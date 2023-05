La République tchèque attribue à BAE Systems un contrat de 2,2 milliards de dollars pour l'acquisition de 246 véhicules de combat CV90





La République tchèque a finalisé avec succès les négociations avec le gouvernement suédois, l'organisation suédoise des marchés publics de la défense FMV et BAE Systems Hägglunds pour l'acquisition de 246 véhicules de combat d'infanterie CV90 MklV en sept variantes différentes. Le contrat est estimé à une valeur de 22 milliards de couronnes suédoises (2,2 milliards de dollars). L'accord prévoit la fourniture de véhicules hautement performants aux soldats tchèques, tout en accordant également à l'industrie tchèque un rôle important dans le programme.

« En tant que neuvième membre du groupe d'utilisateurs du CV90, la République tchèque et son armée bénéficieront de ce véhicule de combat d'infanterie éprouvé, qui présente une excellente combinaison en termes de mobilité, de puissance de feu, de protection et de potentiel de croissance futur » a déclaré Tommy Gustafsson-Rask, directeur général de BAE Systems Hägglunds à Örnsköldsvik, en Suède. « Ce contrat représente également une victoire importante pour l'industrie tchèque qui durera des décennies. »

Les CV90 seront développés et livrés dans le cadre du partenariat industriel avec l'industrie tchèque dans le but de répondre aux exigences du ministère tchèque de la défense et de préserver la souveraineté nationale de la République tchèque. Les partenaires industriels tchèques fourniront 40 % de la valeur de l'acquisition en contrats de développement, de production et d'assemblage (hors TVA).

Le programme offre aussi de futures opportunités industrielles qui représentent une valeur monétaire significative, bien au-delà de la manne de contrats pour les partenaires industriels tchèques. Le contrat soutiendra le secteur local de la défense, tout en donnant accès à la chaine d'approvisionnement mondiale de BAE Systems, élargissant ainsi les opportunités de coopération et renforçant la compétitivité locale.

Le CV90 MKIV, la dernière génération du principal véhicule de combat d'infanterie, est un véhicule idéal qui a fait ses preuves au combat. Le CV90 a été déployé dans le monde entier dans le cadre des opérations de la coalition sous des mandats de l'OTAN et des Nations Unies. Le véhicule offre des capacités tactiques et stratégiques supérieures pour viser une large gamme de cibles terrestres et aériennes, ainsi qu'une résilience exceptionnelle sur tout terrain et environnement tactique.

BAE Systems Hägglunds a produit plus de 1 400 CV90 en 17 variantes pour les pays européens, dont 5 sont membres de l'OTAN. La Slovaquie a récemment choisi le CV90 pour ses forces armées, rejoignant ainsi la République tchèque en tant que huitième et neuvième des pays membres, respectivement, du groupe d'utilisateurs du CV90.

24 mai 2023 à 18:00

