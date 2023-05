Le projet structurant de l'Est doit inclure le sud de Lanaudière - Nicolas Dufour





REPENTIGNY, QC, le 24 mai 2023 /CNW/ - Le maire de Repentigny, Nicolas Dufour, souhaite joindre sa voix à plus d'une cinquantaine de personnalités d'affaires et d'acteurs de la société civile de l'Est de Montréal qui réclament un lien direct du projet structurant de l'Est vers le centre-ville.

Toutefois, M. Dufour revendique que ce tracé doit se prolonger dans le sud de Lanaudière qui permettra d'augmenter l'achalandage de ce projet de transport fort attendu par la population repentignoise, tout en transformant à jamais la mobilité dans la région.

« Je suis solidaire avec les gens de l'Est de l'Île dans leur demande de connecter le PSE au centre de la métropole. Il s'agit d'un choix logique pour assurer la vitalité économique et sociale de ce secteur négligé depuis trop d'années. Ce qui serait encore plus logique, c'est de poursuivre sa construction jusque chez nous, dans Lanaudière et par le fait même, qu'il se réalise dans le même échéancier. Les citoyens de Repentigny refusent d'attendre une autre décennie pour profiter d'un modèle de transport aussi efficace que le REM. Nous espérons donc que le rapport final de l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) répondra à nos besoins concrets de transport collectif. C'est un combat politique que je compte mener avec mes homologues de l'Est de Montréal afin que nos citoyens en ressortent gagnants », affirme le maire.

