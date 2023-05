Le drone cargo Dronamics effectue son premier vol, ouvrant une nouvelle ère pour le secteur des livraisons





LONDRES et SOFIA, Bulgarie, 25 mai 2023 /PRNewswire/ -- Dronamics, la première compagnie aérienne de drones cargo au monde, a annoncé aujourd'hui le premier vol de son aéronef phare, le Black Swan, à l'aéroport de Balchik en Bulgarie, faisant ainsi la démonstration du potentiel de l'industrie de la logistique pour améliorer l'efficacité du transport des produits.

Née du désir de deux frères de trouver un moyen plus rapide, plus écologique et plus abordable de livrer des marchandises, Dronamics a pour mission d'effectuer la livraison de la commande passée le jour même pour tous, partout. Cette étape importante est l'aboutissement de mois d'essais au sol et de vols en sous-échelle. Le Black Swan était piloté à distance par deux pilotes de ligne commerciaux de la station de contrôle au sol de Dronamics.

Le vol d'essai réussi valide la technologie de drone cargo de l'entreprise pour les vols commerciaux en Europe. Ceux-ci devraient commencer plus tard cette année, au service de diverses industries, avec une solution rapide et rentable pour répondre aux besoins changeants des consommateurs.

« Depuis le jour où nous avons imaginé pour la première fois à quoi pourrait ressembler le Black Swan, nous avons dédié toute notre énergie à faire de ce vol une réalité. Aujourd'hui, nous avons écrit une page d'histoire et nous sommes fiers d'avoir démontré la validité de notre technologie de drones », a déclaré Konstantin Rangelov, cofondateur et directeur technique de Dronamics.

« Cette réussite est le fruit d'une somme de travail immense, d'une conviction et d'une détermination inébranlables, qui nous ont permis de prouver que ce que nous envisagions fonctionnait. Nous pouvons désormais nous concentrer sur la prochaine étape, le déploiement de nos activités commerciales, et nous ne pourrions pas être plus enthousiastes », a déclaré Svilen Rangelov, cofondateur et PDG de Dronamics.

Dronamics est l'un des principaux développeurs et opérateurs de drones à longue portée, conçus spécifiquement pour le fret. Son aéronef phare, le Black Swan, peut transporter 350 kg (770 lb) à une distance pouvant aller jusqu'à 2 500 km (1 550 mi), en étant bien plus rapide (jusqu'à 80 % plus rapide), 50 % moins cher et avec jusqu'à 60 % moins d'émissions que les autres modes de transport, y compris le fret aérien. Il est ainsi possible de réaliser une expédition le jour même de la commande sur de longues distances et ce, pour une variété d'industries : de la pharmacie à l'alimentation, du commerce électronique aux pièces de rechange. Dronamics est la première compagnie aérienne de drones cargo sous licence en Europe et le premier partenaire stratégique de l'IATA pour les drones dans le monde.

Dronamics a recueilli un total de 40 millions de dollars en financement de pré-série A auprès d'investisseurs initiaux et d'investisseurs providentiels de 12 pays et est cofinancée par l'Union européenne dans le cadre du prestigieux Conseil européen de l'innovation, le programme phare de l'innovation en Europe.

