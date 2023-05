1 HOTEL MAYFAIR, LE FLEURON DE LA MARQUE D'HÔTELLERIE DURABLE AU ROYAUME-UNI, ACCEPTE DÉSORMAIS LES RÉSERVATIONS





LONDRES, 25 mai 2023 /PRNewswire/ -- 1 Hotels, la marque d'hôtels de luxe inspirée par la nature et fondée par le visionnaire de l'hôtellerie Barry Sternlicht, annonce que son fleuron britannique et sa première destination européenne, situés au coeur du quartier historique de Mayfair à Londres, acceptent désormais les réservations avec une date d'ouverture prévue pour le 13 juillet 2023. Ce sanctuaire durable de neuf étages surplombe les arbres majestueux et les pelouses verdoyantes du magnifique Green Park, à quelques pas des galeries de classe mondiale, des boutiques sophistiquées, des restaurants de première classe et des emporia renommés de Bond Street, Berkeley Square et Piccadilly.

Le 1 Hotel Mayfair crée consciemment une fusion inattendue de durabilité et de luxe dans le coeur à la mode du quartier hôtelier le plus exclusif de Londres. L'hôtel apporte une bouffée d'air frais, animée par un amour profond et le respect de la nature, à quelques pas des hauts lieux de la capitale tels que la Royal Academy, le quartier des théâtres du West End et le palais de Buckingham.

« Nous sommes ravis d'apporter la nature et notre mission de luxe durable à Mayfair, au coeur même de Londres, l'un des marchés du voyage les plus importants au monde », a déclaré Barry Sternlicht, fondateur de 1 Hotels et président de SH Hotels & Resorts. « Nous sommes ravis d'apporter à Londres notre fusion unique de confort frais, de durabilité consciente, de service sur mesure exceptionnel, d'élégance discrète, de bien-être et de nutrition. »

« Nous avons réimaginé l'expérience d'un hôtel de luxe traditionnel pour Mayfair en insufflant notre amour de la nature à une sophistication sans effort », a déclaré Raul Leal, président-directeur général de SH Hotels & Resorts. « Avec cette ouverture, nous célébrons l'entrée de notre marque distinctive en Europe et dans la ville dynamique et culturellement riche de Londres. »

Optant pour la reconstruction plutôt que pour la construction neuve, cette oasis urbaine, construite selon les normes BREEAM Excellent, utilise 80 % de la structure existante, qui a été réutilisée pour minimiser l'impact négatif sur l'environnement. Des murs extérieurs végétalisés transforment d'anciennes surfaces dures en paysages verticaux naturels. Un ancien parking fraîchement pavé et piétonnier crée un espace public extérieur harmonieux, désormais offert au quartier, où les Londoniens de passage peuvent se connecter à la nature et à la communauté environnante.

Au sommet du bâtiment, deux nouveaux étages complets ont été ajoutés et présentent 35 suites étonnantes avec des fenêtres allant du sol au plafond et de vastes espaces extérieurs, invitant les clients à se divertir ou à se détendre tout en surplombant Green Park, l'un des huit parcs royaux de Londres. La suite Green Park Penthouse à double hauteur a une superficie de 274 mètres carrés, ce qui en fait la plus grande suite d'une chambre à coucher de Mayfair. La Green Park Penthouse peut être agrandi en deux chambres à coucher de 304 mètres carrés et en trois chambres à coucher de 340 mètres carrés. Elle dispose d'une terrasse enveloppante et de portes coulissantes rétractables qui s'ouvrent entièrement sur une vue imprenable et spectaculaire du parc. Les 181 chambres, dont 44 suites, invitent les hôtes à se reposer, à se ressourcer et à se restaurer dans un nid enveloppant, accueillis chaleureusement par des murs tapissés de mousse britannique et par plus de 200 espèces végétales locales et régionales qui poussent dans toute la propriété. À chaque coin de rue, les hôtes découvrent des oeuvres exclusivement commandées à des artistes locaux influencés par la nature et conçues pour provoquer un sentiment de rapprochement avec le paysage vénérable de la Grande-Bretagne.

Dovetale, le restaurant du rez-de-chaussée du chef Tom Sellers, deux étoiles Michelin de renommée internationale, proposera une cuisine de qualité, saisonnière, biologique et locale, allant des coquilles Saint-Jacques pêchées à la main à l'agneau élevé à la ferme. Le bar à cocktails porte le nom de Dover Yard, qui a été minutieusement revitalisé dans le cadre du projet. Le menu propose des concoctions créatives enracinées dans les traditions locales. Le Neighbours Cafe propose des collations légères et du café éthique et équitable préparé par un barista à une table commune centrale. Le Bamford Wellness Spa propose les meilleurs traitements sur mesure, conformément à l'approche holistique de Lady Bamford en matière de santé et de bien-être.

Le 1 Hotel Mayfair associe sans effort les meilleures sources naturelles, les ressources et les produits artisanaux inspirés de l'héritage britannique à la créativité et au charme contemporain du quartier le plus dynamique de Londres au XXIe siècle.

À PROPOS DE SH HOTELS & RESORTS

SH Hotels & Resorts, une filiale de la société d'investissement privée mondiale Starwood Capital Group, est une société de gestion de marques hôtelières durables qui exploite 1 Hotels, une marque inspirée par la nature et axée sur l'art de vivre qui a été lancée en 2015 avec des établissements à South Beach et Manhattan, qui est désormais présente à Brooklyn Bridge, West Hollywood, Sanya (Chine), Toronto, San Francisco, Nashville et l'établissement phare Hanalei Bay récemment ouvert, et a des projets en développement à Londres (Mayfair), Cabo San Lucas, Paris, Elounda Hills (Crète), Austin, Copenhague, Riyadh et Melbourne ; Baccarat Hotels & Resorts, une marque de luxe qui a fait ses débuts en mars 2015 avec l'ouverture de sa propriété phare à New York, et qui a des projets en cours de développement à Brickell (Miami), Florence, Dubaï, Riyadh et Rome ; et Treehouse Hotels, qui a fait ses débuts à Londres en 2019 et qui a des projets en cours de développement à Manchester, Sunnyvale, Brickell (Miami) et Riyadh. Grâce à son expertise en matière de marketing, de design, d'exploitation et de technologie, SH Hotels & Resorts est à l'origine de certaines des marques hôtelières les plus novatrices et les plus dynamiques au monde.

À PROPOS DE 1 HOTELS

En tant que marque d'hôtels de luxe axés sur l'art de vivre et inspirés par la nature, 1 Hotels cultive le meilleur du design et de l'architecture durables, ainsi qu'un confort extraordinaire et un niveau de service inégalé. 1 Hotels, qui a été lancé en 2015 avec l'ouverture d'établissements exclusifs à South Beach à Miami et à Central Park à Manhattan, puis à Brooklyn, situé sur l'East River, en février 2017, à West Hollywood sur Sunset Boulevard, en juin 2019, à Sanya (Chine) en 2020, à Toronto en 2021, à San Francisco et à Nashville en 2022 et plus récemment l'établissement phare Hanalei Bay, s'inspire d'une idée simple : ceux qui parcourent le monde devraient aussi s'en soucier, puisque nous avons, après tout, 1 seul monde. 1 Hotels défend cette vision en intégrant la nature à sa conception et à ses partenariats culinaires, tout en établissant des liens avec la communauté locale et en prenant des mesures durables pour faire une grande différence. La marque est en pleine expansion avec des propriétés en cours de développement à Londres, Austin, Cabo San Lucas, Paris, Cophenhague, Elounda Hills (Crète), Riyadh et Melbourne. Pour obtenir plus de renseignements, consultez le site 1hotels.com.

