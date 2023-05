La dernière version de Google TV de CHiQ est disponible en Europe





ZHONGSHAN, Chine, 24 mai 2023 /PRNewswire/ -- CHiQ, la célèbre marque d'électronique grand public, est heureuse d'annoncer le lancement de sa dernière série de produits Google TV en Europe en mai de cette année. Conçue pour révolutionner la façon dont les téléspectateurs vivent le divertissement, cette série est dotée d'une technologie Google sous licence officielle, d'applications d'IA intelligentes haut de gamme et d'un style métallique et futuriste sans cadre. Cette nouvelle gamme de téléviseurs intelligents est prête à devenir la plateforme centrale ultime pour les maisons intelligentes, offrant aux clients une expérience de visionnage incomparable.

Le système Google a été entièrement mis à jour pour une meilleure expérience de visionnage télévisuelle. Son puissant moteur de recommandation de contenu intelligent, géré par une IA, analyse avec précision les préférences des membres de la famille pour donner des suggestions pertinentes pour de futurs visionnages. Les utilisateurs peuvent facilement accéder à plus de 10 000 applications sur le Google Play Store. Le lancement en un clic de Netflix et YouTube est rendu possible par des touches de raccourci sur la télécommande Google TV. Pour permettre la commande vocale, la télécommande intègre une fonction unique d'activation vocale qui peut se synchroniser avec un appareil domestique intelligent Google.

Depuis sa création en 2014, CHiQ s'est engagée sur les marchés internationaux en stimulant l'innovation technologique et en affinant continuellement son offre de produits en réponse aux dynamiques de marché. Grâce à l'optimisation continue de ses produits et au développement d'une architecture de chaîne industrielle robuste, CHiQ propose constamment des produits d'exception à ses clients. En tant que partenaire officiel de plusieurs systèmes d'exploitation et services de divertissement en streaming, la marque CHiQ va encore améliorer sa gamme de produits en passant d'une approche axée sur les applications à système unique à une stratégie d'applications diversifiées.

Depuis son entrée sur le marché européen, CHiQ a élargi sa présence dans plus de 10 pays avec huit catégories principales de produits, par le biais de plateformes locales de commerce électronique. Ses téléviseurs et ses réfrigérateurs se sont systématiquement placés parmi les meilleures ventes sur les plateformes Amazon en France et en Allemagne. En outre, CHiQ a accentué sa présence sur plus de 40 plateformes de commerce électronique dans plus de 20 pays et régions à travers l'Europe, l'Asie du Sud-Est et l'Australie, enrichissant ses catégories de produits et élargissant sa gamme de téléviseurs, de réfrigérateurs et de climatiseurs pour y inclure des machines à laver, des écrans et des climatiseurs portables. Ces mesures stratégiques ont considérablement renforcé la marque. Déterminée à fournir des produits et des services électroménagers plus intelligents, CHiQ s'efforce en permanence de répondre aux attentes croissantes des consommateurs à la recherche d'un mode de vie plus pratique à domicile.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2083251/TV.jpg

24 mai 2023 à 15:25

