Festivals et événements de la saison printanière 2023 - Le gouvernement du Québec accorde plus de 875 000 $ au Carrefour international de théâtre





QUÉBEC, le 24 mai 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 875 960 $ au Carrefour international de théâtre, qui se déroule à Québec du 25 mai au 10 juin. Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, ainsi que la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline?Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le Carrefour international de théâtre est un lieu de rencontre où convergent les artistes, les professionnels et professionnelles des arts et le public. Occasion de découvertes et d'échanges, il est une grande célébration du théâtre ainsi que de ses créatrices et créateurs. Parmi les activités au programme de cette édition, en plus du parcours déambulatoire Où tu vas quand tu dors en marchant...?, de nombreux spectacles sont proposés, dont Jusqu'à ce qu'on meure, une expérience immersive multidisciplinaire, ainsi que plusieurs activités satellites.

« Le Carrefour international de théâtre de Québec ne cesse de nous épater, année après année, par la qualité et la diversité des activités proposées. Ces dernières réussissent toujours à surprendre et à émouvoir. Le Carrefour met à l'honneur les meilleures productions théâtrales ainsi que le talent de créatrices et créateurs du Québec et de l'international, en plus de réserver une place privilégiée à la relève. Je salue l'organisation et les bénévoles qui participent à cette fête du théâtre et qui contribuent à rendre accessible cet art à un public toujours plus vaste. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

« Le Carrefour international de théâtre de Québec convie la population à découvrir le talent d'artistes d'ici et d'ailleurs dans une forme d'expression aux langages multiples. Je suis fière que notre gouvernement soutienne cette 23e édition de l'événement qui met en lumière le tourisme culturel de notre destination et qui contribue au rayonnement de notre industrie événementielle. Je souhaite que les visiteurs saisissent cette occasion pour vivre la région de la Capitale-Nationale autrement et qu'ils découvrent de nouveaux attraits, de nouvelles saveurs. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Je me réjouis du soutien financier que notre gouvernement accorde au Carrefour international de théâtre. Cet événement contribue à l'effervescence dans la capitale nationale. En plus de faire briller les talents d'ici, il accueille des milliers de visiteurs, tant de Québec que de partout dans la province. Par son caractère unique, ce rendez-vous culturel fait rayonner la ville de Québec comme un haut lieu de création. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie au Carrefour la somme de 540 000 $ par le biais du programme Soutien à la mission - Événements nationaux et internationaux. De plus, 125 960 $, sur 2 années financières, lui sont accordés dans le cadre du Plan pour consolider, faire briller et propulser le milieu culturel.

Le ministère du Tourisme accorde une aide de 210 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

24 mai 2023 à 16:00

