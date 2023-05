INVITATION AUX MÉDIAS - Politique bioalimentaire du Québec et autonomie alimentaire - Le ministre Lamontagne présente les résultats de la dernière année

Programme







8 h Accueil des participants







8 h 40 Mot de bienvenue







8 h 45 Présentation vidéo du premier ministre, M. François Legault







8 h 50 Présentation vidéo sur la progression des cibles de la Politique bioalimentaire







8 h 55 Mot d'ouverture du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne







9 h 20 Panel de discussion - Le bioalimentaire, une opportunité pour la jeunesse



M. Alexandre Jacques, directeur en transformation des processus, Agropur

M me Anne Maltais, chercheuse, Institut de technologie des emballages et du génie alimentaire

M. Simon Michaud, président et fondateur, Désherbex

10 h Pause de réseautage







10 h 30 Présentation vidéo de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau







10 h 40 Panel de discussion - Pour un secteur attrayant et dynamique



M. Olivier Dupuis, directeur général et copropriétaire, Les Pêcheries Gaspésiennes

M me Maude St-Pierre, présidente-directrice générale, Séva nature

Mme Léda Villeneuve, copropriétaire, Ferme ViGo



Période d'échanges

11 h 40 Présentation vidéo - Faits saillants 2023 du Baromètre de la confiance des consommateurs québécois à l'égard des aliments



M me Ingrid Peignier, directrice principale des partenariats et de la valorisation de la recherche, Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations

Mme Nathalie de Marcellis-Warin, présidente-directrice générale, Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations

11 h 45 Conférence Tendances et ventes des marques québécoises, par M. Francis Parisien, vice-président pour l'Est du Canada, NielsenIQ







12 h 30 Dîner







14 h Survol des échanges de l'avant-midi







14 h 10 Conférence Innovation au Québec et perspectives, par M. Luc Sirois, innovateur en chef du Québec, Conseil de l'innovation du Québec







14 h 35 Panel de discussion - Pour un secteur innovant et prospère



M. Marc-Antoine Bovet, président-directeur général, Oatbox

M me Lysanne Gingras, présidente-directrice générale, Chickumi

M. Charles Verdy, président, Gourma

15 h 30 Questions en rafale - Perspectives 2025







15 h 45 Mot de clôture du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne







16 h Fin de la rencontre