Le Canada investit dans une feuille de route carboneutre pour soutenir la modernisation du réseau électrique à Saint John, au Nouveau-Brunswick

SAINT JOHN, NB, le 24 mai 2023 /CNW/ - Les collectivités du pays sont en marche vers un avenir carboneutre durable. Au Nouveau-Brunswick, le gouvernement du Canada collabore avec des partenaires, y compris avec des collectivités locales et des communautés autochtones, pour favoriser l'application en grand des technologies propres et le déploiement des énergies propres. Il est essentiel d'investir dans ces secteurs pour créer de bons emplois tout en ouvrant des débouchés économiques pour les générations futures.

Le député de Saint John-Rothesay, Wayne Long, a annoncé aujourd'hui au nom du ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, l'octroi de près de 4 millions de dollars au projet Zero30 de Saint John Energy. Ce projet prévoit l'élaboration d'une feuille de route carboneutre complète destinée à réduire les émissions attribuables aux activités de production d'énergie et d'électricité, de même qu'à favoriser l'abordabilité de l'électricité en offrant aux particuliers plus d'options novatrices.

Les responsables du projet prévoient de collaborer avec des partenaires et des acteurs de collectivités clés, y compris les Premières Nations, et d'évaluer les méthodes et les technologies requises pour répondre à la demande croissante d'électricité tout en réduisant les émissions. Pour y arriver, on modélisera en détail des scénarios sur l'énergie et la pollution qui aideront à prendre des décisions concernant différentes méthodes de réduction des émissions au moyen d'une feuille de route pratique visant l'atteinte de la carboneutralité. Le projet permettra également de faciliter la prise de décisions à l'échelle des collectivités en mettant les données, les études sommaires et les modèles à la disposition de tous les acteurs pour une meilleure diffusion de l'information.

Le financement fédéral pour ce projet provient d'Énergies renouvelables intelligentes et trajectoires d'électrification (ERITE), un programme disposant de 1,56 milliard de dollars sur huit ans pour soutenir des projets d'énergie renouvelable intelligente et de modernisation des réseaux électriques. ERITE soutient activement l'augmentation de l'échelle de production d'énergie renouvelable, de manière à fournir des services de réseau essentiels tout en aidant le Canada à mener à bien sa transition vers une économie carboneutre d'ici 2050 et à remplir son engagement de bâtir un réseau électrique entièrement carboneutre d'ici 2035.

Grâce à son Plan de réduction des émissions pour 2030 : un air pur et une économie forte , le Canada s'assure de demeurer un chef de file mondial de l'électricité propre. Le budget de 2023 prévoyait l'investissement de trois milliards de dollars sur treize ans pour reconstituer le financement du programme ERITE afin d'appuyer des priorités régionales critiques et des projets dirigés par des peuples autochtones.

Le budget de 2023 prévoit 40 milliards de dollars en investissements sans précédent dans le réseau. Cette enveloppe essentielle sera ventilée ainsi :

crédit d'impôt remboursable de 15 % pour les systèmes de production d'électricité sans émission, la production d'électricité à émissions jugulées, les systèmes fixes de stockage de l'électricité, dont les batteries et l'équipement pour transporter l'électricité entre les provinces et territoires;

20 milliards de dollars en financement à faible coût octroyé par la Banque de l'infrastructure du Canada ;

; programmes d'électricité ciblés, là où c'est nécessaire, pour veiller à la réalisation de projets essentiels.

D'un océan à l'autre, les collectivités cheminent vers un avenir plus durable et plus prospère.

Citations

« Le gouvernement du Canada est fier d'appuyer Saint John Energy dans le cadre de son projet Zero30. Le réseau électrique propre du Canada constitue déjà un avantage sur le plan de la compétitivité. Pour continuer à pouvoir attirer des investissements et à créer de bons emplois dans la classe moyenne, nous devons accroître l'approvisionnement en énergie fiable, propre et abordable partout au Canada, y compris au Nouveau-Brunswick. Et c'est exactement le but de l'investissement dont nous faisons l'annonce aujourd'hui. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« Le gouvernement du Canada investit dans l'édification d'une économie forte et durable à Saint John et dans tout le Canada atlantique. En témoignent les quatre millions de dollars annoncés aujourd'hui dans le projet Zero30 de Saint John Energy, qui vise à transformer notre réseau électrique, et notre investissement dans le projet de parc éolien Burchill de 42 mégawatts. C'est grâce à de telles contributions que nous pouvons créer de bons emplois pour les générations futures tout en prenant d'ambitieuses mesures contre les changements climatiques. »

Wayne Long

Député de Saint John-Rothesay

« Zero30 est l'un des plus importants projets qu'a pilotés Saint John Energy. Il permettra de définir la voie essentielle à suivre pour atteindre la carboneutralité tout en aidant nos usagers à y parvenir également. Grâce au soutien de partenaires importants, nous trouverons les meilleures solutions et innovations qui soient pour édifier un avenir énergétique plus propre non seulement pour nous, mais pour tout le monde. »

Ryan Mitchell,

Président-directeur général, Saint John Energy

24 mai 2023 à 14:27

