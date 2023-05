L&T Technology Services et Critical Manufacturing soutiennent le parcours de fabrication intelligente de Danfoss





L&T Technology Services Limited (BSE : 540115, NSE : LTTS), l'une des principales sociétés mondiales de services d'ingénierie, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un partenariat avec Critical Manufacturing, fournisseur de logiciels de pilotage de la production (Manufacturing Execution Systems, MES) innovants et prêts pour l'avenir. Dans un premier temps, l'alliance stratégique prévoit que les entreprises travailleront avec le groupe multinational d'ingénierie Danfoss pour mettre en oeuvre un cadre numérique complet exploitant les technologies de pointe et les capacités de prochaine génération.

LTTS travaille avec des exploitants d'usines du monde entier pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et simplifier les opérations, tout en garantissant la conformité avec les normes de développement durable mondiales. Le MES de Critical Manufacturing a été conçu dès le départ pour s'adapter aux technologies de l'industrie 4.0 et fournir une voie complète vers la fabrication intelligente de produits sophistiqués et complexes.

Abhishek Sinha, directeur de l'exploitation et membre du conseil d'administration de L&T Technology Services, a déclaré : « Le MES de Critical Manufacturing complète nos services technologiques de pointe. Notre expertise combinée et la compréhension des marchés que nous desservons, soutenues par la plateforme MES la plus moderne qui soit pour assurer le succès de l'industrie 4.0, vont nous permettre de générer de meilleurs résultats commerciaux pour nos clients des secteurs manufacturier et industriel. »

La sélection du MES de Critical Manufacturing s'inscrit dans le cadre du parcours de fabrication intelligente (Smart Manufacturing Journey) de Danfoss, qui vise à obtenir une plus grande visibilité, à créer de la transparence, à améliorer la qualité, à sécuriser les opérations IT/OT et à accélérer les temps de mise sur le marché. La plateforme permettra de standardiser les opérations et les processus afin d'améliorer les résultats des processus commerciaux, la conformité et la gestion des risques.

« Nous avons choisi le MES de Critical Manufacturing en raison des capacités de sa suite, meilleure de sa catégorie, qui permettent aux utilisateurs de profiter de différentes fonctionnalités au sein d'une même architecture unifiée, ce qui est ce que l'on attend de la part d'une plateforme MOM moderne », a confié Tarun Chopra, directeur principal et chef du service de production chez Danfoss Group IT. « Le produit a été conçu pour l'avenir et va nous permettre de stimuler l'innovation au sein de notre entreprise. L'amélioration de l'efficacité opérationnelle et du contrôle de la gestion des coûts nous confère un retour sur investissement indéniable et nous permettra de répondre plus rapidement à l'évolution des demandes du marché. »

Danfoss bénéficie d'une large présence mondiale avec 97 usines dans plus de 20 pays à travers le monde. Le déploiement initial du MES se fera au sein du segment Solutions climatiques de Danfoss. Ce segment vise à ouvrir la voie à un avenir plus vert avec des solutions de chauffage et de refroidissement intégrées et économes en énergie qui améliorent la durabilité dans divers domaines tels que les bâtiments, les chaînes du froid, l'industrie et les infrastructures.

LTTS propose des services de conseil, d'ingénierie et de mise en oeuvre pour piloter des initiatives mondiales de transformation numérique dans des secteurs incluant les semi-conducteurs, l'électronique, les dispositifs médicaux et la fabrication discrète. Dans ces secteurs, le MES de Critical Manufacturing offre des fonctionnalités riches et est reconnu comme étant l'une des plateformes les plus innovantes, les plus flexibles et les plus complètes qui soient pour accompagner les entreprises dans leur parcours vers l'industrie 4.0.

M. Chopra a poursuivi en ces termes : « Tandis que le MES de Critical Manufacturing est actuellement mis en oeuvre dans notre segment Solutions climatiques, nous sommes également en train de définir une feuille de route MES mondiale. La facilité de déploiement de la plateforme et les performances de cette dernière sont un élément important alors que nous poursuivons notre chemin vers la numérisation et la normalisation dans l'ensemble du groupe mondial Danfoss. »

« L'utilisation de DevOps au sein de notre plateforme signifie que de nouvelles fonctionnalités et mises à niveau peuvent être rapidement et facilement déployées, et que de nouveaux sites peuvent être ajoutés, garantissant que le système est toujours prêt pour l'avenir », a confié pour sa part Augusto Vilarinho, responsable des ventes mondiales chez Critical Manufacturing. « Cela soutient les visions alignées de Danfoss, de LTTS et de Critical Manufacturing pour amener la fabrication à son état futur qui apportera de nouvelles références en matière d'efficacité, de qualité, d'agilité et de durabilité. »

« Le projet de numérisation de Danfoss constitue un point de départ important de notre partenariat. À l'avenir, nous allons travailler ensemble pour découvrir des opportunités et générer de meilleurs résultats commerciaux pour nos clients mondiaux communs. Ensemble, nous allons concevoir un avenir durable et construire un avenir meilleur pour le monde », a ajouté Abhishek Sinha, directeur de l'exploitation de LTTS.

Critical Manufacturing travaille en étroite collaboration avec un solide réseau de partenaires mondiaux certifiés pour veiller à ce que les clients aient accès à des experts sectoriels et à des spécialistes des applications, et à ce qu'ils soient pris en charge tout au long de leurs projets.

Et M. Vilarinho de conclure : « C'est une période passionnante pour nos entreprises, et nous nous réjouissons à la perspective d'entretenir une relation de longue date avec Danfoss et LTTS en tant que partenaires stratégiques. J'ai la ferme conviction qu'ensemble nous allons atteindre de nouveaux objectifs et élever la barre pour le secteur manufacturier dans le monde entier. »

À propos de Danfoss A/S :

Danfoss conçoit des solutions qui augmentent la productivité des machines, réduisent les émissions, diminuent la consommation d'énergie et permettent l'électrification. Nos solutions sont utilisées dans des domaines tels que la réfrigération, la climatisation, le chauffage, la conversion de puissance, les commandes moteurs, les machines industrielles, l'automobile, la marine, et les équipements autoroutiers sur route et hors route. Nous fournissons également des solutions pour les énergies renouvelables, comme l'énergie solaire et l'énergie éolienne, ainsi que des infrastructures énergétiques à l'échelle des quartiers pour les villes. Notre ingénierie innovante remonte à 1933. Danfoss est une entreprise familiale qui emploie plus de 42?000 personnes et dessert des clients dans plus de 100 pays grâce à une empreinte mondiale de 97 usines. www.danfoss.com

À propos de Critical Manufacturing

Filiale d'ASMPT nommée comme un leader dans le Magic Quadrant de Gartner, Critical Manufacturing fournit le logiciel de pilotage de la production (manufacturing execution system, MES) le plus moderne, le plus flexible et le plus configurable qui soit. Le MES de Critical Manufacturing aide les fabricants à garder une longueur d'avance sur les exigences les plus strictes en matière de traçabilité et de conformité des produits, à réduire les risques grâce à ses qualités inhérentes de boucle fermée, à s'intégrer de manière transparente aux systèmes d'entreprise et à l'automatisation des usines, et à fournir une intelligence et une visibilité approfondies des opérations de production mondiales.

Ainsi, nos clients sont prêts pour l'industrie 4.0. Ils peuvent être compétitifs de manière efficace et rentable en adaptant facilement leurs opérations aux changements de la demande, aux opportunités ou aux exigences, partout et à tout moment. Pour plus d'informations, visitez le site www.criticalmanufacturing.com

À propos de L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services Limited (LTTS) est une filiale cotée en bourse de Larsen & Toubro Limited, spécialisée dans les services d'ingénierie et de R&D (ER&D). Nous offrons des services de conseil, de conception, de développement et de test tout au long du cycle de vie des produits et des développements de processus. Notre clientèle comprend 69 entreprises du classement Fortune 500 et 57 des plus grandes entreprises d'ER&D à l'échelle mondiale, dans les secteurs des produits industriels, des dispositifs médicaux, du transport, des télécommunications, de la haute technologie et des processus. Au 31 mars 2023, LTTS, dont le siège social est situé en Inde, comptait plus de 22?200 employés répartis dans 22 centres mondiaux de conception, 28 bureaux de vente mondiaux et 99 laboratoires d'innovation. Pour de plus amples informations, prière de consulter le site https://www.LTTS.com/

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

24 mai 2023 à 18:30

