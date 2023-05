Renouvellement des mandats de deux présidents-directeurs généraux adjoints





QUÉBEC, le 24 mai 2023 /CNW/ - Le ministre de la Santé, Christian Dubé, annonce que le gouvernement du Québec a procédé aujourd'hui au renouvellement du mandat de madame Robin Marie Coleman comme présidente-directrice générale adjointe du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, ainsi que de celui de monsieur Gilles Hudon comme président-directeur général adjoint du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec.

Leur nouveau mandat débutera le 29 août 2023.

Madame Robin Marie Coleman ? Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke

Madame Coleman voit son mandat comme PDGA du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CIUSSS) renouvelé pour une période de trois ans.

Active au sein du réseau de la santé et des services sociaux depuis 1998, Madame Coleman a notamment été directrice des soins infirmiers et de la cancérologie puis directrice générale adjointe ? programme santé physique générale et spécialisée au CIUSSS de l'Estrie. Elle y occupe la fonction de PDGA depuis août 2019.

Monsieur Gilles Hudon ? Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec

Monsieur Gilles Hudon voit son mandat comme PDGA du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec renouvelé.

Monsieur Hudon a acquis une solide expérience en gestion dans le réseau de la santé et des services sociaux depuis plus d'une trentaine d'années. Il a entre autres assuré les fonctions de directeur des services multidisciplinaires et directeur administratif Optilab et de conseiller cadre temporaire à la présidence-direction générale du CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec. Il y occupe la fonction de PDGA depuis août 2019.

Citation :

« Les deux PDGA qui voient leur mandat renouvelé ont démontré leur grande compétence et un leadership notable au cours des dernières années. Appuyés par leurs équipes respectives, ils sauront mettre à profit leur expérience et leur expertise pour poursuivre la mise en oeuvre des changements en santé afin d'obtenir un réseau plus humain et performant. Ensemble, nous travaillons à offrir des soins de qualité et accessibles, au bénéfice des patients, du personnel et des régions. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

