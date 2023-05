Festivals et événements de la saison printanière 2023 - Le gouvernement du Québec octroie une aide financière de près de 120 000 $ au Salon du livre de l'Abitibi-Témiscamingue





QUÉBEC, le 24 mai 2023 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce qu'une aide financière de 119?500 $ est accordée au Salon du livre de l'Abitibi-Témiscamingue qui se déroule du 25 au 28 mai.

Sous le thème « Juste un chapitre de plus », ce 47e Salon du livre de l'Abitibi-Témiscamingue propose un programme qui permet, par le biais d'entrevues, de conférences et de tables rondes, de découvrir les auteures et auteurs, leurs oeuvres et leur passion. Parmi les sujets mis à l'honneur cette année, il sera question entre autres de la littérature autochtone et de la transmission des savoirs traditionnels. Pour les plus jeunes, une foule d'activités sont offertes, notamment les heures du conte, un atelier de dessin, des animations jeunesse, une soirée de peur et bien d'autres, en plus de celles que le programme scolaire met de l'avant.

« Le Salon du livre de l'Abitibi-Témiscamingue nous propose de prendre le temps de savourer le plaisir de lire. Il nous offre la possibilité de profiter de moments de rencontre avec des auteures et auteurs québécois de talent, dont plusieurs sont originaires de la région. Je remercie l'équipe du Salon, les auteures et auteurs, les libraires et les éditeurs qui participent à faire de ce bel événement littéraire un succès. J'invite en grand nombre les Témiscabitibiens et les Témiscabitibiennes, de tous les âges, à venir à Rouyn-Noranda pour visiter votre salon du livre. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

« Nous sommes fiers d'accueillir chaque année une nouvelle édition du Salon du livre. C'est un incontournable et une grande source de fierté pour les citoyennes et citoyens de l'Abitibi-Témiscamingue. Toutes les générations se côtoient pendant plusieurs jours pour le seul plaisir de s'évader au gré des lectures et des rencontres avec les auteures et auteurs. »

Pierre Dufour, député d'Abitibi-Est

« Je désire souligner l'importance que le livre et la lecture ont dans le développement des jeunes. Ils les aident à apprendre, à partager, à communiquer et contribuent à leur ouverture sur le monde. L'organisation du Salon en est bien consciente et c'est pour cette raison qu'elle part à leur rencontre pour leur proposer des activités tant dans les écoles de la région qu'à la bibliothèque et à la maison des jeunes. J'espère que les jeunes de l'Abitibi-Témiscamingue participeront en grand nombre aux activités qui leur permettront de profiter des plaisirs de la lecture. »

Samuel Poulin, député de Beauce-Sud, adjoint parlementaire du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

La Société de développement des entreprises culturelles, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie au Salon la somme de 77 500 $ par le biais du programme d'aide aux salons du livre.

Le Secrétariat à la jeunesse participe financièrement à la tenue de cet événement grâce à une aide de 42 000 $ découlant du projet « Lis-moi le Québec » de l'Association québécoise des salons du livre, financé dans le cadre du Plan d'action jeunesse 2021-2024 qui vise à soutenir et à développer la pratique d'activités culturelles liées à la lecture chez les jeunes âgés de 12 à 29 ans.

