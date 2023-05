Configit permet la génération rapide de nomenclatures configurables





COPENHAGUE, Danemark, 25 mai 2023 /PRNewswire/ -- Configit, leader mondial de la gestion des cycles de vie des configurations (CLM), a annoncé aujourd'hui que son offre Configit Ace® peut désormais exploiter plus efficacement les modèles de produits lors de la conception des nomenclatures configurables (cBOM) et ainsi améliore la prise en charge des processus de devis.

La demande constante de produits plus paramétrables et personnalisés exige de concevoir des produits plus configurables. Toutefois, la conception et l'utilisation de nomenclatures configurables, également connues sous le nom de nomenclatures à 150 % ou de super-nomenclatures, peuvent s'avérer difficiles. La création d'une nomenclature valide pour un produit configurable peut prendre du temps et nécessiter beaucoup d'efforts manuels. Les solutions existantes pour générer ou exploser automatiquement une nomenclature configurable sont souvent lentes. Idéalement, les nomenclatures configurables et le modèle de produit devraient être développés en même temps, mais jusqu'à présent, il n'y avait aucun moyen d'exploiter les modèles de produit dans le processus de conception des nomenclatures configurables.

Pour relever ces défis, l'API Configit Ace BOM Solve aide les fabricants à générer rapidement une nomenclature pour un produit configurable en s'appuyant sur les modèles de produits. Cela permettra aux ingénieurs et aux modélisateurs de produits de collaborer et de développer les nomenclatures configurables et le modèle de produit en même temps.

L'API BOM Solve utilise une nomenclature configurable existante et une configuration de produit spécifique comme entrées, puis génère instantanément une nomenclature configurée, ou une nomenclature à 100 %, pour la configuration donnée. Cette API peut être utilisée par les ingénieurs pour tester et déboguer les nomenclatures configurables et les modèles de produits au cours du processus de conception.

Avec une nomenclature de vente configurable et une configuration valide, l'API BOM Solve peut immédiatement générer une nomenclature de vente dans le cadre d'un processus de configuration, de tarification et de devis. L'API BOM Solve ne dépend pas de l'ordre de développement de la nomenclature configurable ou du modèle de produit. C'est pourquoi la solution s'adapte aux nomenclatures à 120 %, dans lesquelles certains choix de configuration sont laissés en suspens pour permettre à l'ingénieur de les compléter dans le cadre d'un processus partiel d'ingénierie à la commande (« Engineer-to-Order » ou ETO).

L'API BOM Solve est la première d'une série de solutions axées sur la configuration en ingénierie et les défis liés aux nomenclatures que Configit a l'intention de proposer dans ses prochaines versions.

Henrik Hulgaard, vice-président de la direction du produit et cofondateur de Configit, a déclaré : « Avec l'API BOM Solve, nous offrons une solution puissante qui permet une conception collaborative sur les nomenclatures configurables et les modèles de produits qui peuvent identifier de nombreux problèmes en amont plutôt que d'essayer de résoudre les différences lorsque la nomenclature configurable et le modèle de produit sont conçus de manière isolée. La possibilité de générer instantanément des nomenclatures pour des produits configurables permet aux fabricants d'exploiter les modèles de produits d'une toute nouvelle manière et nous continuons à faire évoluer nos solutions pour aider à relever les défis de la configuration de manière plus efficace. »

À propos de Configit

Configit est le leader mondial des solutions de gestion du cycle de vie des configurations (CLM) et un fournisseur de logiciels critiques pour la configuration de produits complexes. Tous les produits Configit sont basés sur la technologie brevetée Virtual Tabulation® (VTtm), qui a redéfini la configuration des produits en offrant une plus grande rapidité et une meilleure gestion de la complexité. Virtual Tabulation permet à Configit de fournir des solutions de configuration puissantes et faciles à utiliser aux entreprises mondiales leaders sur le marché. Site Internet : configit.com

