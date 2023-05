Simpleview et l'ICCA s'engagent à stimuler la reprise du secteur mondial des événements d'affaires





L'International Congress and Convention Association lance la technologie et les services de Simpleview pour la transformation numérique

TUCSON, Arizona, 25 mai 2023 /PRNewswire/ -- Simpleview , partenaire technologique stratégique de l' International Congress and Convention Association (ICCA), a le plaisir d'annoncer le lancement de la nouvelle pile technologique de l'ICCA. L'ICCA, qui représente les intérêts de plus de 1 100 destinations, sites, fournisseurs et partenaires de réunions dans près de 100 pays et territoires, utilise désormais les produits, services et plateformes de pointe de Simpleview.

Ce lancement représente une refonte complète et une réinvention de la pile technologique de l'ICCA en utilisant Simpleview, un fournisseur de premier plan de solutions CRM, CMS et marketing pour les destinations du monde entier. Il comprend un nouveau site web de l'ICCA et un système de gestion de contenu , une plateforme de gestion de la relation client qui alimente le nouveau portail des membres de l'ICCA, et une base de données de l'association réimaginée qui a été rebaptisée « ICCA Business Intelligence ».

« Nous sommes fiers d'être le partenaire technologique de l'ICCA et heureux de lancer leurs nouvelles plateformes, a déclaré Rich Reasons, président de Simpleview. Ce parcours de transformation numérique et cette collaboration approfondie avec l'ICCA démontrent notre engagement mutuel envers le succès continu de la communauté mondiale de l'ICCA, aujourd'hui et pour les années à venir. »

Ce lancement est le résultat d'un partenariat technologique stratégique à multiples facettes et d'un processus de découverte, d'exploration et de collaboration qui a duré un an, avec la participation des parties prenantes, de la haute direction et du conseil d'administration de l'ICCA. La priorité absolue de l'ICCA était de moderniser les technologies et d'ajouter de la valeur à l'expérience des membres en tirant un meilleur parti de leur centre de connaissances, de la collaboration entre les membres et de la base de données des réunions de l'association. Simpleview a aidé à faire passer ce projet de l'idée à la réalité.

« Simpleview a été un partenaire formidable qui nous a aidés à améliorer nos outils, a commenté Senthil Gopinath, PDG de l'ICCA. Son savoir-faire global, sa connaissance du secteur, sa technologie, ses processus de mise en oeuvre et son équipe nous ont permis de réinventer la façon dont nous interagissons avec nos membres. Notre nouveau site web et les plateformes qui l'accompagnent ont été repensés et optimisés pour offrir une plus grande valeur ajoutée tout en fournissant des pistes commerciales qualifiées, un partage des connaissances, des informations actualisées sur l'industrie et les meilleures pratiques dont nos membres sont tributaires. »

À propos de Simpleview

Simpleview est un important fournisseur mondial de services de GRC, de SGC, de conception de sites Web, de services de marketing numérique et de données pour les bureaux des congrès, les sites, les offices du tourisme, les organismes de marketing de destination (OMD) et les attractions. L'entreprise emploie du personnel dans le monde entier, au service de clients de toutes tailles, qu'il s'agisse de petites villes, de capitales mondiales, de destinations de réunion de premier plan ou de pays répartis sur plusieurs continents.

24 mai 2023 à 22:25

