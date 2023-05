Protection du territoire agricole - Lancement de la consultation publique pour le projet d'Agro-parc sur les terres des Soeurs de la Charité de Québec





QUÉBEC, le 24 mai 2023 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, invite la population à participer à la consultation publique au sujet du projet d'Agro-parc sur les terres des Soeurs de la Charité de Québec. À compter du 24 mai, sur le site de Consultation Québec, les citoyens et citoyennes pourront s'inscrire à la rencontre de consultation en présentiel du 1er juin 2023 ainsi qu'à celle en ligne du 14 juin 2023. Sur ce site, les gens auront également la possibilité de se prononcer par l'entremise d'un questionnaire à remplir.

Depuis l'acquisition des terres en septembre 2022 par le gouvernement, une première phase de consultations a été réalisée avec différents acteurs clés de la région de la Capitale-Nationale, regroupant notamment des représentants des milieux agricole, universitaire, municipal et communautaire. Ces rencontres ont permis de définir les bases d'un concept préliminaire de projet à partir desquelles le gouvernement consulte la population aujourd'hui. Les consultations auprès du grand public permettront d'enrichir ce concept et de contribuer à l'élaboration d'un plan directeur.

Rappelons que l'objectif du gouvernement dans l'acquisition des terres des Soeurs de la Charité est de garder leur vocation agricole en vue d'un projet qui servira de legs pour les générations futures, tant pour la Capitale-Nationale que pour le Québec tout entier.

Citations :

« L'acquisition des terres des Soeurs de la Charité par le gouvernement s'inscrit dans notre volonté de protéger la vocation agricole de ce territoire. Avec l'Agro-parc, nous avons l'occasion de créer un projet novateur qui deviendra une vitrine agricole d'exception en milieu urbain. J'invite les citoyens et les citoyennes à prendre part aux consultations publiques pour exprimer leurs idées en vue de la concrétisation de ce projet. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« La voix des citoyens et des citoyennes est importante pour alimenter les réflexions entourant ce projet majeur dans la région. La protection de ce territoire agricole permettra de faire le pont entre l'agriculture et le milieu urbain, et contribuera à améliorer la qualité de vie des gens de Québec. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région

de la Capitale-Nationale

« Nous en avons fait du chemin depuis le premier projet de développement immobilier sur ces terres. Aujourd'hui, nous poursuivons notre lancée avec des consultations pour nous doter d'une réelle vision citoyenne. Nous redonnons l'avenir des terres aux citoyens et citoyennes. L'apport de tout un chacun sera primordial pour créer un projet d'agriculture qui nous ressemble à Québec. J'ai une certaine émotion à voir que ce territoire agricole pourra continuer à servir notre Terre pour de nombreuses années. Ce geste fort du gouvernement du Québec et de la Ville de Québec de pérenniser la vocation agricole s'inscrit dans une tendance mondiale en donnant une importance particulière à l'agriculture de proximité. »

Bruno Marchand, maire de la Ville de Québec

Faits saillants :

Le 28 avril 2022, le gouvernement du Québec annonçait qu'il se portait acquéreur des terres des Soeurs de la Charité de Québec avec l'intention d'en faire un agro-parc, pour une somme de 28,7 millions de dollars.

Le 30 septembre dernier, le gouvernement du Québec et les Soeurs de la Charité officialisaient la vente des terres.

Cette acquisition protège 96 % de la superficie des terres jusqu'ici détenues par les Soeurs de la Charité. Cela représente 4 % de l'ensemble de la zone agricole de la ville de Québec.

Sur les quelque 203 hectares acquis par le gouvernement, environ 75 % sont des sols de classes 2 et 3, soit des sols d'une excellente qualité agronomique.

L'Agro-parc sera voué à une agriculture novatrice, durable, garante de l'autonomie alimentaire du Québec, créatrice d'emplois et génératrice d'investissements.

