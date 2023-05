MIRO ANNONCE UNE SOLUTION ALIMENTÉE PAR L'IA POUR STIMULER L'INNOVATION DANS LES ENTREPRISES MONDIALES





« Miro AI », un ensemble de fonctionnalités d'IA à la pointe de l'industrie, aidera les équipes à accélérer la commercialisation de nouveaux produits et services

SAN FRANCISCO et AMSTERDAM, 24 mai 2023 /PRNewswire/ -- Miro ®, l'espace de travail visuel pour l'innovation, a annoncé aujourd'hui Miro AI , un ensemble de fonctionnalités alimentées par l'intelligence artificielle (IA) qui optimisent les flux de travail les plus courants et les plus complexes sur Miro. Ces fonctionnalités sont disponibles pour toutes les entreprises clientes et utilisatrices. Miro AI exploite la puissance des grands modèles de langage et de l'IA générative, y compris l'exploitation des modèles internes de Miro, pour rationaliser une variété de processus et de flux de travail, aidant les équipes à commercialiser des produits et des services plus rapidement.

Miro est un outil essentiel dans les environnements de travail hybrides où des équipes distribuées et interfonctionnelles doivent collaborer sur des flux de travail complexes, notamment l'analyse de la recherche client, les ateliers stratégiques, les diagrammes techniques et la conception de produits centrés sur le client. Miro AI est optimisé pour ces flux de travail et fonctions sur l'ensemble de la plateforme afin de garantir que chaque membre de l'équipe a accès aux mêmes informations et capacités conçues pour l'innovation.

En tant que solution d'entreprise, Miro AI est conçu en tenant compte de la sécurité et de la confidentialité. Miro s'est associé à Azure OpenAI Service de Microsoft, un partenaire d'IA sécurisé et prêt pour l'entreprise, ce qui lui permet de créer des fonctionnalités prêtes pour l'entreprise à grande échelle. L'utilisation de Miro AI ne modifie pas les contrôles administratifs robustes de la plateforme ; les administrateurs de l'entreprise peuvent toujours suivre, gérer et mettre à jour les autorisations en toute simplicité. Les données d'entrée ne sont conservées que pendant la période où elles sont traitées afin de générer le résultat. Aucune donnée d'entrée n'est stockée par la suite, et les informations placées sur Miro ne sont pas utilisées pour former des modèles d'IA.

« Miro AI joue un rôle clé en aidant les équipes à accélérer chaque étape du cycle de vie des produits. Il est particulièrement précieux pour aider les équipes de produits d'entreprise chargées de la recherche et du développement à accélérer la création de nouveaux produits et services », a déclaré Varun Parmar, responsable des produits chez Miro. « Miro AI peut effectuer des tâches telles que la création de diagrammes techniques, l'interprétation du code, le regroupement et la synthèse du contenu des tableaux. L'objectif est de maximiser le rendement et d'éliminer les frais généraux fastidieux. »

« L'IA devrait enrichir et soutenir le travail que vous faites, et je vois déjà de multiples façons dont Miro AI profitera à mon équipe », a déclaré Vlore Krug, responsable du développement organisationnel, mobile.de , la plus grande place de marché automobile en ligne d'Allemagne. « Nos coachs agiles animent souvent des brainstormings réunissant jusqu'à 15 participants. À la fin d'une activité, nous passons beaucoup de temps à regrouper les commentaires et les idées affichés dans des notes autocollantes. Avec Miro AI, ces notes peuvent être organisées et résumées automatiquement en quelques secondes. Cela signifie que nous passons moins de temps à effectuer des tâches manuelles qui prennent beaucoup de temps et qui risquent de nous faire perdre notre concentration et notre élan, et que nous passons plus de temps à collaborer avec nos clients ou nos collègues. »

Dans un premier temps, Miro mettra sur le marché 12 fonctionnalités d'IA. Celles-ci comprennent la capacité de générer, de résumer et de regrouper des idées en fonction du sentiment et des mots-clés, de donner vie aux idées en générant automatiquement des images à partir du texte et de visualiser instantanément la complexité à l'aide de diagrammes séquentiels.

« Miro AI sera d'une aide inestimable pour soutenir nos activités de contact avec les clients », a déclaré Martin Gleitsmann, stratège commercial chez not yet normal , une agence de développement commercial basée à Hambourg, en Allemagne. « Nous voulons que chaque participant, du designer au directeur marketing, se sente inclus et responsabilisé dans nos processus de création et d'innovation. La technologie basée sur l'IA contribuera à éliminer les lacunes en matière de connaissances pour les participants pendant les sprints, en leur fournissant un outil d'expression utile. De plus, grâce au soutien de Miro AI, nous pouvons vraiment approfondir nos connaissances avec nos clients sur Miro pour faire des observations qui nous apportent une compréhension plus profonde et plus complexe des tendances, en éliminant le biais humain de la recherche et en faisant cela en quelques secondes, plutôt qu'en plusieurs heures ou jours. »

Miro AI illustre la capacité de Miro à donner vie à de grandes idées novatrices par le biais d'itérations et d'expérimentations constantes, et est délibérément construit avec ses utilisateurs à l'esprit, en relevant les défis les plus courants et les plus complexes qui ralentissent l'innovation. De nouvelles fonctionnalités et améliorations seront introduites au fur et à mesure. Miro invite sa communauté à partager les fonctionnalités qu'elle aimerait voir apparaître en visitant la liste de souhaits de Miro AI .

À propos de Miro

Miro est un espace de travail visuel pour l'innovation qui permet aux équipes de toute taille de changer les choses. Le canevas infini de la plateforme permet aux équipes de mener des ateliers et des réunions engageants, de concevoir des produits, de lancer des idées, et bien plus encore. Miro, dont les sièges sociaux sont situés à San Francisco et à Amsterdam, compte plus de 50 millions d'utilisateurs dans le monde, dont 99 % des entreprises du classement Fortune 100. Miro a été fondée en 2011 et compte actuellement plus de 1 500 employés dans 12 centres à travers le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://miro.com .

24 mai 2023 à 15:17

