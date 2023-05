Sweep lance la première solution technologique pour aider les entreprises à se conformer aux réglementations européennes en matière de reporting extra-financier





Sweep, la plateforme leader de gestion du carbone et de l'ESG, lance aujourd'hui Sweep for Compliance, la première solution délivrant un reporting fiable, transparent et conforme à la nouvelle directive de l'Union européenne sur le reporting extra-financier des entreprises (CSRD).

D'ici 2025, environ 50 000 entreprises de l'Union européenne et au moins 10 000 entreprises étrangères basées au sein de l'UE seront soumises à la CSRD et devront communiquer leurs informations extra-financières pour l'année 2024. A l'échelle mondiale, un nombre croissant de réglementations relatives à la publication d'informations en matière de durabilité exigent des entreprises et des institutions financières qu'elles suivent et communiquent publiquement de nouveaux types de données. En cas de non-conformité, elles s'exposent à d'importants risques dont des sanctions financières, des pénalités légales, et des accusations de greenwashing préjudiciables.

La mesure des données ESG et carbone peut s'avérer toutefois complexe et chronophage, sans la technologie adéquate. Les deux tiers (65%) des dirigeants d'entreprise français estiment que leur organisation n'est pas suffisamment préparée pour atteindre leurs objectifs ESG, ni pour répondre aux réglementations, selon Workiva. Sweep for Compliance les aide à se conformer facilement aux exigences en matière d'ESG, de carbone et de reporting en leur donnant accès à une analyse détaillée de leurs données et à des outils de reporting directement intégrés dans la plateforme.

"En 2023, la collecte de données ne doit plus être un obstacle pour les entreprises qui cherchent à suivre et à améliorer leur impact. Il s'agit pourtant d'un enjeu essentiel à l'heure où les réglementations européennes en matière de durabilité deviennent plus strictes. Sweep for Compliance offre ainsi aux directeurs financiers, aux directeurs du développement durable et aux auditeurs les outils les plus avancés pour mesurer leurs données carbone et ESG, et se conformer aux législations à venir," déclare Rachel Delacour, PDG et cofondatrice de Sweep.

Sweep for Compliance facilite l'exercice de reporting, de la collecte des données, à leur traçabilité et leur suivi, en passant par la production de rapports exhaustifs. En permettant aux entreprises d'économiser jusqu'à 50% du temps habituellement consacré au management des données, Sweep garantit un reporting des données ESG et carbone, vérifiable, exact, et conforme ? en un seul clic. C'est la seule solution sur le marché capable d'aider les entreprises à respecter les exigences réglementaires en matière de reporting et à se préparer à leur évolution.

"Avec le nombre croissant de réglementations en matière de développement durable et les demandes de transparence de la part de leurs parties prenantes, les entreprises sont sous pression pour communiquer avec précision leur impact. En travaillant avec des partenaires comme Sweep, les grandes organisations peuvent centraliser la collecte, le suivi et le reporting de leurs données extra-financières en un seul endroit," déclare Jérémie Joos, Co-Head of ESG Center of Excellence chez KPMG France.

Sweep est le partenaire de confiance d'entreprises telles que le géant de l'alimentation animale Royal Canin et le leader mondial de la santé connectée Withings. Après avoir lancé Sweep for Supply Chain en février 2023, l'entreprise s'engage à créer les meilleures solutions pour que les organisations améliorent leur impact ESG et carbone tout en évitant les dommages liés à la non-conformité. C'est ainsi qu'elles se positionneront comme futurs leaders de l'économie bas-carbone.

À propos de Sweep

Sweep aide les entreprises à suivre et à agir sur leurs données carbone et ESG, afin qu'elles puissent devenir des Forever Companies.

La plateforme axée sur les données facilite la compréhension, la gestion et la communication des émissions de carbone et des indicateurs ESG. De puissantes fonctions de collaboration et une conception axée sur l'utilisateur permettent aux collaborateurs et à l'ensemble de la chaîne de valeur d?agir pour développer une activité bas-carbone. Avec toutes les données en un seul endroit, ces analyses avancées offrent un aperçu complet de son impact et délivrent des rapports détaillés alignés sur les dernières réglementations et cadres en matière de reporting extra-financier.

Sweep est certifié B Corp et est membre du Carbon Pricing Leadership Coalition de la Banque mondiale, de France Invest et de International Emissions Trading Association. Elle a été sélectionnée pour participer au programme FrenchTech Next 120/40 et a été nommée "scale up à la croissance la plus rapide d'Europe" par Sifted, un média du Financial Times.

Pour plus d'informations, visitez sweep.net

A propos de KPMG en France

Leader de l'Audit et du Conseil, KPMG réunit en France 11 000 professionnels engagés à agir pour une nouvelle prospérité, au service des entreprises de toute taille. 100 ans après sa création, KPMG devient en France entreprise à mission avec pour raison d'être d'oeuvrer et d'innover avec passion pour bâtir la confiance, allier performance et responsabilité, faire grandir les talents au coeur de l'économie, des territoires et de la société. Fort de son modèle multidisciplinaire, KPMG combine les expertises sectorielles, ESG et numériques en s'appuyant sur son Centre d'Excellence d'ESG et ses 1 000 experts du digital en France pour accompagner les projets de croissance et de transformations de ses clients dans tout le territoire.

KPMG apporte à ses clients la puissance d'un réseau mondial pluridisciplinaire dans 143 pays et se singularise par son maillage territorial en France.

Pour plus d'informations, visitez kpmg.fr

