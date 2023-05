IHS Towers publie son rapport de durabilité 2022





IHS Holding Limited (NYSE : IHS) (« IHS Towers »), un des plus grands propriétaires, opérateurs et développeurs indépendants d'infrastructures de communication partagées au monde en nombre de tours, publie aujourd'hui son rapport de durabilité 2022.

Le rapport couvre les activités de développement durable du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, est préparé conformément aux normes de l'Initiative mondiale en matière de rapports et relie nos initiatives de durabilité aux Objectifs de développement durable des Nations Unies. Notre approche de la durabilité est guidée par le Pacte mondial des Nations Unies, duquel nous sommes signataires depuis 2020. Ce rapport fait office de troisième communication annuelle sur l'état d'avancement.

Comme le démontre notre rapport de durabilité 2022, nous restons engagés envers nos parties prenantes, y compris, mais sans s'y limiter, nos employés, nos communautés, nos fournisseurs, nos clients et nos investisseurs. En fournissant une infrastructure de communication qui contribue à faciliter la connectivité et l'inclusion numériques, notre stratégie de durabilité à quatre piliers, qui met l'accent sur l'éthique et la gouvernance, l'environnement et le changement climatique, l'éducation et la croissance économique, ainsi que nos talents et nos communautés, vise à offrir de la valeur au sein des communautés que nous desservons.

Tout au long de 2022, nous nous sommes associés à des organisations internationales et locales pour offrir des programmes ciblés à l'échelle et à la portée appropriées. Nous avons également réaffirmé la durabilité en tant que principe central de notre société en l'établissant comme une cinquième valeur fondamentale, aux côtés de l'orientation client, de l'innovation, de l'intégrité et de l'audace, afin d'intégrer davantage ces valeurs dans l'ensemble de notre entreprise et dans tout ce que nous faisons.

Faits saillants du rapport de durabilité 2022

Nous avons dépensé 7,5 millions USD pour des initiatives de développement durable axées sur la collectivité, portant ainsi nos investissements communautaires à plus 22 millions USD depuis 2017.

pour des initiatives de développement durable axées sur la collectivité, portant ainsi nos investissements communautaires à plus depuis 2017. Par l'entremise de notre feuille de route pour la réduction du carbone , nous nous sommes engagés à réduire l'intensité des émissions de Scope 1 et 2 en kilowattheure (kWh) de notre portefeuille de tours d' environ 50 % d'ici 2030 par rapport au niveau de référence de 2021.

, nous nous sommes engagés à réduire l'intensité des émissions de Scope 1 et 2 en kilowattheure (kWh) de notre portefeuille de tours d' par rapport au niveau de référence de 2021. Des bourses ont été accordées à 18 étudiants du Cameroun, de Côte d'Ivoire et du Nigeria dans le cadre de notre Frontline Workers Initiative. Lancé en 2021, ce programme offre aux enfants de nos travailleurs de première ligne et aux fournisseurs équivalents la possibilité de postuler à des bourses financières financées par IHS pour étudier dans des universités de premier plan.

Lancé en 2021, ce programme offre aux enfants de nos travailleurs de première ligne et aux fournisseurs équivalents la possibilité de postuler à des bourses financières financées par IHS pour étudier dans des universités de premier plan. Nous avons terminé la première année de notre partenariat de trois ans soutenant Giga, l'initiative UNICEF-UIT visant à connecter toutes les écoles à Internet. Les données partagées dans le cadre de la composante contribution en nature du partenariat ont aidé Giga à déterminer qu'au Rwanda : La distance moyenne entre une école et la tour la plus proche est de 2,5 km. Plus de 98 % des écoles sont visibles à partir d'au moins une tour, 95 % sont visibles depuis deux tours et 91 % depuis trois tours.

Partenariat avec l'ONG brésilienne Afroreggae pour financer AfroGames, deux centres éducatifs dans des favelas de Rio de Janeiro offrant des cours gratuits de codage et d'anglais, avec environ 200 résidents inscrits.

inscrits. Réalisation de projets d'énergie renouvelable localisés ; don de 106 unités de lampadaires solaires 60W et 100W dans trois États du Nigeria pour fournir de l'éclairage public aux communautés d'environ 510 000 résidents au total, et au Rwanda a soutenu l'initiative de la Banque de développement du Rwanda en connectant des systèmes d'énergie solaire à 1 000 foyers dans le district de Rulindo.

au total, et au Rwanda a soutenu l'initiative de la Banque de développement du Rwanda en connectant des systèmes d'énergie solaire à dans le district de Rulindo. Des projets de forage de puits ont été lancés sur plusieurs marchés africains, y compris en Zambie où nous avons foré 16 puits pour fournir aux communautés rurales de l'eau potable propre et salubre.

où nous avons foré pour fournir aux communautés rurales de l'eau potable propre et salubre. Nous avons déployé 65 533 batteries et vendu 20 799 à des fins de réutilisation ou de recyclage .

et vendu Dans le cadre de notre programme de recyclage de générateurs à l'échelle du groupe, nous avons fait don de 77 générateurs à des écoles, des orphelinats et des centres de santé. Environ 350 générateurs ont été donnés depuis le lancement du programme en 2017.

Sam Darwish, président et CEO, IHS Towers : « Je suis ravi d'annoncer la publication de notre rapport de durabilité 2022 et de partager l'avancement de notre stratégie de développement durable à l'issue de notre première année en tant que société cotée en bourse. En tant que facilitateurs de la connectivité mobile, nous pensons jouer un rôle important dans le développement des marchés sur lesquels nous opérons et poursuivons notre vision d'aider à créer un monde connecté dans lequel la connectivité mobile promouvra la croissance économique et le développement social.

2022 a été une année de grands accomplissements alors que nous avons encore augmenté notre présence opérationnelle. Cette croissance s'accompagne d'une responsabilité, et une priorité clé pour notre société est de réduire l'impact des émissions de gaz à effet de serre qui restent un défi important pour notre industrie. Nous sommes fiers d'avoir publié notre feuille de route pour la réduction du carbone en octobre 2022, et j'ai été encouragé de voir les initiatives environnementales axées sur la communauté reprises par nos équipes locales de développement durable.

Ce rapport comprend des détails sur ces initiatives, des mises à jour sur notre partenariat phare Giga et notre Frontline Workers Initiative unique, alors que nous cherchons à offrir des opportunités à la prochaine génération pour apprendre, se développer et prospérer.

Nous sommes déterminés à fournir un impact social positif à nos talents, nos communautés et nos parties prenantes. Je vous remercie tous, ainsi que nos incroyables partenaires, d'avoir soutenu notre programme de développement durable en 2022. »

À propos d'IHS Towers : IHS Towers est l'un des plus grands propriétaires, opérateurs et développeurs indépendants d'infrastructures de communications partagées au monde en nombre de tours, ainsi qu'un des plus grands towerco indépendants exclusivement axés sur les marchés émergents. La société possède près de 40 000 tours télécoms sur 11 marchés, dont le Brésil, le Cameroun, la Colombie, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, le Koweït, le Nigéria, le Pérou, le Rwanda, l'Afrique du Sud et la Zambie. Pour de plus amples renseignements, veuillez écrire à : [email protected] ou visiter : www.ihstowers.com

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs. Nous avons l'intention que ces énoncés prospectifs soient couverts par les dispositions pertinentes de la sphère de sécurité pour les énoncés prospectifs (ou leur équivalent) de toute juridiction applicable, y compris celles contenues dans l'article 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act »), et l'article 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié (l'« Exchange Act »). Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques contenues dans le présent communiqué de presse peuvent être des énoncés prospectifs. Dans certains cas, vous pouvez identifier les énoncés prospectifs par des termes tels que « s'attend à », « planifie », « anticipe », « a l'intention de », « cible », « projette », « contemple », « pense », « estime », « prévoit », « prédit », « potentiel » ou « continu », les conjugaisons au futur et au conditionnel, ces termes à la forme négative ou d'autres expressions similaires. Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comprennent, sans toutefois s'y limiter, les énoncés concernant notre stratégie commerciale, nos plans, notre croissance du marché et nos objectifs, notre programme de durabilité et notre feuille de route pour la réduction du carbone.

Nous avons fondé ces énoncés prospectifs en grande partie sur nos attentes et projections actuelles concernant les événements futurs et les tendances financières qui, selon nous, pourraient avoir une incidence sur notre activité, notre situation financière et nos résultats d'exploitation. Les déclarations prospectives comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs importants susceptibles de provoquer un écart sensible entre nos résultats, performances ou réalisations réels et les résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus par les énoncés prospectifs, y compris, mais sans s'y limiter, les conditions macroéconomiques générales dans les pays dans lesquels nous exerçons nos activités ; notre incapacité à exécuter avec succès notre stratégie commerciale et nos plans d'exploitation, y compris notre capacité à augmenter le nombre de colocations et d'amendements locatifs sur nos tours et à construire de nouveaux sites ou à développer des activités liées aux télécommunications verticales adjacentes (y compris, par exemple, en ce qui concerne nos activités de fibre en Amérique latine et ailleurs) ou à mettre en oeuvre notre stratégie de durabilité ou notre stratégie environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) et nos initiatives en fonction des coûts, du calendrier et de la complexité anticipés, telles que notre feuille de route pour la réduction du carbone (Project Green), y compris des plans visant à réduire la consommation de diesel, à intégrer des solutions de panneaux solaires et de stockage de batteries sur les sites des tours et à connecter davantage de sites au réseau électrique ; la responsabilité environnementale; et les facteurs importants abordés dans la section intitulée « Risk Factors » dans notre rapport annuel sur le formulaire 20-F pour l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Les énoncés prospectifs du présent communiqué de presse sont fondés sur les informations dont nous disposons à la date du présent communiqué, et bien que nous croyions que ces informations constituent une base raisonnable pour de tels énoncés, ces informations peuvent être limitées ou incomplètes, et nos énoncés ne doivent pas être interprétés pour indiquer que nous avons mené une enquête exhaustive ou un examen de toutes les informations pertinentes potentiellement disponibles. Ces énoncés sont intrinsèquement incertains et les investisseurs sont avertis de ne pas se fier indûment à ces énoncés. Vous devriez lire ce communiqué de presse et les documents que nous référons dans ce communiqué de presse, étant entendu que nos résultats, nos performances et nos réalisations futures peuvent être sensiblement différents de ce que nous attendons. Nous qualifions tous nos énoncés prospectifs par ces mises en garde. En outre, nous pouvons fournir ici des informations qui ne sont pas nécessairement « importantes » en vertu des lois fédérales sur les valeurs mobilières aux fins de la déclaration à la SEC, mais qui sont éclairées par diverses normes et cadres ESG (y compris les normes pour la mesure des données sous-jacentes) et les intérêts de diverses parties prenantes. Une grande partie de cette information est sujette à des hypothèses, des estimations ou des informations de tiers qui sont encore en évolution et susceptibles de changer. Par exemple, nos divulgations fondées sur des normes peuvent changer en raison des révisions des exigences du cadre, de la disponibilité de l'information, des changements dans notre entreprise ou les politiques gouvernementales applicables, ou d'autres facteurs, dont certains peuvent être hors de notre contrôle. Ces énoncés prospectifs ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. Sauf si la loi applicable l'exige, nous déclinons expressément toute obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement. En outre, les informations contenues dans notre rapport de durabilité 2022, y compris les faits saillants fournis dans ce communiqué de presse, font l'objet de certaines clauses de non-responsabilité importantes qui doivent être lues et prises en considération de concert avec ces informations.

