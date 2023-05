/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT DU CANADA FERA UNE ANNONCE LIÉE AU LOGEMENT À HAMILTON/





HAMILTON, ON, le 23 mai 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada fera une annonce concernant le logement.

Les médias sont invités à se joindre à Filomena Tassi, députée de Hamilton West-Ancaster-Dundas, au nom de l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, ainsi qu'à Chad Collins, député de Hamilton East-Stoney Creek, Lisa Hepfner, députée de Hamilton Mountain, et à Tammy Hwang, conseillère du quartier 4 de Hamilton, au nom d'Andrea Horwath, mairesse de Hamilton, pour l'annonce.

Date : Le 24 mai 2023



Heure : 13 h 00 HE



Lieu : 8 promenade Roxanne,

Hamilton, (Ontario)

L8H 0B7

(L'adresse n'est pas encore disponible sur Google maps, veuillez utiliser le 41 avenue Reid Sud pour vous rendre sur les lieux)

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

24 mai 2023 à 08:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :