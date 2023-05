La Société de Gestion AGF Limitée accueille Ken Tsang à titre de chef des finances





TORONTO, 24 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Société de Gestion AGF Limitée (« AGF ») (TSX:AGF.B) a le plaisir d'annoncer la nomination d'un vétéran de l'industrie, Ken Tsang, au poste de chef des finances. M. Tsang entrera en fonction le 1er juin 2023, et relèvera de Kevin McCreadie, chef de la direction et chef des investissements, AGF.



M. Tsang, qui est un leader chevronné et respecté, possède près de 30 années d'expérience, au cours desquelles il a été à la tête du développement stratégique de l'entreprise et des finances, dans le domaine des services financiers.

Récemment, il était chef des finances et responsable de la stratégie et du développement de l'entreprise à Capital One Canada. Auparavant, il a été vice-président de la stratégie à BMO Groupe financier; il a également fait partie du volet Institutions financières de McKinsey & Company ainsi que de la division des services bancaires d'investissement de Credit Suisse First Boston.

Dans son nouveau rôle, il mettra à profit son expertise en matière de gestion de patrimoine, de services bancaires de détail et de marché des capitaux, y compris son expérience sur les marchés privés. Il a également travaillé sur la scène mondiale, auprès d'entreprises établies ou en démarrage, au Canada, aux États-Unis et en Asie.

« À AGF, nous anticipons avec plaisir le fait de compter quelqu'un du calibre de M. Tsang parmi nous. Grâce à près de 30 ans de carrière, il possède une foule de connaissances, une expérience considérable en développement stratégique et un parcours professionnel marqué de réussites et de résultats éloquents, a déclaré Kevin McCreadie. Ses atouts seront particulièrement importants, alors que nous continuons de faire progresser nos activités d'affaires. »

« Je suis ravi de me joindre à l'équipe d'AGF, une société de gestion de placements diversifiés à l'échelle mondiale, qui possède des antécédents considérables en innovation, bénéficie d'une position financière favorable et d'un dynamisme positif, a affirmé M. Tsang. Je me réjouis à l'idée de prendre part à cet élan et de contribuer à l'historique de croissance de la Société. »

Jenny Quinn demeurera à AGF et reprendra son poste de chef de la comptabilité; elle travaillera étroitement avec M. Tsang, au cours de la transition de celui-ci vers ses fonctions de chef des finances.

« Au nom de tous à AGF, je tiens à remercier Mme Quinn pour sa contribution à notre Société, à titre de chef intérimaire des finances, a ajouté M. McCreadie. Nous sommes reconnaissants de son apport inébranlable, de son soutien et de son professionnalisme. Elle a veillé à ce que notre entreprise maintienne sa solide position financière et son bilan sain, favorisant le processus de transition et l'accueil de notre nouveau chef des finances. »

Au sujet de la Société de Gestion AGF Limitée

Fondée en 1957, La Société de Gestion AGF Limitée (AGF) est une société indépendante de gestion de placements diversifiés à l'échelle mondiale, qui offre l'excellence en investissant sur les marchés publics et privés, dans le cadre de ses trois secteurs d'activités distincts : Placements AGF, Capital Privé AGF et Patrimoine Privé AGF.

AGF apporte de la discipline selon une approche visant à procurer une expérience exceptionnelle à la clientèle et à incorporer des pratiques saines, responsables et durables. Les solutions d'investissement de la Société, qui reposent sur les compétences d'AGF axées sur des activités fondamentales et quantitatives de même que sur l'investissement privé, s'étendent à l'échelle mondiale à une vaste clientèle, depuis les conseillers financiers et leurs clients, jusqu'aux particuliers bien nantis et aux investisseurs institutionnels comprenant des caisses de retraite, des programmes d'entreprise, des fonds souverains, des fonds de dotation et des fondations.

AGF, dont le siège social est situé à Toronto (Canada), a des bureaux et des équipes de service de l'exploitation et de service à la clientèle sur place en Amérique du Nord et en Europe. Avec un actif géré, ainsi que des actifs donnant droit à des commissions, totalisant plus de 42 milliards $, AGF offre ses produits et services à plus de 800 000 investisseurs. AGF est inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole « AGF.B ».

