé d'histoire ainsi qu'un véritable portail sur le monde. Cet été, la ville fait l'objet d'une exposition exceptionnelle au Centre Culturel Coréen.

Exposition: "Frétillante Busan, le monde à portée de flots" du 31 mai au 16 septembre

De l'ouverture de son port au monde en 1876 aux affres de la guerre de Corée, Busan, symbole de résilience et de dynamisme, a connu tout au long des 150 dernières années des périodes de mutations profondes qui l'ont progressivement fait passer de l'état de simple port de pêche à celui de carrefour incontournable entre l'Orient et l'Occident. Son ouverture sur le monde a favorisé l'introduction de multiples influences étrangères, et a permis de poser les bases d'une nouvelle culture coréenne, conjuguant ainsi tradition et contemporanéité.

Organisé en collaboration avec le Musée folklorique national de Corée et le Musée de Busan, le premier volet de l'exposition s'intéresse à l'évolution de la ville et de son identité dans le temps, à travers des objets du passé et de nombreuses archives sonores et visuelles, plongeant le public dans son histoire si singulière.

Le second volet de l'exposition est, quant à lui, entièrement consacré à la culture à Busan. Depuis longtemps berceau de nombreuses disciplines artistiques (danses, compositions musicales, poésie, cinéma), la ville est devenue un véritable point de ralliement d'artistes réfugiés ou exilés, et a vu naître des courants hybrides qui contribuent à enrichir son identité culturelle. À travers le cinéma et la photographie, cette partie de l'exposition propose aux visiteurs une immersion au coeur de cette identité artistique sans pareil.

C'est donc toute la richesse et les mille visages de Busan qui sont présentés au public français à travers cet événement. C'est aussi une véritable ode à la ville et à ses habitants qui est contée dans les salles d'exposition du Centre Culturel Coréen, une invitation au voyage vers une cité dont le caractère fait toute sa saveur.

Volet numérique - "Busan à l'heure de l'intelligence artificielle" du 31 mai au 30 septembre

Si Busan se nourrit encore de son tumultueux passé, la ville est aujourd'hui résolument tournée vers l'avenir. C'est pourquoi les arts numériques sont également à l'honneur au Centre, avec la présentation de toute une collection d'oeuvres NFT au rez-de-chaussée. Ces oeuvres virtuelles, fruits du travail de huit artistes français, coréens et américains, se basent sur les prouesses des intelligences artificielles et la force créatrice de chacun, en offrant aux visiteurs une fenêtre ouverte sur l'avenir de l'art.

Artistes: Bosul Kim, Ivona Tau, June K, HyeGyung Kim, CS Lim, Sasha Stiles, Booyasan, Agoria

"Dans le coeur de la vague" - Exposition immersive en mapping vidéo à partir du 26 juin dans l'auditorium

Le public peut s'immerger sensoriellement dans l'atmosphère de la ville de Busan via l'expérience de mapping vidéo proposée durant tout l'été dans l'auditorium.

Dans la continuité de ce volet numérique à l'exposition « Frétillante Busan, le monde à portée de flots », le Centre Culturel Coréen propose, pour la troisième année consécutive, une expérience éphémère faisant appel au mapping vidéo.

Cette année encore, les oeuvres digitales des studios graphiques d'strict et davvero art, ainsi que de quatre artistes coréens (Kang Yiyun, Min Joonhong, Kohui et Hyun Jiwon) investissent tout le volume de l'auditorium du Centre, offrant aux visiteurs une parenthèse de fraîcheur estivale bienvenue sur le thème de Busan.

Grâce aux récentes prouesses technologiques de l'image, c'est donc un ensemble de six oeuvres animées qui est projeté dans l'enceinte de l'auditorium, proposant une expérience immersive qui donne envie de découvrir la deuxième ville de Corée et ses merveilles marines.

Une expérience à vivre le temps d'un été, et une belle manière de compléter sa visite de l'exposition « Frétillante Busan, le monde à portée de flots ».

25 mai 2023 à 04:05

