Cintas figure parmi les meilleurs employeurs de Forbes dans le classement Diversité 2023





Cintas Corporation (Nasdaq : CTAS) a de nouveau été reconnue pour son engagement continu à favoriser un milieu de travail diversifié et inclusif, puisque Forbes a nommé Cintas dans sa liste des Best Employers for Diversity 2023.

Défenseur des initiatives de diversité, d'équité et d'inclusion (DEI) depuis plus de 20 ans, l'engagement primé de Cintas a été appliqué grâce à cinq piliers stratégiques : l'acquisition de talents, le développement de carrière, les groupes de ressources d'entreprises partenaires des employés, la formation et la communication. L'entreprise met également l'accent sur la diversité et l'inclusion dans son programme primé de diversité des fournisseurs et dans ses initiatives philanthropiques.

« Nos efforts accordés à la diversité et à l'inclusion ne sont pas quelque chose de nouveau chez Cintas », a déclaré Todd Schneider, président et chef de la direction de Cintas. « Les bases de ces engagements ont été jetées depuis que Dick Farmer a fondé l'entreprise et le fait que les opinions de nos employés-partenaires aient joué un rôle central dans la reconnaissance par Forbes en tant que meilleur employeur pour la diversité compte beaucoup à nos yeux. Nous sommes déterminés à favoriser un environnement de travail où nos employés-partenaires se sentent valorisés et respectés, et encouragés à se dépasser et à faire évoluer leur carrière avec nous ».

La liste des meilleurs employeurs dans le classement Diversité 2023 de Forbes a été établie en partenariat avec le cabinet de recherche mondial Statista. Plus de 45 000 Américains travaillant dans de grandes entreprises ont été interrogés de manière anonyme et invités à évaluer leur propre entreprise selon divers critères, notamment l'âge, le sexe, l'origine ethnique, le handicap et l'égalité LGBTQ+, ainsi que la diversité en général. Les 500 premières entreprises ont figuré sur la liste.

« Nous pensons qu'un lieu de travail diversifié et inclusif est essentiel pour le succès à long terme de notre entreprise et de nos employés-partenaires », a déclaré Max Langenkamp, vice-président principal des ressources humaines et directeur de la Diversité chez Cintas. « Nous nous engageons à créer une culture d'entreprise dans laquelle tous nos employés-partenaires se sentent habilités à s'investir pleinement dans leur travail, se sentent valorisés et respectés concernant leurs perspectives et expériences uniques, et éprouvent un sentiment d'appartenance et d'utilité tout en contribuant à notre succès collectif ».

Au cours de l'année écoulée, Cintas a été reconnue pour ses engagements en matière de DEI et de lieu de travail :

2023 Forbes America's Best Large Employers (Meilleures grandes entreprises d'Amérique en 2023 selon Forbes)

2023 Newsweek America's Greatest Workplaces for Diversity (Les meilleurs lieux de travail d'Amérique pour la diversité)

2023 Newsweek America's Greatest Workplaces for Women (Les meilleurs lieux de travail pour les femmes en Amérique)

2022 Disability Inclusion Index's Best Place to Work for Disability Inclusion (Le meilleur lieu de travail pour l'inclusion des personnes handicapées)

Entreprise amie des militaires, avec notamment des médailles de bronze en tant qu'employeur ami des militaires, employeur ami des conjoints de militaires, marque amie des militaires et diversité des fournisseurs amis des militaires pour 2023

Compete Sports Diversity LGBTQ+ Corporate Change Champion Award (Prix du défenseur du changement organisationnel et de la diversité LGBTQ+ dans les sports de compétition)

L'entreprise a également été reconnue par Newsweek comme l'une des entreprises les plus distinguées au monde par Fortune Magazine, ainsi que comme l'une des entreprises les plus dignes de confiance et les plus responsables d'Amérique.

« Nous avons la chance d'être à nouveau reconnus pour nos pratiques sur le lieu de travail », a déclaré M. Langenkamp. « Nous apprécions les réactions positives que suscitent ces distinctions, en particulier lorsqu'elles renforcent un grand nombre de nos valeurs d'entreprise ».

Cintas Corporation

Cintas Corporation aide plus d'un million d'entreprises de tous types et de toutes tailles à obtenir la certification Readytm pour ouvrir leurs portes en toute confiance chaque jour, en fournissant des produits et des services qui permettent de garder les installations et les employés de leurs clients propres, sûrs et présentant sous leur meilleur aspect. Avec des offres comprenant des uniformes, des tapis, des vadrouilles, des serviettes, des fournitures pour sanitaires, des points d'eau sur le lieu de travail, des produits de premiers secours et de sécurité, des stations de lavage oculaire, des formations à la sécurité, des extincteurs, des systèmes d'arrosage et des services d'alarme, Cintas aide ses clients à obtenir la certification Ready for the Workday®. Basée à Cincinnati, Cintas est une société cotée en bourse qui figure au classement Fortune 500. Elle est cotée au Nasdaq Global Select Market sous le symbole CTAS et fait partie de l'indice Standard & Poor's 500 et de l'indice Nasdaq-100.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

24 mai 2023 à 19:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :