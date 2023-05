LE RESTAURANT TATIANA DU CHEF KWAME ONWUACHI À NEW YORK NOMMÉ RESY ONE TO WATCH 2023 PAR THE WORLD'S 50 BEST RESTAURANTS





LONDRES, 25 mai 2023 /PRNewswire/ -- Le restaurant Tatiana à New York, du chef Kwame Onwuachi, a reçu aujourd'hui le prix Resy One To Watch décerné par The World's 50 Best Restaurants. Ce prix, qui récompense une étoile montante qui s'illustre sur la scène gastronomique et mérite une reconnaissance internationale, a été annoncé en direct par 50 Best lors d'un dîner chez Tatiana hier soir.

Le restaurant est ouvert depuis seulement six mois (novembre 2022) au prestigieux Lincoln Center, dans l'Upper West Side de Manhattan. Nommé d'après la soeur de Onwuachi, Tatiana célèbre l'éducation new-yorkaise du chef ainsi que son héritage africain. Un menu inventif propose des plats allant du Cornbread et cabillaud fumé, babeurre et fenouil, à la queue de boeuf braisée servie avec du riz et des petits pois, de la carotte et de la courge chayote.

Originaire du Bronx, avec des racines au Nigeria, à la Nouvelle-Orléans et aux Caraïbes, Onwuachi a été initié à la cuisine par sa mère. Après avoir suivi une formation au Culinary Institute of America de New York, il a travaillé dans des restaurants parmi les plus renommés au monde, notamment Eleven Madison Park et Per Se. Avec son impressionnant CV, il a ouvert cinq restaurants avant l'âge de 30 ans, dont le très prisé Kith/Kin à Washington, D.C., et a participé au jury de Top Chef saison 18, cinq ans après y avoir été candidat.

William Drew, directeur du contenu de The World's 50 Best Restaurants : « Tatiana étant déjà l'un des lieux les plus prisés de la scène culinaire new-yorkaise six mois à peine après son ouverture, cette récompense est absolument méritée. Le chef Kwame et son équipe font figure de pionniers en proposant une expérience gastronomique hors du commun, mettant la cuisine caribéenne, africaine et noire américaine sous les projecteurs, ce qui est amplement mérité. »

Onwuachi : « Je tiens avant tout à remercier mon équipe et mon entourage, sans qui rien de tout cela n'aurait été possible. Je suis ravi, honoré et reconnaissant d'être reconnu sur la scène mondiale. »

Le lauréat du prix Resy One To Watch est révélé avant la cérémonie The World's 50 Best Restaurants 2023, qui se tiendra le mardi 20 juin à Valence, en Espagne.

